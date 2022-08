News Brevi – 30.08.2022

AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO E SERVIZI – Il Gruppo SAVE informa: “Prosegue la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e all’andamento dei servizi all’aeroporto di Venezia, finalizzata a un dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo. Nella settimana dal 22 al 28 agosto, il Marco Polo ha gestito 242.619 passeggeri, che corrispondono all’84,8% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.717, di cui solo 8 cancellati che corrispondono allo 0,004% del totale voli della settimana. Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7’03”, migliorativo rispetto agli 8’02” della settimana precedente. I tempi di riconsegna bagagli hanno mantenuto lo stesso andamento delle due settimane precedenti: la media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio e di 29 minuti per l’ultimo. Il volume di bagagli disguidati vale a dire spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 993 colli, in contrazione dell’11,7% rispetto ai 1.125 accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.067, con una conseguente riduzione del 25,5% delle valigie stoccate in aeroporto rispetto alla settimana precedente: i bagagli disguidati attualmente in giacenza sono 216 (erano 290 la settimana precedente)”.

SAAB: TEST FIRING DI SUCCESSO CON IL MISSILE METEOR SUL GRIPEN E – Saab ha recentemente condotto il primo test firing con l’advanced Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air Missile (BVRAAM) sul Gripen E, con un successful end-to-end result sul bersaglio. Il missile Meteor è stato lanciato dal Gripen E a un’altitudine di circa 16.500 piedi sopra il Vidsel test range nel nord della Svezia. “È molto positivo che ora abbiamo completato il primo test firing con Meteor del Gripen E. È una pietra miliare molto importante sia per il programma che per Saab. Dimostra che la weapon capability del Gripen è all’avanguardia”, afferma Mikael Olsson, Head of Flight Test & Verification, Saab. “Meteor di MBDA è un BVRAAM che può operare in contested environments. Può ingaggiare con successo un’ampia varietà di bersagli, da fighter aircraft a small unmanned aerial vehicles e cruise missiles a distanze impareggiabili”, afferma Saab. “Questo successo è una grande dimostrazione della stretta collaborazione tra MBDA e Saab, che dopo molti anni di attiva collaborazione continua a rafforzarsi. Questo test mostra anche in modo eccellente la nostra capacità congiunta di integrare rapidamente weapon capabilities sul nuovo Gripen E “, afferma Jim Price, MBDA Vice President Europe. L’obiettivo del flight test program per il Gripen E è lo sviluppo e il test principalmente dei tactical systems e l’integrazione di varianti riguardo le armi, ad esempio il Meteor. Il Meteor programme è una delle collaborazioni di difesa di maggior successo in Europa e ha visto Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia unirsi per creare questo game-changing missile for air combat. Saab è partner del programma Meteor in collaborazione con il prime contractor MBDA UK.

ALL NIPPON AIRWAYS MODIFICA IL SERVIZIO SU ALCUNE ROTTE INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato il suo flight schedule per rotte selezionate dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. Inoltre, ANA ha anche annunciato l’aumento delle frequenze su voli selezionati tra il 1 ottobre e il 29 ottobre 2022. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti, nonché le tendenze della domanda nei paesi di origine, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. In risposta alla ripresa della domanda, ANA aumenterà i voli sulle rotte da/per il Nord America e aumenterà il tasso operativo a circa il 90% rispetto al piano pre-COVID per il FY2020. Riprenderanno le Washington D.C. e Houston routes da/per Haneda e, insieme ai voli da/per Narita, i servizi per entrambe le città opereranno giornalmente. Inoltre, verrà ripresa la rotta Haneda-Chicago e saranno aumentate le frequenze per le rotte Haneda-Los Angeles, Haneda-San Francisco e Narita-Seattle. Dal 30 ottobre ANA introdurrà posti in “THE Suite” first class e “THE Room” business class sui voli Haneda-Chicago e Narita-Chicago. Per l’Asia/Oceania, ANA riprenderà la rotta Haneda-Kuala Lumpur e verranno aumentati i voli su rotte come Haneda-Singapore e Haneda-Jakarta. I piani di volo per rotte selezionate come le Europe and Honolulu routes sono ancora in fase di definizione e verranno annunciati separatamente non appena saranno determinati. Maggiori informazioni su https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

LUFTHANSA TECHNIK: COMPONENT SUPPORT PER MAS – Lufthansa Technik e il vettore messicano mas, precedentemente noto come MasAir, hanno firmato un comprehensive Total Component Support (TCS®) contract, che copre la riparazione e la revisione di componenti per la flotta Airbus A330F di mas. Il nuovo contratto disciplina la fornitura di un massimo di otto aeromobili in un periodo di otto anni. Questo è il secondo contratto, in quanto Lufthansa Technik supporta già la flotta Boeing 767F con il suo prodotto TCS. Luis Sierra, Executive Officer of mas, ha dichiarato: “Il nostro nuovo A330 logistic network è una rete globale con destinazioni in Asia, Europa e America. Per supportare la nostra rete, abbiamo bisogno di un attore globale in technical aircraft services la cui esperienza e affidabilità siano altamente di valore. Lufthansa Technik dimostra già giorno dopo giorno di fornire servizi di prima classe, necessari per le nostre operazioni. Questo è particolarmente importante ora che stiamo pianificando un ambizioso piano di espansione della flotta”. “Siamo molto lieti di continuare il nostro servizio per la flotta A330F di mas. Siamo orgogliosi di far parte del viaggio di mas, perché il mercato messicano rimane altamente competitivo”, ha affermato Soeren Stark, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik. Con l’A330F Total Component Support TCS® agreement, mas beneficia di un concetto di fornitura individuale che consente percorsi di trasporto brevi e rapidi. Il Component support della mas fleet sarà assicurato attraverso uno stock in loco da costituire a Città del Messico. La flotta sarà supportata dai Lufthansa Technik’s component pools situati in Nord America ed Europa.

ANA OFFRE CIBO RISPETTOSO PER L’AMBIENTE – All Nippon Airways (ANA) offrirà pasti a bordo rispettosi dell’ambiente per le sue first and business classes su rotte internazionali selezionate, con piatti e ingredienti sostenibili, con minor impatto ambientale. Inoltre, come sforzo per risolvere i food loss issues, ANA inizierà a utilizzare riso out of circulation, che sarà offerto nelle mense dei dipendenti ANA. Questo riso è uscito di circolazione a causa del tempo trascorso dalla raccolta e non per problemi di qualità. Queste azioni sono in linea con i valori di ANA Future Promise, l’iniziativa della compagnia aerea per promuovere la sostenibilità e il bene sociale. “La sostenibilità della società in cui viviamo è importante quanto la salute dei nostri clienti”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning, ANA. “Con il nostro approccio sostenibile ai pasti a bordo, tra le altre iniziative, miriamo a fare la differenza nel mondo e ispirare gli altri a fare lo stesso”. Dal 2008, ANA Catering Service ha riciclato il 100% dei rifiuti alimentari raccolti dalle preparazioni dei pasti durante il volo in compost e mangime per animali. ANA Group sta attuando una serie di iniziative per ridurre la perdita di cibo, incluso il controllo preciso del numero di pasti durante il volo attraverso un servizio avanzato di prenotazione. ANA spera che ciò contribuisca a una maggiore consapevolezza per la sostenibilità, coinvolgendo ogni dipendente nella riduzione della perdita di cibo. ANA continuerà ad espandere le sue iniziative di sostenibilità alimentare per contribuire a risolvere i problemi ambientali e sociali.

QATAR AIRWAYS E PARIS SAINT-GERMAIN CELEBRANO LA LORO PARTNERSHIP CON DIVERSI EVENTI – Il Paris Saint-Germain ha celebrato il suo nuovo Official Jersey Partner, Qatar Airways. La compagnia aerea, che è stata nominata Official Airline Partner del team nel 2020 e più recentemente è diventata Official Jersey Partner nel giugno 2022, ha ospitato molteplici celebrazioni con i fan sia di persona che virtualmente per commemorare la partnership. Per celebrare l’occasione, Qatar Airways ha ospitato diverse opportunità per provare il meglio di entrambe le organizzazioni. Per dare il via al fine settimana, tutti i 340 passeggeri che volavano da Doha a Parigi sul volo QR0041 sono stati sorpresi dalle nuove maglie della Parigi-Saint Germain con Qatar Airways sul davanti. Il volo ha anche ricevuto annunci speciali per i passeggeri dai giocatori del PSG Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe e Renato Sanches. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways e Paris Saint-Germain mirano a offrire ai clienti e ai fan la migliore esperienza possibile. Entrambi crediamo nell’importanza di connettere il mondo – attraverso lo sport e i viaggi – e i nostri valori condivisi come brand globali dedicati all’eccellenza renderanno sicuramente questa continua collaborazione un successo attraverso i nostri travel packages, per i fan e non solo”. Durante la partita, il Parc des Princes ha presentato il brand Qatar Airways in tutto lo stadio, compresi i LED e a bordo campo, con opportunità di coinvolgimento dei fan e un momento fotografico con la leadership del Paris Saint-Germain e di Qatar Airways. Per tutta la stagione, i fan potranno anche viaggiare da più di 150 destinazioni in tutto il mondo a Parigi sul network globale di Qatar Airways attraverso i pacchetti di viaggio Qatar Airways Holidays. In qualità di Official Fan Travel Packages Partner per i fan del Paris Saint-Germain, Qatar Airways Holidays offre pacchetti di viaggio all-inclusive per consentire ai fan di assistere a qualsiasi partita casalinga della stagione 2022-23 dal vivo allo stadio Parc des Princes. Nel suo obiettivo di riunire le comunità attraverso lo sport, Qatar Airways ha un ampio portafoglio di partnership sportive globali che, insieme al Paris Saint-Germain, include entità calcistiche come FIFA World Cup Qatar 2022™, FC Bayern München, CONMEBOL e CONCACAF. Qatar Airways ha collaborazioni aggiuntive in diverse discipline sportive come l’equitazione, il kitesurf, il padel, lo squash, il tennis e le Ironman and Ironman 70.3 Triathlon Series recentemente annunciate. Partecipando alla celebrazione della partnership, l’hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport (HIA) di Doha – votato come aeroporto dell’anno per la seconda volta consecutiva e Official Airport of Paris Saint-Germain – sta lavorando con Qatar Duty Free (QDF) per espandere il fan store ufficiale del club in aeroporto.

PARTNERSHIP TRA DELTA E DG FUELS PER LA FORNITURA DI SAF – Delta e DG Fuels stanno compiendo un passo importante insieme per espandere la disponibilità di carburante sostenibile, con un nuovo SAF a basse emissioni, che è fondamentale per raggiungere un futuro più sostenibile per l’aviazione. In base a un nuovo accordo, la low-emissions fuel company prevede di stabilire un nuovo flusso di fornitura SAF che potrebbe fornire a Delta 385 milioni di galloni di unblended sustainable aviation fuel, contribuendo al contempo ad espandere la disponibilità di SAF nel mercato. “Il raggiungimento di un futuro sostenibile per i viaggi richiederà a tutti noi di lavorare insieme in tutti i settori e incoraggiare innovazioni come la nuova opzione SAF a basse emissioni di DG Fuel”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. “Il SAF è essenziale per un futuro più sostenibile del nostro settore e i nuovi flussi della supply chain contribuiranno a garantire che il carburante sostenibile diventi più disponibile e conveniente”. L’inizio della consegna è previsto entro la fine del 2027 e DG Fuels prevede di fornire 55 milioni di galloni di SAF all’anno per sette anni. Il SAF utilizzerà probabilmente rifiuti di legname, scarti di mais e sgrani di cotone come materia prima e si prevede che ridurrà le emissioni di gas serra del ciclo di vita tra il 75% e l’85% rispetto al jet fuel convenzionale, il che è in linea con l’obiettivo di Delta come founding member della First Movers Coalition. “DG Fuels è impegnata a sviluppare e supportare iniziative che forniscano vantaggi pratici e sostenibili alle imprese, all’ambiente e alle comunità locali”, ha affermato Michael C. Darcy, Chief Executive Officer of DG Fuels. “Siamo orgogliosi di compiere questo prossimo passo a lungo termine insieme a Delta Air Lines per la sostenibilità del nostro pianeta riducendo l’impatto dei viaggi aerei sull’ambiente”.