Il primo Boeing 787 di Lufthansa arriva a Francoforte

Lufthansa dà il benvenuto a un nuovo modello di aeromobile nella sua flotta. Il primo Boeing 787, marche di registrazione D-ABPA, è atterrato oggi a Frankfurt Airport (leggi anche qui). L’aereo era stato originariamente costruito per un’altra compagnia aerea ma non era stato integrato nella flotta del vettore.

La cabina all’avanguardia con comodi sedili in Business, Premium Economy ed Economy Class sarà rinnovata con i colori e il design Lufthansa nelle prossime settimane. Il nuovo membro della flotta a lungo raggio di Lufthansa sarà quindi operato da ottobre, inizialmente da Francoforte per scopi di addestramento sulle rotte domestiche tedesche. La prima destinazione di linea intercontinentale del Lufthansa “Dreamliner” sarà la metropoli canadese di Toronto.

“Con il Boeing 787, stiamo introducendo un altro tipo di aeromobile moderno, che rappresenta uno dei velivoli a lungo raggio più efficienti dal punto di vista dei consumi della nostra flotta. Questo ci consentirà di migliorare ulteriormente l’average CO2 balance. Questo aereo è sostenibile e offre ai clienti un’esperienza di volo premium”, ha affermato Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines.

“Il moderno “Dreamliner” long-haul aircraft consuma in media solo circa 2,5 litri di cherosene per passeggero ogni 100 chilometri di volo. Questo è circa il 30% in meno rispetto al modello precedente. Tra il 2022 e il 2027, Lufthansa Group riceverà un totale di 32 Boeing “Dreamliner”. Circa il 60% del total fleet investment di Lufthansa Group va a Lufthansa Airlines e Lufthansa Cargo. Boeing e Lufthansa sono partner da 90 anni, durante i quali Lufthansa è stata spesso il cliente di lancio di nuovi modelli di aeromobili, come il Boeing 737, il 747-230F e il 747-8″, afferma Lufthansa.

“Il Boeing 787-9 offre anche ai viaggiatori un’esperienza di viaggio migliorata.

L’ampia cabina della Boeing 787 Dreamliner family offre ai passeggeri un ambiente ancora più spazioso. In Business Class, ad esempio, i corridoi sono abbastanza larghi da poter essere facilmente attraversati con i carrelli. La high entrance area trasmette una sensazione di spazio ancora maggiore.

I finestrini del 787 sono i più grandi di qualsiasi tipo di aeromobile. Poiché sono installati più in alto sulla fusoliera, i viaggiatori possono vedere l’orizzonte anche dai sedili nella fila centrale. Le cappelliere sono progettate per ospitare diversi tipi di bagaglio a mano e ogni viaggiatore può comodamente riporre un’altra borsa sopra di loro.

Il Boeing 787 dispone anche di una Business Class migliorata. Tutti i sedili hanno accesso diretto al corridoio, possono essere convertiti rapidamente e facilmente in un letto lungo due metri e offrono più spazio di stivaggio. Inoltre, i viaggiatori hanno molto più spazio nella zona delle spalle. Il prossimo anno, la compagnia aerea introdurrà un nuovo top-of-the-line product, co-sviluppato da Lufthansa, in tutte le classi di viaggio – Economy, Premium Economy, Business e First Class – che non ha eguali sul mercato”, prosegue Lufthansa.

“L’Human Centric Lighting, un sistema di illuminazione flessibile e programmato appositamente, illumina la cabina con una luce rossa calda, toni intermedi graduati e una luce blu più fredda. A seconda dell’ora del giorno o della notte, la luce nella cabina dell’aeromobile è quindi orientata ai bioritmi dei passeggeri. Le tendine dei finestrini a bordo differiscono fondamentalmente da quelle di altri aerei commerciali. Gli electrically operated window blinds consentono ai passeggeri di oscurare i finestrini premendo un pulsante e di vedere ancora lo scenario che passa”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa – Boeing)