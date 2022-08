News Brevi – 16.08.2022

DA BGY IL PRIMO COLLEGAMENTO DIRETTO CON GLI EMIRATI ARABI UNITI – SACBO informa: “Dal 7 Dicembre 2022 AirArabia, il principale vettore low cost emiratino, aprirà un nuovo collegamento diretto tra BGY e Sharjah. Il nuovo volo sarà operato quattro volte a settimana (martedì, mercoledì, venerdì e domenica) con moderni Airbus A321 NEO LR. Per maggiori informazioni e prenotazioni visitate www.airarabia.com”.

DELTA RIPRENDE I VOLI DA LOS ANGELES VERSO TOKYO HANEDA E LANCIA IL NUOVO SERVIZIO DA HONOLULU AD HANEDA – Delta riprenderà i voli dal Los Angeles International Airport (LAX) al Tokyo International Airport (HND) a partire dal 30 ottobre, in previsione dell’allentamento delle restrizioni di viaggio in Giappone. La rotta inizierà ad operare tre volte alla settimana, prima di passare a voli giornalieri a partire dal 1° dicembre. Il riavvio del servizio utilizzerà aeromobili Airbus 330-900neo con Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ and Main Cabin services. Delta avvierà anche un nuovo servizio giornaliero tra Honolulu e Haneda il 1° dicembre. Questa è la prima volta che Delta offre un servizio da Haneda a Honolulu, con il suo inizio ritardato a causa della pandemia. I clienti potranno usufruire dei servizi Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin utilizzando il Boeing 767-300ER. Haneda è un hub chiave per Delta e offre molteplici opzioni di viaggio dai principali gateway degli Stati Uniti, tra cui Seattle, Atlanta e Detroit. “Poiché le restrizioni di viaggio in Giappone si stanno gradualmente attenuando, abbiamo deciso di riavviare il servizio da Los Angeles e Honolulu e aumentare la frequenza dei voli attualmente operanti per Haneda”, ha affermato Victor Osumi, Delta’s Managing Director – Japan. Delta ha aperto il nuovo Delta Sky Club ad Haneda il 29 luglio. Delta è la compagnia aerea in più rapida crescita a Los Angeles, operando 140 voli giornalieri verso 53 destinazioni in tutto il mondo. Delta e Los Angeles World Airports stanno investendo congiuntamente 2,3 miliardi di dollari a LAX per creare un’esperienza cliente all’avanguardia, aggiornata e di nuova generazione. Le due parti hanno recentemente aperto il Delta Sky Club al Terminal 3. Quando il progetto Delta Sky Way a LAX sarà completato nel 2023, i Terminal 2 e 3 saranno un complesso consolidato di 1,2 milioni di piedi quadrati, all’avanguardia, con 27 gate.

WIZZ AIR NOMINA DIARMUID Ó CONGHAILE DIRETTORE GENERALE DI WIZZ AIR MALTA – Wizz Air annuncia la nomina di Diarmuid Ó Conghaile come Amministratore Delegato di Wizz Air Malta, la nuova filiale che verrà fondata nel corso dell’anno. Ó Conghaile assumerà l’incarico a La Valletta a partire dal 1° novembre 2022, riportando direttamente a Michael Delehant, direttore operativo del Gruppo. Ó Conghaile porta con sé un’esperienza decennale nel settore dell’aviazione, avendo ricoperto ruoli dirigenziali presso Ryanair, l’aeroporto di Dublino e l’Autorità dell’Aviazione Irlandese. Più recentemente, Ó Conghaile ha lavorato come Regolatore dell’Aviazione per l’Autorità dell’Aviazione Irlandese. József Váradi, Chief Executive di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Diarmuid in questo nuovo ruolo. Non vediamo l’ora di beneficiare della sua esperienza nel settore e delle sue capacità di leadership. Il suo ruolo di Amministratore Delegato di Wizz Air Malta sarà fondamentale per realizzare la nostra prossima fase di crescita dei prossimi anni”. La creazione di questa nuova filiale contribuirà a rafforzare la forte posizione di Wizz Air e a sostenere i suoi ambiziosi piani di espansione in Europa. Diarmuid Ó Conghaile ha dichiarato: “Sono lieto di entrare a far parte del team Wizz Air nel ruolo di Amministratore Delegato della nuova compagnia aerea del gruppo, Wizz Air Malta, e non vedo l’ora di costruire la sua rete e le operazioni, oltre a sostenere i più ampi piani strategici di Wizz Air per il futuro. Wizz è un importante attore nel settore dell’aviazione europea e la sua strategia per il futuro è convincente”.

AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO E SERVIZI – Gruppo SAVE – Aeroporto di Venezia informa: “Prosegue la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e all’andamento dei servizi dell’aeroporto, finalizzata ad un dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo. Nella settimana dall’8 al 14 agosto, il Marco Polo ha gestito 249.137 passeggeri, che corrispondono all’84% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.724, di cui solo l’1% è stato cancellato. Il periodo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7’04”, circa un minuto in meno rispetto alla settimana precedente. Anche i tempi di riconsegna bagagli hanno avuto un andamento migliorativo: la media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio (20 minuti nella settimana precedente e 24 l’ultima di luglio) e di 29 minuti per l’ultimo (30 nella settimana precedente e 33 l’ultima di luglio). Il volume di bagagli disguidati, vale a dire spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 1.103 colli, in aumento del 18,9% rispetto ai 927 accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.112, con una conseguente riduzione del 2,67% delle valigie stoccate in aeroporto rispetto alla settimana precedente. I bagagli disguidati, attualmente in giacenza, sono 329″.

SAS SI ASSICURA UN DIP FINANCING DA USD 700 MILIONI – SAS AB annuncia di aver stipulato un debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement per USD 700 milioni (l’equivalente di circa SEK 7,0 miliardi) con fondi gestiti da Apollo Global Management (“Apollo”). Il DIP financing è un tipo specializzato di bridge financing utilizzato dalle aziende che stanno ristrutturando attraverso un chapter 11 process. Il DIP financing, insieme alla liquidità generata dalle operazioni in corso della compagia, consente a SAS di continuare a adempiere ai propri obblighi durante tutto il chapter 11 process. Il DIP financing è soggetto all’approvazione della U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. “Siamo lieti di aver assicurato questo financing commitment con l’investment firm Apollo Global Management”, afferma Carsten Dilling, Chairman of the Board of SAS. “Con questo finanziamento, avremo una solida posizione finanziaria per continuare a supportare le nostre operazioni in corso durante il nostro voluntary restructuring process negli Stati Uniti. Apollo Global Management ha una lunga esperienza nell’aiutare a costruire attività più forti e competitive e una vasta esperienza nell’aviation sector”. “SAS è una delle principali compagnie aeree europee e siamo lieti di supportare le loro operazioni commerciali mentre implementano i loro piani di ristrutturazione per emergere come una compagnia più forte”, ha affermato Antoine Munfakh, partner di Apollo. SAS prevede di ricevere l’approvazione entro la metà di settembre 2022.

KLM: ACCORDO DI PRINCIPIO SUL CLA PER I COCKPIT CREW – KLM e la Dutch Airline Pilots Association (VNV) hanno raggiunto un accordo di principio su un nuovo collective labour agreement (CLA), in vigore dal 1° marzo 2022 al 1° marzo 2023, per i piloti coperti dal CLA for KLM cockpit crew. “KLM è soddisfatta del risultato. Ciò garantirà calma e stabilità per il prossimo anno e rifletterà le attuali circostanze di KLM. KLM e VNV finalizzeranno ora i testi del protocollo, che VNV presenterà quindi al consiglio dei loro membri per l’approvazione. KLM ha assicurato che il nuovo CLA tenga conto dell’andamento dei prezzi nei Paesi Bassi. È stata concordata una clausola salariale che specifica un aumento del 2% a partire dal 1 ottobre 2022 e un ulteriore 2% a partire dal 1 marzo 2023. Ciò riflette gli accordi recentemente raggiunti con i sindacati che rappresentano il personale di terra. Abbiamo anche raggiunto un accordo con VNV su produttività e flessibilità nel prossimo periodo. L’esistente international commuting arrangement for pilots è stato interrotto. I piloti che vivono al di fuori dei Paesi Bassi pagheranno ora i loro voli quando si recano al lavoro. I dipendenti di KLM riceveranno un pagamento una tantum quando KLM non disporrà più di una credit facility con garanzie governative. Questo pagamento riconosce lo sforzo concertato compiuto dal personale di KLM di fronte alle recenti sfide. Nonostante il successo della ripresa di KLM, il futuro rimane incerto a causa di fattori quali l’inflazione elevata, l’aumento dei costi, le incertezze relative al coronavirus e la scarsità del mercato del lavoro. KLM deve quindi continuare a ridurre i costi strutturalmente. Le parti negoziali hanno convenuto di tornare al tavolo se la situazione lo richiedesse nel prossimo periodo”, afferma KLM.

BRITISH AIRWAYS COMMUNITY FUND INVESTE IN PROGETTI IN TUTTO IL REGNO UNITO – Dal lancio ad aprile, il BA Better World Community Fund ha erogato oltre 760.000 sterline di finanziamenti a sostegno di oltre 30 enti di beneficenza in tutto il Regno Unito. I fondi sono stati raccolti in collaborazione con Crowdfunder, combinando generose donazioni dei clienti della compagnia aerea, del pubblico in generale e contributi di British Airways. Il community fund ha consentito alla compagnia aerea di offrire un supporto finanziario vitale a una vasta gamma di enti di beneficenza in tutto il Regno Unito, in aree che sono in linea con le persone della compagnia aerea, il pianeta e i temi della sostenibilità aziendale responsabile. Lisa Tremble, Chief Corporate Affairs and Sustainability Officer at British Airways and Chair of the Community Governance Board, ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di aver supportato un’ampia gamma di progetti sin dal lancio del fondo e di vedere come il nostro contributo, insieme alle generose donazioni di Crowdfunder, ha fatto davvero la differenza per le comunità che ne hanno più bisogno. Ci impegniamo a continuare ad aiutare le iniziative esistenti e nuove e non vediamo l’ora di vedere l’impatto positivo che il nostro fondo può avere sulle comunità di tutto il Regno Unito nei prossimi mesi e oltre”.

RYANAIR AGGIUNGE OLTRE 5050 VOLI DA LONDON STANSTED PER L’AUTUMN HALF-TERM – Ryanair ha annunciato che aggiungerà oltre 500 voli da e per la sua base principale al London Stansted Airport per l’Autumn Mid-Term Break, fornendo altri 100.000 posti per/ da Londra verso destinazioni in Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Francia. Michael O’Leary, Ryanair’s Group CEO, ha dichiarato: “Ryanair e London Stansted continuano ad aggiungere voli e offrono migliaia di posti a tariffe basse per l’Autumn Mid-Term Break. Con oltre 500 voli aggiuntivi, oltre 100.000 posti aggiuntivi e prezzi a partire da €29,99, Ryanair non vede l’ora di accogliere migliaia di famiglie in più durante l’Autumn Mid-Term break sui suoi voli low cost da/per London Stansted Airport”.

PROPULSORI GE LM2500 PER LA NUOVA AIRCRAFT CARRIER INDIANA – La nuova portaerei della Marina indiana, la Vikrant, è stata commissionata con quattro motori LM2500 che alimentano la nave con 88 MW, che le danno una velocità massima di 28 nodi. Il progetto IAC è iniziato nel 2007 e, una volta selezionata, GE Marine ha annunciato che le LM2500 marine gas turbines avrebbero alimentato la nave e sarebbero state costruite dal partner indiano Hindustan Aeronautics Limited (HAL). La portaerei lunga 262 metri ha 14 ponti, può ospitare un equipaggio di 1.700 persone ed è in grado di operare 30 aerei. Per più di 30 anni GE ha collaborato con HAL, che assembla, ispeziona e testa tutte le turbine a gas LM2500 costruite per la Marina indiana. I kit di turbine a gas LM2500 sono stati prodotti presso lo stabilimento GE di Evendale, Ohio, e assemblati e testati dalla HAL Industrial & Marine Gas Turbine Division in Bangalore, India. HAL è una delle principali società aerospaziali del mondo coinvolte nella produzione e manutenzione di aircraft, helicopters, avionics and aerospace defense equipment. Il GE Marine gas turbine business fa parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di propulsion products, systems and solutions, comprese le turbine a gas aeroderivate che vanno da 6.100 a 70.656 shp/da 4,6 a 52,7 megawatt.

AMERICAN AIRLINES PROSEGUE I SUOI SFORZI PER LA DIVERSIFICAZIONE – American Airlines ha annunciato una donazione di 1,5 milioni di dollari alla Organization of Black Aerospace Professionals (OBAP) Luke Weathers Flight Academy, durante la 46a conferenza annuale dell’organizzazione, tenutasi dal 10 al 12 agosto. American è stato lo sponsor principale della 46a conferenza annuale OBAP, che includeva numerosi relatori del settore, seminari di sviluppo professionale aerospaziale e opportunità di networking. “La nostra forza sta nell’avere un team, in particolare piloti, che rappresenti le diverse comunità che serviamo”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Dobbiamo esporre i giovani a carriere nell’aviazione, fornire sollievo alle barriere finanziarie e aumentare il numero di piloti di minoranza sottorappresentati nel flight deck”. Il contributo fornirà sovvenzioni e borse di studio alla Lieutenant Colonel Luke Weathers Flight Academy per reclutare e formare piloti con background diversi e supportare gli sforzi della compagnia aerea per aiutare l’industria a diversificare il flight deck.

DELTA SKYMILES NOMINATO TOP TRAVEL REWARDS PROGRAM PER LA SESTA VOLTA CONSECUTIVA – Delta informa: “Per la sesta volta consecutiva, il Delta’s SkyMiles program ha sovraperformato tutte le global airlines e si è assicurato il secondo posto assoluto nell’U.S. News & World Report’s annual ranking of airline loyalty programs. Quest’anno, U.S. News ha riconosciuto Delta SkyMiles come top program”. “Sappiamo che i nostri clienti hanno opzioni quando tornano nel mondo dopo un altro anno di incertezza e rimaniamo fermamente impegnati a guadagnare la loro lealtà”, ha affermato Dwight James, S.V.P. of Customer Engagement and Loyalty and CEO of Delta Vacations. “I nostri membri SkyMiles scelgono di volare con noi grazie al nostro impareggiabile impegno per la sicurezza, l’affidabilità, l’elevata esperienza e per i nostri membri stessi. Siamo onorati che continuino a sceglierci”.

AIR CANADA PRESENTA I CANDIDATI PER I “CANADA’S BEST NEW RESTAURANTS” – Air Canada presenta i 30 candidati per i Canada’s Best New Restaurants. Dal 2002, Air Canada enRoute celebra attraverso questo programma i migliori nuovi ristoranti, chef, team e talenti emergenti del paese e quest’anno torna la Top 10. La longlist è disponibile su CanadasBestNewRestaurants.com. Canada’s Best New Restaurants celebra il suo 21° anno, diventando così la più longeva ricerca di talenti culinari a livello nazionale. “Air Canada applaude e si congratula con il lavoro degli chef e dei ristoratori che hanno intrapreso l’incredibile viaggio di aprire un ristorante nell’ultimo anno, che è già un’impresa nei periodi migliori”, afferma Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada. La classifica annuale dei primi 10 sarà svelata durante una celebrazione a Toronto il 1° novembre 2022. I vincitori saranno presentati anche su CanadasBestNewRestaurants.com e nel numero di novembre della rivista Air Canada enRoute.