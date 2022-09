Pratt & Whitney consegna il millesimo F135 Production Engine

Pratt & Whitney (P&W) ha annunciato di aver consegnato il millesimo F135 Production Engine per il 5th Generation F-35 Lightning II fighter all’ U.S. Department of Defense. Il traguardo è stato contrassegnato da una celebrazione con i dipendenti, i dirigenti dell’azienda e varie autorità.

“La millesima consegna dell’F135 è una testimonianza del duro lavoro di migliaia di dipendenti P&W e centinaia di fornitori che svolgono un ruolo fondamentale per ogni motore che esce dalla linea di produzione”, ha affermato Jen Latka, vice president for the F135 program. “Questa pietra miliare sottolinea la maturità dell’F135, che è stato dimostrato sul campo come il fighter engine più sicuro e capace nella storia dell’aviazione militare. Essendo l’unico 5th Generation fighter engine in produzione oggi, l’F135 offre un vantaggio tecnologico fondamentale. Siamo orgogliosi di supportare i nostri uomini e donne in uniforme come partner sull’F-35″.

“Pratt & Whitney rimane un leader globale in advanced technology and defense manufacturing”, afferma Rosa DeLauro, Chair of the House Appropriations Committee. “Essere qui a celebrare la consegna del millesimo motore F135 è davvero emozionante. Questa è una testimonianza delle migliaia di lavoratori qualificati, ingegneri e produttori che si impegnano per l’eccellenza nella produzione. Pratt & Whitney impiega più di 11.000 persone a East Hartford e Middletown: innumerevoli posti di lavoro sono supportati dall’industria aerospaziale nella regione e rimangono una parte fondamentale della crescita dell’economia del nostro stato”.

“Da quando ha consegnato il primo motore di produzione nel 2009, P&W ha investito oltre mezzo miliardo di dollari miglioramenti dei processi e riduzione dei costi, per supportare la production ramp e ridurre l’average unit cost dell’F135 di oltre il 50%. Oltre a Middletown, i siti di produzione dell’F135 includono la struttura P&W di West Palm Beach, Florida, e una Final Assembly & Check-Out (FACO) facility gestita da IHI in Giappone.

Evoluzione del motore F119 che equipaggia l’F-22 Raptor, l’F135 offre un cambio di capacità rispetto alla generazione precedente di motori. Ciò include oltre 40.000 libbre di spinta; un sostanziale aumento della thermal management capacity che consente l’intero spettro di F-35 weapons and sensor capabilities; un integrated engine control system preciso e reattivo che consente al pilota di concentrarsi direttamente sulla missione; low observable signature senza pari che consente all’F-35 di condurre operazioni nei moderni Anti-Access/Area Denial (A2AD) environments”, afferma Pratt & Whitney.

“Dal punto di vista della disponibilità, l’F135 ha dimostrato un safety record ai vertici della categoria e la current production engine configuration sta raggiungendo il doppio delle specifiche per Mean Flight Hours Between Engine Removals (MFHBR). Inoltre, l’F135 sustainment network sta maturando e la disponibilità del motore è migliorata di circa il 75% rispetto alla fine del 2021.

L’F135 ha anche un ampio margine di progettazione per crescere, per le missioni F-35 del futuro. Il block upgrade proposto da P&W per l’F135, noto come Enhanced Engine Package (EEP), offre il percorso più veloce, più efficiente in termini di costi e con il rischio più basso verso la fully enabled Block 4 capability per tutti gli operatori F-35, risparmiando ai contribuenti 40 miliardi di dollari in lifecycle costs e basandosi su una combat-tested architecture con oltre un milione di ore di volo di operazioni affidabili”, prosegue Pratt & Whitney.

“Ognuno di questi 1.000 motori rappresenta una 5th Generation propulsion capability sicura, conveniente e affidabile nelle mani dei nostri clienti”, ha affermato Jill Albertelli, president, Pratt & Whitney Military Engines. “L’F135 è l’apice della combat propulsion, garantendo che le nostre donne e uomini in uniforme possano completare le loro missioni negli ambienti di minaccia più avanzati e tornare a casa in sicurezza”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)