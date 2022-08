Emirates offre l’A380 service per la prima volta verso Bengaluru

Emirates annuncia che il suo A380 service sarà introdotto per la prima volta a Bengaluru (Bangalore) dal 30 ottobre. Emirates diventa anche la prima compagnia aerea ad operare scheduled passenger services utilizzando l’A380, il più grande aereo commerciale del mondo in servizio, presso il Bengaluru’s Kempegowda International Airport.

“L’aggiornamento dell’aeromobile consentirà ai clienti che viaggiano da e verso la città dell’India meridionale di usufruire dei suoi servizi esclusivi su una rete più ampia. Bengaluru sarà la seconda città dell’India ad essere servita dall’iconico aeromobile A380 Emirates, con i clienti che godono l’esperienza esclusiva sulla rotta Dubai – Mumbai dal 2014.

I voli giornalieri con A380 opereranno come EK568/569 con un aeromobile in una configurazione a tre classi, offrendo posti in Economy Class, oltre alle cabine premium, Business Class e First Class. Il dispiegamento del velivolo a due piani integrerà i servizi esistenti, EK564/565 e EK566/567, ciascuno operativo quotidianamente con i Boeing 777 wide-body. I voli EK564/565 opereranno utilizzando un mix di Boeing 777-200LR e Boeing 777-300ER, mentre EK566/567 offrirà posti in First Class, Business Class ed Economy Class a bordo di un Boeing 777-300ER“, afferma Emirates.

“Emirates opera il suo aeromobile di punta A380 in un elenco ampliato di destinazioni per soddisfare l’elevata domanda dei clienti su rotte popolari tra i viaggiatori globali, aumentando la capacità su un singolo volo fino al 45% in più rispetto al Boeing 777. Le destinazioni servite dall’A380 Emirates sono attualmente in oltre 30 aeroporti per agosto, con un totale di oltre 130 destinazioni nella rete mondiale della compagnia aerea.

L’esperienza con l’A380 Emirates è una delle preferite dagli appassionati di viaggi, amata per il suo spazio extra per le gambe, il comfort e gli schermi più grandi del settore, per consentire ai clienti in tutte le cabine di godersi l’ampia selezione di contenuti della compagnia sul suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo, ice. I clienti che viaggiano in cabine premium apprezzano le sue caratteristiche distintive come la popolare Onboard Lounge e i fully flat seats in Business Class, così come private suites and Shower Spa in First Class.

Emirates ha iniziato le operazioni in India nel 1985, con i suoi servizi di linea per Mumbai e Delhi, e serve i clienti a Bengaluru dal 2006. Emirates fornisce l’accesso a nove punti in India, con i clienti che godono di una connettività senza interruzioni alla sua rete globale.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, negli uffici vendite Emirates, tramite agenti di viaggio o tramite agenti di viaggio online”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)