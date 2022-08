Qantas Freight espande la sua domestic fleet

Qantas Freight aumenterà la sua flotta domestica con sei aeromobili Airbus A321, per soddisfare la crescente e-commerce demand da parte dei suoi clienti.

“Dall’inizio del COVID-19, la divisione cargo del vettore ha assistito a un cambiamento radicale nei volumi cargo, guidato in parte da un passaggio strutturale allo shopping online.

I sei A321 Freighter, che dovrebbero arrivare progressivamente tra l’inizio del 2024 e la metà del 2026, sostituiranno la flotta di cinque Boeing 737 Freighter che si stanno avvicinando alla fine della loro vita economica.

Ogni A321 Freighter può trasportare 23 tonnellate di cargo, nove tonnellate in più rispetto ai vecchi 737, e sono circa il 30% più efficienti in termini di consumo di carburante per tonnellata di merci trasportate.

Gli aeromobili saranno acquistati sull’open market e convertiti dal trasporto passeggeri a cargo, soggetti a trattative commerciali. La designazione del modello è A321P2F, che sta per ‘Passenger to Freighter’. Questo lavoro di conversione includerà la rimozione dei sedili e l’installazione di un cargo handling system”, afferma Qantas Group.

“Qantas ha attualmente tre A321P2F e la sostituzione dei restanti 737 Freighter con questi nuovi velivoli semplificherà la flotta cargo, portando maggiore efficienza nella formazione e nella manutenzione.

I clienti dovrebbero beneficiare di una maggiore affidabilità, flessibilità della rete e un aumento netto della capacità di trasporto merci di Qantas.

Qantas sta anche convertendo due A330 widebody in freighters, uno dei quali sarà utilizzato sul domestic network, e continuerà ad integrare la sua flotta con wet-leased aircraft.

Qantas Freight ha registrato una performance record nella prima metà del FY22 grazie all’aumento della domanda per l’e-commerce, ai rendimenti internazionali più elevati causati dalle supply chain disruption e alla riduzione della capacità sui voli passeggeri”, prosegue Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, afferma: “Qantas Freight svolge un ruolo fondamentale nella supply chain australiana e questo investimento farà crescere le nostre operazioni in modo che possano supportare l’aumento della domanda per next-day delivery. Qantas Freight è stata una dei protagonisti per il Gruppo durante la pandemia, quando gli australiani sono passati rapidamente allo shopping online. Sebbene parte di questo cambiamento sia temporaneo, la domanda rimane ben al di sopra dei livelli pre-pandemia, anche con la revoca di quasi tutte le restrizioni relative al COVID.

Questo è uno dei maggiori investimenti mai realizzati nella nostra domestic freight fleet, che consentirà a Qantas Freight di catturare una maggiore quantità di tale domanda e fornirà l’opportunità di aiutare a far crescere ulteriormente entrate e guadagni. I primi tre A321P2F sono stati un’aggiunta fantastica alla nostra flotta e l’utilizzo di un unico tipo di narrow body aircraft in futuro ci consentirà di generare ulteriori efficienze operative e ridurre significativamente le emissioni per tonnellata di merci trasportate”.

L’attuale domestic freighter fleet di Qantas ha 3 A321F, 3 B737-300F (un B737-300F è stato ritirato nel luglio 2022 dopo la sua prima entrata in servizio 36 anni fa), 1 B737-400F. La futura domestic freight fleet prevede 9 A321F e 1 A330F (due A330 sono attualmente in fase di conversione: uno sarà utilizzato sul domestic network e l’altro si unirà all’international freight network di Qantas)

Qantas Freight opera anche un Boeing 767 e ha in wet lease due Boeing 747 da Atlas per collegare l’Australia con i principali international freight hubs.

(Ufficio Stampa Qantas Group)