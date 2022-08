Lufthansa Group riceve il suo primo 787 Dreamliner

Boeing e Lufthansa Group hanno celebrato ieri la consegna del primo 787 Dreamliner, un 787-9, al più grande airline group europeo a Paine Field, Everett, Washington.

“Lufthansa Group ha 32 ordini fermi per il 787 e si unisce a quasi 50 clienti in tutto il mondo nelle operazioni con l’aereo più efficiente e capace del settore. Boeing ha progettato la 787 family con un’efficienza superiore, che consente alle compagnie aeree di aprire nuove rotte con profitto e di far volare le persone direttamente dove vogliono andare con un comfort eccezionale.

Utilizzando il 25% in meno di carburante e creando il 25% in meno di emissioni rispetto agli aeroplani che sostituiscono, la famiglia 787 ha evitato oltre 125 miliardi di libbre di emissioni di carbonio da quando è entrata in servizio nel 2011″, afferma Boeing.

“Con il Boeing 787, stiamo introducendo un altro tipo di aeromobile moderno che è uno dei velivoli a lungo raggio più efficienti in termini di consumo di carburante nella nostra flotta”, ha affermato Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines. “Questo ci consentirà di migliorare ulteriormente in modo significativo il bilancio medio di CO2. Questo aereo è sostenibile e offre ai clienti un’esperienza di volo premium”.

“Dall’inizio del revenue service nel 2011, la famiglia 787 ha lanciato più di 325 nuove rotte non-stop in tutto il mondo, comprese circa 50 rotte aperte dal 2020. Il 787-9 può trasportare 296 passeggeri fino a 7.565 miglia nautiche (14.010 km) in una tipica configurazione a due classi”, prosegue Boeing.

“La consegna odierna a Lufthansa Group rappresenta una pietra miliare significativa per entrambe le società, poiché riprendiamo le consegne dei 787 in Europa e Lufthansa riceve il suo primo 787. Sono lieto di vedere Lufthansa unirsi a un gruppo crescente di compagnie aeree in tutto il mondo che operano il twin-engine airplane più capace del settore”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Con una fuel efficiency senza pari e un enorme appeal per i passeggeri, il 787 svolgerà un ruolo fondamentale nel Lufthansa Group long-haul network”.

Oltre ai 32 787 Dreamliner ordinati, Lufthansa Group ha ordini fermi per 20 777-9 passenger airplanes e ha recentemente effettuato un ordine fermo per sette nuovi 777-8 Freighter.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)