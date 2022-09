Rolls-Royce aprirà una nuova production support facility in Francia

Rolls-Royce ha iniziato la costruzione di una nuova struttura a Le Haillan, vicino a Bordeaux, Francia. Il sito svolgerà un ruolo importante nel supporto alla produzione del motore Rolls-Royce Pearl 10X, che equipaggia esclusivamente il nuovo Falcon 10X di Dassault.

La costruzione del nuovo production support centre di 2.000 mq, che ospiterà uffici, un’officina e un magazzino, inizierà entro la fine dell’anno e terminerà nella prima metà del 2023. La struttura entrerà a far parte del global Rolls-Royce support network e sarà intergrata nella customer service infrastructure di oltre 75 Authorised Service Centres, con On-Wing Services specialists in USA, Europe, Middle East e Asia, nonchè una serie di spare parts, lease engine and storage locations, collocate strategicamente in tutto il mondo.

Philipp Zeller, Senior Vice President for Dassault, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Mentre il programma di sviluppo del motore Pearl 10X per il Dassault Falcon 10X sta facendo buoni progressi, stiamo già lavorando in parallelo alla creazione dell’infrastruttura per supportare le attività di test di volo di Dassault e la sua linea di produzione. Questa nuova struttura rafforzerà ulteriormente la nostra partnership con Dassault e garantirà la fornitura dell’assistenza clienti leader della categoria già associata al nome Rolls-Royce”.

Rolls-Royce riceve U.S. military contracts per un valore di 1,8 miliardi di dollari

L‘U.S. Department of Defense ha assegnato due contratti, del valore di oltre 1,8 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni, a Rolls-Royce per la manutenzione dei motori per U.S. Navy and Marine Corps aircraft.

Adam Riddle, Rolls-Royce, President, Defense Services, ha dichiarato: “Ci impegniamo a fornire il miglior engine service possibile per i nostri clienti e siamo concentrati nel garantire che i loro aerei siano pronti per la missione. Apprezziamo questo voto di fiducia da parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, mentre continuiamo a sostenere i nostri uomini e donne in uniforme”.

Un contratto include intermediate, depot-level maintenance and logistics support per oltre 200 motori Rolls-Royce F405 che equipaggiano gli U.S. Navy T-45 flight trainer aircraft. Il lavoro sarà svolto principalmente presso le Naval Air Stations in Meridian, Mississippi, e Kingsville, Texas. Il contratto ha un valore fino a $1,013 miliardi, nell’arco di cinque anni.

L’altro contratto include depot-level engine repair services per i Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop engines che equipaggiano i C-130J and KC-130J transport airport aircraft volati da U.S. Marine Corps and government of Kuwait. Il contratto ha un valore di 854 milioni di dollari nei prossimi cinque anni, con il lavoro svolto in più siti negli Stati Uniti, in Canada e in Portogallo.

Tutti i rami delle forze armate statunitensi volano aerei dotati di motori Rolls-Royce. Ciò include C-130 and C-130J transport aircraft, V-22 tiltrotor aircraft, Global Hawk and Triton high-altitude unmanned aircraft.

Rolls-Royce impiega 5.000 persone negli Stati Uniti e dal 2015 ha investito oltre 1 miliardo di dollari in nuove strutture di produzione, assemblaggio e test in America, fornendo capacità avanzate all’avanguardia.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)