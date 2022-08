Maarten Stienen nominato nuovo Chief Operating Officer di KLM

A partire dal 1 settembre 2022, Maarten Stienen è nominato Chief Operating Officer (COO) di KLM Royal Dutch Airlines. Stienen ha ricoperto vari incarichi in KLM dal 1998 ed è attualmente senior vice president of Hub Operations.

“Maarten Stienen ha iniziato come management trainee presso KLM. Ha continuato a ricoprire una serie di incarichi operativi nei Paesi Bassi e altrove durante i suoi primi undici anni con la compagnia, tra cui vice president Baggage & Turnaround Services. Successivamente è diventato vice president of Industrial Relations & HR. Maarten Stienen ha trascorso due anni come managing director of KLM Catering Services prima di trasferirsi in Hub Operations nel 2020. Il suo successore sarà nominato a tempo debito.

Il Supervisory Board nominerà anche Maarten Stienen al General Meeting of Shareholders per l’inserimento nel Board of Management of KLM. A tal fine sarà convocato un extraordinary general meeting. Al Works Council of KLM verrà chiesto consiglio su questa nomina”, afferma KLM.

“Sono contento che siamo riusciti a trovare un ottimo candidato per il ruolo di COO. Maarten Stienen ha una vasta esperienza nelle operazioni e in altri settori. La sua nomina rafforzerà il nostro executive team in termini di intuizione e leadership esperta. Non vedo l’ora di lavorare con Maarten per portare insieme stabilità all’organizzazione”, afferma Marjan Rintel, President & CEO KLM.

“Maarten Stienen ha accumulato un ottimo track record all’interno di KLM. La sua vasta esperienza nella gestione e nelle operazioni lo rendono il candidato ideale per questa posizione. La nomina di Maarten Stienen a COO rappresenta una solida base per costruire sul futuro di KLM. Ho piena fiducia che il nostro nuovo executive team rafforzerà congiuntamente la posizione di KLM. A nome del KLM Supervisory Board, auguro a Maarten ogni successo nella sua nuova sfida”, afferma Cees ‘t Hart, Chairman of the KLM Supervisory Board.

“È un onore incredibile essere nominato COO e sono orgoglioso di assumere questo incarico, che è davvero una sfida, considerando i principali problemi operativi che attualmente dobbiamo affrontare. Nei prossimi anni intendo servire i migliori interessi dei nostri colleghi e dei nostri passeggeri. Non vedo l’ora di unirmi al team per costruire l’attività che desideriamo, una compagnia che mantiene le promesse fatte ai clienti e alla società in generale, costruendo un futuro più sostenibile. Una compagnia in cui prevalgono condizioni di lavoro piacevoli, che ispirano orgoglio tra i suoi dipendenti e attirano clienti entusiasti”, afferma Maarten Stienen, COO KLM.

(Ufficio Stampa KLM)