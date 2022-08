Emirates reintrodurrà i servizi diretti con A380 per Auckland e Kuala Lumpur da dicembre

Emirates annuncia che ripristinerà i suoi servizi A380 non-stop da e per Auckland e Kuala Lumpur, a partire dal 1° dicembre.

“La compagnia aerea attualmente opera in entrambe le città con un linked Boeing 777-300ER service, che fa scalo a Kuala Lumpur prima di proseguire per Auckland. L’inizio dei voli con A380 vedrà entrambe le città svincolate e servite con servizi diretti da e per Dubai. L’ultimo aggiornamento del programma della compagnia aerea offrirà ai clienti maggiori livelli di flessibilità e la tanto necessaria disponibilità di posti. I nuovi servizi offriranno anche maggiori opportunità di viaggiare attraverso il network Emirates con tempi di transito ridotti dopo lo scollegamento dei servizi e collegamenti più veloci da e verso Europa, Medio Oriente, Asia meridionale e Africa.

I servizi non-stop tra Dubai e Auckland rivendicheranno anche il titolo di rotta più lunga del network Emirates, 14.200 km, oltre ad essere uno dei voli commerciali di linea non-stop più lunghi al mondo.

Il volo diretto EK448 di Emirates da Dubai ad Auckland partirà alle 10:05 e arriverà alle 11:05 del giorno successivo. Il volo di ritorno partirà da Auckland alle 21:15 e arriverà a Dubai alle 05:25 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali.

Il servizio A380 di Emirates per Kuala Lumpur, EK 346, partirà da Dubai alle 03:30, atterrando alle 14:35. EK343 partirà da Kuala Lumpur alle 01:45, arrivando a Dubai alle 05:05″, afferma Emirates.

“La reintroduzione dell’A380 ad Auckland e Kuala Lumpur offrirà una scelta più ampia ai turisti che desiderano scoprire queste entusiasmanti destinazioni e offre anche ai viaggiatori la possibilità di provare i prodotti e i servizi esclusivi dell’A380 in tutte le classi.

La Nuova Zelanda sta aumentando la sua visibilità con una campagna globale nei mercati chiave per incoraggiare più visitatori a vivere le esperienze e le straordinarie attrazioni naturali del paese.

Per promuovere la Malesia come destinazione di viaggio unica, Emirates ha recentemente firmato un Memorandum of Collaboration (MoC) con il Malaysia Tourism Board, per sviluppare il traffico di visitatori in entrata nel paese dai mercati chiave della rete della compagnia aerea.

L’esperienza A380 Emirates rimane molto ricercata dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli e i prodotti esclusivi che offrono ai viaggiatori le migliori esperienze in volo, come Onboard Lounge, First Class suites e Shower Spa. L’esperienza A380 è sempre completata da un’ospitalità pluripremiata, creazioni culinarie regionali e dal pluripremiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, ice, con oltre 5.000 canali di intrattenimento on demand a portata di mano di ogni cliente.

La compagnia aerea sta accelerando il dispiegamento del suo aeromobile di punta A380 in linea con la crescente domanda globale di viaggi aerei, con 32 destinazioni attualmente servite su scheduled basis, e altre saranno annunciate nelle prossime settimane e mesi.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)