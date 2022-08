Norwegian realizza un utile nel secondo trimestre 2022

Norwegian ha annunciato oggi i suoi risultati per il secondo trimestre e la prima metà del 2022, caratterizzati da una domanda crescente di viaggi aerei, prezzi del carburante più elevati e guadagni dagli ordini di aeromobili.

“Le cifre dimostrano la capacità di Norwegian di aumentare la capacità per l’intensa stagione di viaggio estiva e di fornire solide performance operative. Tra i limiti di capacità negli aeroporti europei e lo sciopero degli aircraft technician, sono stati operati quasi tutti gli scheduled flights.

Il Profit before tax (EBT) nel secondo trimestre è stato di 1.248 milioni di NOK, influenzato sia dal ripristino dei pagamenti anticipati degli ordini di aeromobili che dall’alto prezzo del carburante in questo trimestre. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono rimaste invariate rispetto al trimestre precedente a 7,5 miliardi di NOK. A fine trimestre, la flotta operativa totale di Norwegian comprendeva 65 aeromobili”, afferma Norwegian.

“Questo trimestre ha dimostrato la nostra abilità di aumentare rapidamente la capacità e soddisfare efficacemente la forte domanda di viaggi aerei. I risultati sono stati resi possibili grazie ai nostri colleghi che hanno messo i nostri clienti al centro delle nostre operazioni. Sono particolarmente lieto che garantiamo una regolarità leader di mercato in tempi con limiti di capacità negli aeroporti europei e un technician strike in Norvegia”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Il summer program è stato ben accolto dai clienti di tutti i mercati. Molti clienti desideravano ardentemente viaggiare verso le destinazioni chiave di Norwegian, con l’aumento del traffico e delle prenotazioni durante il trimestre e nell’intensa stagione estiva. La produzione (in ASK) è quasi raddoppiata rispetto al trimestre precedente, mentre il numero di passeggeri è aumentato del 124%. Il load factor è migliorato durante il trimestre all’85% a giugno, ed è ulteriormente aumentato a luglio.

Questo trimestre, Norwegian ha annunciato un accordo storico per l’acquisto di 50 Boeing 737 MAX 8, la cui consegna è prevista tra il 2025 e il 2028 (leggi anche qui). Il programma di consegna corrisponde strettamente alle attuali scadenze del leasing degli aeromobili, comportando un aumento netto limitato dell’attuale flotta. L’accordo prevede anche opzioni per ulteriori 30 aeromobili. Dopo la conclusione dell’accordo, il 22 giugno Norwegian ha ripristinato nel trimestre i pre-delivery payments (PDP) di 2.099 milioni di NOK”, prosegue Norwegian.

“L’accordo sugli aerei con Boeing è fondamentale per il prossimo capitolo di Norwegian. Ci consentirà di servire i nostri clienti con moderni velivoli a basso consumo di carburante, riducendo significativamente la nostra impronta di carbonio. Inoltre, pone le basi per il possesso di un’ampia quota della nostra flotta, consentendoci di consolidare la nostra roccaforte nordica”, ha affermato Karlsen.

“A giugno, i tecnici aeronautici sono entrati in sciopero dopo che la Federation of Norwegian Aviation Industries (NHO Luftfart) e la Norwegian Aircraft Technician Organization (NFO) non sono riuscite a raggiungere un accordo. La forte dedizione e lo sforzo dell’organizzazione di Norwegian hanno assicurato che le interruzioni e le cancellazioni fossero ridotte al minimo. Lo sciopero si è concluso dopo dieci giorni il 28 giugno con arbitrato forzato.

Nel secondo trimestre 2022, Norwegian ha trasportato 5,0 milioni di passeggeri, rispetto agli 0,4 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso e ai 2,2 milioni del trimestre precedente. Il load factor è aumentato all’81,2%, dal 57,4% nello stesso periodo dell’anno scorso e dal 76,9% nel trimestre precedente.

La puntualità è stata pesantemente influenzata dai limiti di capacità negli aeroporti europei in questo trimestre. La quota di voli in partenza nei tempi previsti è stata del 78,8%, rispetto al 95,4% nello stesso periodo dell’anno scorso e all’88,1% nel trimestre precedente. La regolarità, quota di voli effettuati, è stata invece del 99,4%”, prosegue la compagnia.

“Guardando al futuro, Norwegian è ben posizionata per consolidare la posizione di compagnia aerea nordica leader. I nostri clienti attribuiscono un valore elevato all’offerta di Norwegian, inclusa l’interessante rete di rotte, il pluripremiato programma fedeltà Norwegian Reward e performance operative leader di mercato. Gli accordi stipulati con Widerøe e Norse Atlantic Airways (leggi anche qui e qui) a luglio serviranno ad aumentare ulteriormente l’attrattiva della nostra offerta”, ha affermato Geir Karlsen.

“Le attuali tendenze di prenotazione sono incoraggianti, con molti clienti che prenotano le loro vacanze autunnali. Per il prossimo inverno, Norwegian utilizzerà la flessibilità della flotta resa possibile dai power-by-the-hour agreements per ottimizzare la produzione in base alle fluttuazioni della domanda. Per l’anno in corso, Norwegian sta aumentando la sua flotta a 70 aeromobili. Per l’estate del 2023 verranno aggiunti 15 velivoli aggiuntivi, portando la flotta totale a 85 velivoli”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)