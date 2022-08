Emirates lancia la sua nuova Gerry the Goose ‘Fly Better’ campaign

Emirates informa: “Seguendo le orme delle iconiche personalità cinematografiche e televisive Jennifer Aniston, Chris Hemsworth e Jeremy Clarkson, l’ultimo Emirates brand ambassador, Gerry the Goose, invita i clienti a dare un’occhiata ai vantaggi e ai servizi della più grande international airline, e a scegliere ‘Fly Better’.

Da settembre, la campagna pubblicitaria globale sarà in full flight in tutto il mondo, ricordando ai clienti che Emirates offre un’esperienza di viaggio impeccabile a bordo, con il pluripremiato intrattenimento a bordo, world-class cabin crew, cucina di ispirazione regionale. Per completare l’offerta “best-in sky”, Emirates offre anche una impressive on-ground experience, attraverso diverse opzioni di check-in online e a domicilio, trasferimenti aeroportuali con autista e lounge eccezionali”.

“La trama della campagna segue Gerry mentre arruffa le piume scegliendo di viaggiare “Fly Better” a bordo di una comoda e sofisticata cabina Emirates Premium Economy, mentre i suoi fratelli uccelli migratori sono in ‘fowl humour’ dopo un lungo e faticoso volo. Gerry viene visto aggirare compiaciuto le sue controparti mentre volano fuori dal finestrino dell’aereo, mentre si concede un pasto delizioso e si sdraia sulla sua spaziosa poltrona per godersi il film ‘The Goose, The Bad and The Ugly’ sul suo schermo di intrattenimento personale da 13,3″”, prosegue Emirates.

“In termini di qualità e profilo che cerchiamo nei nostri brand ambassadors, stiamo spiegando le nostre ali”, ha affermato Richard Billington, SVP of Marketing & Brand at Emirates. “Gerry è un viaggiatore esperto che sa cosa vuole e dove vuole andare, ma è irremovibile sul fatto lo farà con stile, con il lusso e il comfort come priorità. Dopo aver assistito alla sua seamless travel experience, siamo fiduciosi che la prossima volta i suoi amici sceglieranno ‘Fly Better'”.

“La carriera di Gerry è iniziata nell’Emirates Headquarters in Dubai, dove è stato ideato il concept del suo viaggio e ha iniziato a prendere il volo. Poi agli Untold Studios di Londra, dove i primi modelli 3D di oche sono stati portati in vita tramite Computer-Generated Imagery (CGI). Il CGI and filming process ha richiesto 14 settimane e ha coinvolto un team di talento che ha rifinito ogni piuma insieme all’illuminazione e alla trama, assicurando al contempo che i movimenti accuratamente creati portassero in vita il personaggio. Ciò includeva il tempo per animare gli amici di Gerry, uno shoot a Londra per catturare le nature scenes e uno shoot a bordo dell’aereo di Emirates a Dubai.

“La ad campaign sarà presente in 25 paesi per un mese, a partire dal 30 agosto. Durante le riprese, Gerry ha collaborato con il British voiceover talent Michael Cronin per catturare i toni dolci di un esperto documentarista sulla natura.

Il patrimonio di specie di Gerry è l’oca canadese (Canada goose, Branta canadensis), grandi oche selvatiche con testa e collo neri, guance bianche, bianche sotto il mento e corpo marrone. Sono originarie delle regioni artiche e temperate del Nord America, si possono trovare durante la migrazione attraverso l’Atlantico nel nord Europa”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)