Rolls-Royce e Air China annunciano una joint venture per una nuova maintenance, repair and overhaul facility a Pechino

Rolls-Royce e Air China hanno annunciato che stanno attivando una nuova 50/50 Joint Venture (JV) maintenance, repair and overhaul (MRO) facility in Beijing, Cina. La nuova struttura, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited), fornirà supporto MRO sui motori Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 e Trent 1000. Air China ha attualmente tutti e tre i tipi di motori nella sua flotta.

“A piena capacità, che dovrebbe essere raggiunta a metà degli anni ’30, BAESL sarà in grado di supportare fino a 250 shop visits all’anno. La struttura offrirà servizi MRO ad Air China e ad altri airline customers basati in Greater China e oltre. Oggi Rolls-Royce equipaggia il 60% della flotta widebody cinese, oltre 550 aeromobili in servizio o in ordine. I motori Trent 700 equipaggiano il 90% della flotta Airbus A330 del paese e la Greater China fleet rappresenta il 20% di tutti i motori Trent che volano oggi.

Questa JV è una parte importante della strategia di Rolls-Royce per la Cina, in termini di approfondimento del nostro rapporto con Air China, offrendo ai clienti il miglior livello di servizio, migliorando la competitività in termini di costi della nostra attività e generando una capacità MRO incrementale man mano che le shop visits cresceranno. Allinea la crescita nella regione con la capacità nella regione, fornendo la vicinanza al cliente, il che supporta i nostri obiettivi di sostenibilità riducendo il trasporto all’estero di motori per attività di MRO. La nuova struttura sosterrà anche la continua espansione del nostro global Care Network. Fa parte della nostra strategia di espandere il nostro network MRO in modo conveniente per supportare la nostra flotta in crescita, come delineato in occasione del nostro Investor Day di maggio”, afferma Rolls-Royce.

Chris Cholerton, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’annuncio di questa JV è un’importante pietra miliare per Rolls-Royce in Cina, dove da oltre 50 anni forniamo potenza alle compagnie aeree della nazione. Air China è un partner strategico per noi, essendo cresciuti insieme con successo nel corso di molti anni, e sono lieto di ampliare ora il nostro rapporto con questa entusiasmante partnership MRO. Non vedo l’ora di una continua crescita della nostra collaborazione”.

Mr. Ma Chongxian, President of Air China, ha dichiarato: “Con operazioni sicure come priorità assoluta, Air China è da tempo impegnata nello sviluppo delle capacità di manutenzione degli aeromobili e nel garantire l’affidabilità della flotta, cercando nel frattempo di promuovere l’industrializzazione della manutenzione degli aeromobili. In futuro, Air China e Rolls-Royce continueranno ad approfondire la nostra profonda partnership e ad avviare un nuovo viaggio di cooperazione nel campo dell’high thrust engine maintenance. Non vediamo l’ora di trasformare la Joint Venture in una world-class aero engine MRO company e di aumentare il volume della China’s civil aero engine MRO industry”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)