Star Alliance amplia il servizio di accesso a pagamento alle sue lounge

Star Alliance ha ampliato il suo paid lounge access service alla sua lounge presso Rio De Janeiro (GIG) airport. Oltre all’accesso gratuito per i clienti Star Alliance Gold e passeggeri nelle classi di cabina idonee sulle compagnie aeree membri di Star Alliance, la lounge ora accoglierà anche tutti gli altri passeggeri Star Alliance indipendentemente dallo stato di appartenenza o dalla classe di cabina, per una tariffa nominale.

“Per coloro che possono già accedere alla lounge, questo ora significa che hanno la possibilità di acquistare i voucher di accesso per i loro familiari, amici o colleghi che viaggiano insieme, in modo che possano rilassarsi insieme prima del volo.

Questa è la terza tra le sei Star Alliance branded lounges a offrire l’accesso a pagamento. In precedenza, il servizio è stato lanciato nella lounge dell’alleanza all’Ezeiza International Airport (EZE), Buenos Aires, e nella sua lounge nel Los Angeles International Airport (LAX).

Situata al livello 3 del nuovo international departures pier, la lounge Star Alliance a Rio De Janeiro offre viste su famosi monumenti come il centro di Rio, il Pan di Zucchero e la maestosa statua del Cristo Redentore. I suoi interni riflettono il ricco patrimonio architettonico di Rio, completato da imponenti mobili brasiliani fatti a mano realizzati da designer locali. La lounge offre anche rinfreschi ispirati ai saporiti sapori locali e può ospitare 150 ospiti.

I passeggeri possono prenotare in anticipo e acquistare i voucher per l’accesso alle lounge sul sito Web di Star Alliance, www.staralliance.com. In base alla disponibilità al momento della prenotazione, riceveranno un’e-mail di conferma con un codice QR valido per i giorni e gli orari selezionati. In aeroporto, possono semplicemente scansionare questo codice QR all’ingresso della lounge ed entrare.

I vouchers hanno un prezzo conveniente a partire da 55 USD per tre ore di utilizzo. I passeggeri potranno inoltre usufruire di uno sconto se sono membri del programma frequent flyer di una compagnia aerea membro di Star Alliance”, afferma Star Alliance.

Christian Draeger, Star Alliance VP Customer Experience, ha dichiarato: “In Star Alliance cerchiamo sempre di vedere come possiamo fare di più per offrire ai passeggeri un’esperienza perfetta e senza interruzioni. L’aggiunta di Rio De Janeiro come terza lounge Star Alliance a offrire l’accesso a pagamento è in linea con questo. Ora, più passeggeri possono rilassarsi e concedersi questo bellissimo spazio prima di un volo. La prenotazione online rende anche il processo molto semplice, così i passeggeri possono pianificare in anticipo e dirigersi verso la lounge senza preoccupazioni. Diamo il benvenuto a più passeggeri nella nostra lounge Star Alliance a Rio e in futuro esploreremo l’espansione dell’accesso a pagamento a più lounge”.

(Ufficio Stampa Star Alliance)