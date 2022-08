Il Rolls-Royce Trent XWB-84 raggiunge 10 milioni di engine flying hours

Rolls-Royce ha annunciato oggi che il motore Trent XWB-84, che equipaggia l’Airbus A350-900, ha accumulato più di 10 milioni di engine flying hours, raggiungendo un altro notevole traguardo per l’engine programme.

“Dopo il suo ingresso in servizio nel 2015, il Trent XWB-84 ha raggiunto questo traguardo supportando più di 30 compagnie aeree che operano su una varietà di rotte diverse, dagli short-range segments agli ultra-long-range flights di oltre 18 ore, dimostrando la sua versatilità e capacità”, afferma Rolls-Royce.

Chris Cholerton, President Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Il raggiungimento di 10 milioni di ore di volo è un altro grande risultato per il Trent XWB. È l’ultimo della famiglia Trent a raggiungere questo traguardo e lo ha fatto più velocemente di qualsiasi altro motore Trent, in poco più di sette anni di operazioni. Siamo incredibilmente orgogliosi del Trent XWB poiché continua a stabilire nuovi parametri di riferimento in termini di sostenibilità, affidabilità e versatilità”.

“Il Trent XWB è il più efficiente aero engine in servizio al mondo e supporta le compagnie aeree nel loro viaggio verso la sostenibilità. Il motore ha un fuel consumption advantage del 15% rispetto al primo motore Trent, vola oltre con meno fuel e offre performance e livelli di rumorosità eccezionali. È anche pronto per operare con 50% Sustainable Aviation Fuel, poiché in futuro diventeranno più disponibili per le compagnie aeree. Inoltre, il Trent XWB-84 ha contribuito a evitare più di 15 milioni di tonnellate di CO2 da quando è stato lanciato nel 2015: è la stessa quantità di CO2 necessaria per fornire elettricità a quasi due milioni di case ogni anno.

Oltre a offrire una maggiore efficienza, il Trent XWB-84 offre un cambio di passo in termini di maturità e affidabilità per il settore, ottenendo costantemente una dispatch reliability migliore del 99,9%”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)