Air Europa sigla accordi con Boeing, AerCap, Avalon per l’ammodernamento della flotta

Air Europa ha raggiunto importanti accordi strategici con Boeing, AerCap, Avalon per la modernizzazione della flotta della compagnia spagnola. Questo progetto consentirà alle società interessate di rafforzare il solido rapporto già in essere da anni, attraverso una collaborazione di lungo termine, con l’obiettivo di unificare gli aerei con i modelli Boeing, già a partire dal prossimo anno.

“I Boeing 787 Dreamliner e il nuovo Boeing 737 MAX diverranno le punte di diamante della flotta ed Air Europa sarà la prima compagnia aerea spagnola a utilizzare entrambi i modelli, che sono un riferimento per innovazione tecnologica, comfort a bordo ed efficienza nei consumi di carburante e riduzione delle emissioni. L’accordo con AerCap prevede l’incorporazione di 5 Boeing 787-9 Dreamliner e 10 Boeing 737 MAX; le consegne inizieranno all’inizio del 2024 e l’ordine sarà completato entro il 2026.

Con questa operazione Air Europa riconferma la volontà, già tracciata da tempo, di voler perseguire la massima sostenibilità e redditività, in linea con le richieste del mercato e della società.

Nel corso del 2022, Air Europa ha ampliato la sua flotta con modelli Boeing per rispondere al notevole aumento della domanda di posti e alla riattivazione del settore dopo la pandemia. Ciò ha permesso di recuperare rotte e frequenze sulle principali destinazioni nel mondo, in particolare in America, e di rafforzare la sua posizione chiave nell’hub aeroportuale di Madrid Barajas“, afferma Air Europa.

“Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l’organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea europea. L’anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati”, conclude Air Europa.

