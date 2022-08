Boeing annuncia l’acquisto da parte di UPS di otto ulteriori 767 Freighter

Boeing ha annunciato oggi un ordine da UPS per altri otto 767 Freighter. L’ordine incrementale aumenterà la flotta 767 Freighter di UPS a 108 aerei, consentendo al vettore globale di modernizzare ulteriormente e far crescere in modo sostenibile la sua flotta.

“Gli ulteriori 767 ci aiuteranno a continuare a fornire ciò che conta per i clienti UPS in tutto il mondo. Si tratta di un aeromobile molto versatile che operiamo in ogni regione del mondo”, ha affermato Nando Cesarone, UPS Executive Vice President and President U.S. “Con questi velivoli, la nostra flotta continuerà ad essere tra le più moderne del nostro settore, incontrando le esigenze dei nostri clienti e migliorando la nostra efficienza, sostenibilità e affidabilità”.

L’Air cargo continua a svolgere un ruolo cruciale nel commercio globale, dal supporto delle supply chain all’espansione dell’e-commerce. L’International Air Transport Association (IATA) ha stimato che le global air cargo revenue nel 2021 sono state più del doppio delle entrate nel 2019 pre-pandemia.

“Questo ordine ripetuto da UPS è una testimonianza delle eccezionali capacità cargo del 767 Freighter e dimostra ulteriormente la leadership di mercato di Boeing nel freighter segment”, afferma Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “UPS opererà più di 100 767 Freighter con questo ordine e costruirà la sua flotta di Boeing and Boeing-heritage airplanes con oltre 260 aeroplani. Siamo onorati di svolgere un ruolo importante negli sforzi di UPS per gestire una flotta più sostenibile ed efficiente”.

“UPS inizierà a prendere in consegna questi nuovi aerei nel 2025, con un ulteriore 767-300 Boeing Converted Freighter (BCF) che entrerà in servizio alla fine del 2023. Questo acquisto si basa sull’ordine di UPS per 19 767 Freighter nel dicembre 2021.

Basato sul 767-300ER (Extended Range) passenger jet, il 767 Freighter trasporta fino a 52,4 tonnellate di revenue cargo con intercontinental range, fungendo da piattaforma flessibile per long-haul, regional and feeder markets. UPS è stato il cliente di lancio del 767 Freighter nel 1995 e ha acquistato un totale di 108 aerei del modello. Il vettore opera attualmente 238 Boeing freighters tra cui 747, 757, 767 e MD-11″, prosegue Boeing.

“Secondo le previsioni del 2022 Commercial Market Outlook, i vettori richiederanno 2.795 dedicated freighters in più nei prossimi 20 anni, inclusi 940 nuovi widebody, 555 widebody converted freighters e 1.300 standard body conversion. La global freighter fleet crescerà a 3.610 aerei entro il 2041, rispetto ai 2.250 di oggi. Oggi, i Boeing freighters rappresentano il 90% della freighter capacity mondiale, trasportando milioni di tonnellate di merci in tutto il mondo”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)