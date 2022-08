Milan Bergamo Airport ed Air Arabia annunciano il nuovo collegamento diretto con l’Aeroporto Internazionale di Sharjah (EAU)

Air Arabia, la principale compagnia low cost (LCC) del Medio Oriente e del Nord Africa, ha annunciato l’apertura del primo volo diretto tra l’Aeroporto di Milano Bergamo e gli Emirati Arabi Uniti.

A partire dal 7 dicembre 2022 il nuovo volo AirArabia collegherà con quattro frequenze settimanali l’Aeroporto di Milano Bergamo con l’Aeroporto Internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino ed a soli venti minuti da Dubai.

Di seguito l’operativo del volo:

G9 710 Sharjah 6:45 – Milan BGY 10:45 – Airbus A321 – MER/DOM

G9 711 Milan BGY 11:45 – Sharjah 21:00 – Airbus A321 – MER/DOM

G9 712 Sharjah 21:55 – Milan BGY 01:55 – Airbus A321 – LUN/GIOV

G9 713 Milan BGY 02:55 – Sharjah 12:10 – Airbus A321 – LUN/GIOV

Adel Al Ali, Chief Executive Officer di Air Arabia Group, ha dichiarato: “Milano è l’ultima aggiunta alla nostra ampia rete di collegamenti da Sharjah, offrendo così ai nostri clienti negli Emirati Arabi Uniti e oltre l’opportunità di viaggiare in Italia con il nostro rinomato servizio. Il lancio dei voli diretti Air Arabia per Milano riafferma il nostro impegno a offrire continuamente ai nostri clienti nuove destinazioni, consentendo loro di viaggiare a tariffe convenienti e con un elevato standard di servizio. Attendiamo con impazienza l’inizio dei voli per Milano per poter accogliere i nostri clienti e portarli alla scoperta di questa meravigliosa città”.

Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviation di SACBO, conferma: “L’apertura del primo collegamento diretto con gli Emirati Arabi Uniti è motivo di legittima soddisfazione, tanto più perché la nuova destinazione sarà operata da un partner storico, fidelizzato e affidabile come Air Arabia, compagnia aerea che ha fatto dell’aeroporto di Milano Bergamo uno dei principali scali europei del loro network. Il collegamento con Sharjah, oltre a creare una comoda opportunità di viaggio per chi è diretto nella città e nella regione, è una porta di accesso a Dubai, distante meno di mezz’ora dall’aeroporto di Sharjah. Il nuovo volo consentirà inoltre di proseguire da Sharjah verso le oltre 60 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente servite da Air Arabia”.

“Air Arabia opera con una flotta composta da Airbus A320 e A321neo LR di ultima generazione, gli aerei a corridoio singolo più moderni e più venduti al mondo. La configurazione della cabina offre un maggiore comfort per i passeggeri, con un pitch tra i più generosi della categoria. I nuovi aeromobili AirArabia sono inoltre dotati del sistema di intrattenimento di bordo “SkyTime”, un servizio di streaming gratuito in volo che consentirà ai passeggeri di trasmettere in streaming un’ampia selezione di contenuti direttamente sui propri dispositivi. Prima dei voli, i viaggiatori idonei possono anche beneficiare del servizio City Check-in, dove possono depositare i bagagli e ritirare le carte d’imbarco presso i punti vendita Air Arabia sparsi negli Emirati Arabi Uniti.

I clienti possono ora prenotare i nuovi voli diretti tra Milano Bergamo e Sharjah visitando il sito Web di Air Arabia all’indirizzo www.airarabia.com, tramite il call center o nelle migliori agenzie di viaggio”, conclude il comunicato di SACBO e Air Arabia.

(Ufficio Stampa SACBO – Air Arabia)