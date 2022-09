News Brevi – 06.09.2022

BINTER LANCIA UNA PROMOZIONE PER I VOLI DALL’ITALIA ALLE ISOLE CANARIE A PARTIRE DA 117,75 EURO – La nuova promozione lanciata da Binter permette, fino al 19 settembre, di acquistare biglietti a prezzi ridotti per volare dall’Italia alle Canarie e viceversa. Grazie a questa iniziativa è possibile prenotare voli di andata e ritorno a partire da 117.75 € a tratta, per viaggiare dal 17 ottobre al 18 dicembre 2022. La promozione è valida sia per i diretti tra le città di Torino, Firenze, e Venezia e le Isole Canarie. I costi variano a seconda delle rotte. È possibile consultare i prezzi, le condizioni e acquistare i biglietti per queste destinazioni sul sito della compagnia: https://www.bintercanarias.com/ita, tramite App, contattando il numero di telefono +39 0654242546, o prenotando con le agenzie viaggi. Dal 2 luglio, Binter opera tra l’aeroporto di Firenze (FLR) e le isole Canarie ogni sabato, con partenza alle 15:30. Viceversa, la partenza da Gran Canaria sarà alle ore 09.30, con arrivo a Firenze per le ore 14:45 del sabato. Inoltre, la compagnia collega ogni settimana Torino, Venezia e le Isole Canarie, rispettivamente ogni martedì alle ore 16:40 e ogni lunedì alle 16:25. I voli di ritorno per queste tratte decollano alle ore 11:00 di martedì per Torino e alle ore 10:20 di lunedì per Venezia. Infine, la compagnia assicura collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all’ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DA ALGHERO A GENOVA CON FALCON 900 – Nel corso della mattinata del 5 settembre si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un equipaggio di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che si è alzato in volo, sulla tratta Alghero – Genova, per trasferire una neonata di circa sei mesi in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il Falcon 900 è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta dell’aeroporto di Alghero. Qui la piccola paziente è stata imbarcata, insieme all’equipe medica specialistica, sul velivolo militare che è immediatamente ripartito verso Genova. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Genova, avvenuto alle 13:30 circa, la neonata è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova dove riceverà le cure mediche necessarie (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AER LINGUS LANCIA LA CAMPAGNA PROMOZIONALE AUTUNNALE – Aer Lingus informa: “Aer Lingus ha lanciato una campagna promozionale autunnale dedicata all’Irlanda con voli a partire da 29,99€ a tratta. La promozione, attiva fino alla mezzanotte di lunedì 19 settembre, è valida per l’acquisto di voli per viaggiare in Irlanda dal 1° ottobre 2022 al 15 febbraio 2023. I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità”.

AIR EUROPA LANCIA TIME TO FLY CON VOLI DA 89€ – Air Europa informa: “Riparte il consueto appuntamento di Time to Fly di Air Europa consente di acquistare voli a prezzi imbattibili. La campagna è valida per acquisti fino al 15 settembre per volare fino al 31 maggio 2023. Con il claim “Ci sono innumerevoli motivi per continuare a volare”, Air Europa offre ai suoi passeggeri la migliore esperienza a bordo a partire da 89 euro a tratta sui voli verso la Spagna. Con Time To Fly i clienti Air Europa potranno anche attraversare l’Atlantico a bordo dei 787 Dreamliner, gli aerei più efficienti sul mercato, a partire da 389€ se si viaggia a Miami o New York, da 459€ per voli ai Caraibi e 594€ per il Sud America. Per consultare tutte le condizioni della nuova campagna Time To Fly, è possibile accedere al sito web della compagnia aerea www.aireuropa.com”.

AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO E SERVIZI – Il Gruppo SAVE informa: “Prosegue la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e all’andamento dei servizi all’aeroporto di Venezia, finalizzata a un dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo. Nella settimana dal 29 agosto al 4 settembre, il Marco Polo ha gestito 245.043 passeggeri, che corrispondono all’86,1% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.728, di cui solo l’1% è stato cancellato. Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 6’03”, migliorativo rispetto a 7’03” della settimana precedente. I tempi di riconsegna bagagli si sono mantenuti pressoché stabili: la media è stata di 21 minuti per la consegna del primo bagaglio e di 34 minuti per l’ultimo. Il volume di bagagli disguidati, vale a dire spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 1.092 colli, in incremento del 9,9% rispetto ai 993 accolti nella settimana precedente. Lo scalo ha riavviato alla giusta destinazione 1.000 bagagli, attualmente sono 308 i colli disguidati in giacenza”.

RYANAIR APRE IL CUSTOMER PANEL A NUOVI MEMBRI: CANDIDATURE ENTRO IL 12 SETTEMBRE SU RYANAIR.COM – Ryanair ha aperto le iscrizioni per chi desidera entrare a far parte del customer panel e contribuire a migliorare l’esperienza dei clienti Ryanair. “Dopo due incontri del Customer Panel che hanno riscosso grande successo quest’anno, Ryanair sta cercando di espandere il proprio Customer Panel per raccogliere più feedback, consigli e approfondimenti dai suoi stimati clienti. Gli 8 fortunati clienti Ryanair che verranno selezionati per il panel riceveranno informazioni esclusive sulle operazioni della compagnia aerea n. 1 in Europa, incontreranno membri chiave del senior management e svolgeranno un ruolo fondamentale nel dare forma al programma per migliorare l’esperienza clienti 2023 di Ryanair. Se desideri entrare a far parte del Customer Panel di Ryanair, collegati a Ryanair.com prima della mezzanotte del 12 settembre per fare domanda”, afferma Ryanair. Il Direttore Marketing e Digitale di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere 8 nuovi membri nel nostro Customer Panel questo autunno, rafforzando l’impegno di Ryanair nel fornire tariffe basse, scelta, affidabilità e servizio clienti leader del settore. Il nostro Customer Panel è stato determinante nell’aiutarci a migliorare l’esperienza dei clienti nell’ultimo anno e non vediamo l’ora di lavorare con i nuovi membri del nostro panel per dare forma al nostro programma per migliorare l’esperienza clienti 2023 mentre Ryanair continua a crescere in tutta Europa per trasportare 225 milioni di passeggeri p.a. entro il 2026”.

ITA AIRWAYS: PAPA FRANCESCO VOLA IN KAZAKISTAN – ITA Airways informa: “Il Santo Padre viaggerà con ITA Airways per il suo prossimo volo papale il 13 settembre con partenza alle ore 7:15 da Roma Fiumicino verso l’aeroporto internazionale di Nursultan Nazarbayev (Kazakistan). Il volo sarà effettuato con un Airbus A330 con la nuova livrea azzurra e Papa Francesco partirà per la seconda volta dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. L’atterraggio è previsto per le 17:45 ora locale. All’aeroporto di Fiumicino, a salutare sottobordo il Santo Padre, sarà presente l’Amministratore Delegato di ITA Airways Fabio Maria Lazzerini e il Chief Commercial Officer Emiliana Limosani, e ad accompagnarlo nel suo viaggio ci sarà un equipaggio di 12 persone composto da 3 piloti e 9 assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza. Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Per ITA Airways questo Viaggio Apostolico è un onore e un motivo di grande orgoglio, una dimostrazione del riconoscimento dei valori della Compagnia che mette al centro della sua strategia la sostenibilità come il Santo Padre richiama costantemente nelle sue testimonianze”.

QATAR AIRWAYS: NUOVA PARTNERSHIP CON LE COMPETIZIONI DI RUGBY URC E EPCR – Qatar Airways annuncia la sua nuova partnership sportiva come Official Airline Partner delle competizioni rugbistiche United Rugby Championship (URC) e Official South African Airline Partner dell’European Professional Club Rugby. La compagnia del Qatar, nota per il suo sostegno allo sport a livello globale, ha stipulato accordi pluriennali con importanti competizioni che coinvolgono i principali club di rugby, in riconoscimento della crescita e della passione dimostrata dai fan di questo sport nei mercati chiave di viaggio in Europa Occidentale e Sudafrica. L’URC è una delle tre principali leghe di rugby professionistico in Europa, che coinvolge team provenienti da Irlanda, Italia, Scozia, Galles e ora Sudafrica. Le squadre di maggior successo di ciascun campionato partecipano anche alla Heineken Champions Cup e alla EPCR Challenge Cup contro i team dei campionati nazionali di Inghilterra e Francia. Per la prima volta nella storia, entrambe le competizioni, organizzate da EPCR, includeranno squadre sudafricane. L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways uniamo il mondo e le comunità – attraverso i viaggi, naturalmente, ma anche attraverso lo sport. Oggi continuiamo questa missione offrendo un maggiore accesso ai tifosi per assistere alle gare delle loro squadre del cuore e sostenendo i giocatori e gli allenatori dell’URC e le formazioni sudafricane che partecipano alle competizioni dell’EPCR durante i loro viaggi via Doha verso le destinazioni delle partite in tutto l’emisfero”.

NORWEGIAN HA TRASPORTATO DUE MILIONI DI PASSEGGERI AD AGOSTO – Nelle ultime settimane delle vacanze estive, Norwegian ha trasportato due milioni di passeggeri verso le loro destinazioni. La regolarità è stata quasi del 100%. “Agosto segna la fine dell’estate e il mese ha segnato un’altra buona performance per Norwegian. Abbiamo operato il nostro programma pianificato e abbiamo volato quasi tutti gli scheduled flights. Siamo particolarmente felici che le prenotazioni per l’autunno siano incoraggianti e che i viaggiatori d’affari stiano tornando”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 1.996.211 passeggeri ad agosto, rispetto ai 790.220 di agosto 2021. Il load factor ad agosto è stato dell’85,5%. Ad agosto Norwegian ha operato in media 69 aeromobili e il 99,7% degli scheduled flights è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata del 63% ad agosto. Tuttavia, ben il 96,5% di tutti i voli è arrivato nei tempi previsti o con non più di un’ora di ritardo. “La congestione negli aeroporti europei ha iniziato a migliorare, il che è positivo per le nostre operazioni ma anche, soprattutto, per l’esperienza di viaggio dei nostri clienti. È edificante per il settore in generale che stiamo continuando a tornare alle normali operazioni dopo questi anni straordinari per l’aviazione”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Ad agosto Norwegian ha aperto una nuova rotta diretta tra Trondheim e Manchester. La compagnia ha celebrato il suo 20° anniversario e ha lanciato una vendita di voli per la prossima stagione autunnale e invernale.

ICAO MID REGION MILTI-LATERAL COORDINATION MEETING PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA DOHA FIR/SSR – Organizzata dall’ICAO Middle East (MID) Office, la General Civil Aviation Authority of the United Arab Emirates ha ospitato questa settimana un Multi-lateral coordination meeting, con la partecipazione di Kingdom of Bahrain, the State of Qatar e Kingdom of Saudi Arabia. L’obiettivo principale dell’incontro era finalizzare e firmare Letters of Agreement (LoAs) a sostegno dell’attuazione della Phase 1A della nuova Doha Flight Information Region and Search and Rescue Region (FIR/SRR). L’incontro, condotto con un eccellente spirito di cooperazione, ha riconosciuto che le nuove LoA tra gli Stati interessati, inclusa la Islamic Republic of Iran, serviranno ad armonizzare l’integrazione sicura della nuova Doha FIR/SRR nell’ICAO MID Region airspace.

AIR FRANCE CELEBRA IL CINEMA AMERICANO – Dal 2 all’11 settembre 2022, Air France sponsorizza il 48° Deauville American Film Festival, che celebra la diversità del cinema americano, dai grandi successi di Hollywood alle produzioni indipendenti. La compagnia sostiene questo festival di fama mondiale dal 2014 e promuove il cinema americano tutto l’anno a bordo dei suoi aerei a lungo raggio. Quest’anno i partecipanti al festival potranno scoprire e provare in esclusiva la nuova Air France Business cabin in mostra al Deauville International Centre. Dispiegata progressivamente a bordo di 12 Boeing 777-300 di Air France, questa cabina sarà disponibile sui voli da Parigi a New York JFK a partire dall’autunno 2022. Quest’estate Air France opera voli diretti verso 14 destinazioni statunitensi in partenza da Parigi: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York JFK, San Francisco, Seattle e Washington DC. Il 12 dicembre 2022 la compagnia opererà un nuovo volo giornaliero non-stop tra Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto di New York-Newark Liberty.

EMIRATES LANCIA UN HUMANITARIAN AIRBRIDGE VERSO IL PAKISTAN – Emirates SkyCargo istituisce un ponte aereo tra Dubai e il Pakistan per offrire gratuitamente capacità cargo sui voli per il trasporto di aiuti umanitari alle persone alle prese con i danni causati dalle devastanti inondazioni. Da oggi, la cargo capacity su tutti i voli passeggeri Emirates verso il Pakistan sarà disponibile per le organizzazioni con sede presso il più grande hub umanitario del mondo, International Humanitarian City (IHC), per trasportare attrezzature e forniture essenziali, cibo e altri beni di emergenza direttamente ai cinque aeroporti – Karachi, Islamabad, Lahore, Peshawar e Sialkot. HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “Gli Emirati sono profondamente connessi e impegnati con il Pakistan. Dal nostro primo volo nel 1985 per Karachi fino ad oggi, abbiamo costantemente ampliato i collegamenti aerei reciprocamente vantaggiosi che facilitano gli affari, il turismo e il commercio tra gli Emirati Arabi Uniti e il Pakistan. HH Sheikh Mohammad bin Zayed al Nahyan, President of the UAE, e HH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, UAE’s Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai, hanno diretto aiuti urgenti al Pakistan, mobilitando persone e imprese negli Emirati Arabi Uniti. Emirates è pronta a fare la sua parte”. Emirates opera 53 scheduled passenger flights a settimana verso il Pakistan.

PROSEGUE ‘IN VIAGGIO VERSO’ ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – Cagliari Airport informa: “L’autore Matteo Porru sarà presto ospite della biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari: il suo nuovo monologo India Nove Tre Sette Cinque verrà presentato al pubblico venerdì 9 settembre alle 18.30 negli spazi della Cagliari Airport Library. La passione per il volo dell’autore, le sue esperienze ai comandi e le sensazioni connesse alla realizzazione dei suoi sogni di bambino saranno al centro del monologo presentato da Porru al pubblico della Cagliari Airport Library. Manuel Etzi, a sua volta pilota e scrittore, introdurrà il monologo nel consueto contesto della rassegna ‘IN VIAGGIO VERSO’, serie di eventi concepiti dalla Cagliari Airport Library per promuovere il dibattito culturale attraverso la condivisione del viaggio interiore che, decollando dall’aeroporto, atterra su spazi e idee sempre diversi. Partire ‘IN VIAGGIO VERSO’ India nove tre sette cinque con Matteo Porru è semplice: l’evento è aperto a tutti e gratuito”.