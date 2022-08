Airbus: il Chief Financial Officer lascerà l’azienda nel 2023

Dominik Asam, 53 anni, Chief Financial Officer (CFO) di Airbus, ha deciso di lasciare l’azienda all’inizio di marzo 2023 dopo quasi quattro anni nella posizione, per perseguire una nuova opportunità come Chief Financial Officer di SAP, leader di mercato in enterprise application software. Dominik Asam è entrato in Airbus come CFO e membro dell’Executive Committee nell’aprile 2019.

“Sono grato per ogni giorno in cui ho avuto l’onore di lavorare per Airbus finora. È stato un privilegio far parte del management team di Airbus sotto la guida di Guillaume Faury. Airbus si trova ora in una posizione competitiva migliore e ho grande fiducia nella capacità dei miei colleghi di continuare a scrivere questa storia di successo unica”, ha affermato Dominik Asam. “Non vedo l’ora di supportare questa azienda europea di punta per il resto del mio mandato, lavorando con il management per garantire una transizione graduale con il prossimo CFO di Airbus. Spero di rimanere in stretto contatto con Airbus dopo essere passato al mio nuovo ruolo in SAP, per approfondire ulteriormente quella che è già una forte relazione tra le due società”.

Il CEO di Airbus, Guillaume Faury, ha dichiarato: “Dominik è un CFO eccezionale. È stato un grande gregario durante i tempi difficili e incerti della pandemia COVID ed è una risorsa chiave per qualsiasi team. Dominik ha anche contribuito in modo chiave alla solida performance finanziaria di Airbus, grazie a un team finanziario altamente impegnato, e alla trasformazione della Società, mentre continuiamo a essere pionieri dell’aerospazio sostenibile”.

La Società preparerà ora la successione di Dominik Asam, che rimarrà pienamente in carica fino alla sua partenza.

(Ufficio Stampa Airbus)