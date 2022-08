Aemetis fornirà SAF a British Airways e Aer Lingus per i voli dal San Francisco International Airport

La renewable fuels company Aemetis, Inc. ha annunciato un accordo pluriennale con International Airlines Group (IAG) per la fornitura di Sustainable Aviation Fuel (SAF) per alimentare i voli di British Airways e della compagnia di bandiera irlandese Aer Lingus da San Francisco Airport dal 2025.

IAG, società madre di British Airways e Aer Lingus, acquisterà un totale di 78.400 tonnellate di SAF in sette anni, sufficienti per ridurre le emissioni di CO2 fino a 248.000 tonnellate (l’equivalente di togliere dalla strada oltre 16.000 auto) nello stesso periodo di tempo.

Eric McAfee, Presidente e CEO di Aemetis, ha dichiarato: “Il sustainable aviation fuel continua a dimostrarsi un’ottima soluzione per decarbonizzare l’aviazione e può essere utilizzato nei motori aeronautici esistenti. IAG continua ad assumere una posizione di leadership convertendo la propria fornitura di carburante all’uso di combustibili sostenibili. La nostra produzione di SAF in California è supportata dal California Low Carbon Fuel Standard, che crea nuovi investimenti e posti di lavoro nelle comunità di minoranze svantaggiate nello stato”.

Il SAF sarà prodotto nell’Aemetis Carbon Zero plant attualmente in fase di sviluppo a Riverbank, California. Questo impianto sarà alimentato al 100% da elettricità rinnovabile ed è progettato per sequestrare CO2 dal processo produttivo, riducendo significativamente la carbon intensity del fuel.

Jonathon Counsell, Head of Sustainability at IAG, ha dichiarato: “Il SAF è la chiave per decarbonizzare l’aviazione e IAG ha impegnato fino ad oggi 865 milioni di dollari in acquisti e investimenti SAF. Vediamo un grande potenziale per sviluppare una partnership a lungo termine con Aemetis, che è all’avanguardia nella produzione di biocarburanti a basse emissioni di carbonio da rifiuti sostenibili”.

International Airlines Group è stato il primo gruppo di compagnie aeree al mondo a impegnarsi a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e il primo gruppo di compagnie aeree europee a impegnarsi a utilizzare SAF per il 10% del proprio fuel entro il 2030.

British Airways si impegna a raggiungere zero emissioni nette di carbonio attraverso una serie di iniziative a breve, medio e lungo termine nell’ambito del suo programma di sostenibilità BA Better World. A breve termine ciò include il miglioramento dell’efficienza operativa, l’operare aeromobili più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, il finanziamento di progetti di compensazione e rimozione delle emissioni di carbonio per mitigare le emissioni sui voli domestici del Regno Unito e l’introduzione progressiva di sustainable aviation fuels prodotti utilizzando la tecnologia di cattura del carbonio e materie prime di scarto. Nel medio e lungo termine la compagnia aerea continua a investire nello sviluppo e nell’aumento progressivo del sustainable aviation fuel e accelera la crescita di nuove tecnologie come hydrogen-powered aircraft and carbon capture technology.

Aer Lingus si impegna per un futuro a basse emissioni di carbonio. Un obiettivo chiave della realizzazione del programma di sostenibilità di Aer Lingus, oltre al SAF, è l’investimento in aeromobili di nuova generazione e più efficienti nei consumi come l’Airbus A320neo e l’A32lneo LR. Altri sforzi significativi includono l’istituzione di un solido programma di compensazione delle emissioni di carbonio, la promozione di operational fuel efficiencies, la riduzione dei rifiuti e l’elettrificazione della ground operations fleet.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: Nick Morrish – British Airways)