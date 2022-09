News Brevi – 09.09.2022

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE AD AGOSTO 2022 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di agosto 2022. Ad agosto 2022 sono stati consegnati 39 aerei a 22 clienti. Gli ordini a luglio sono pari a 0. Da inizio 2022 ad oggi sono state effettuate 382 consegne a 62 clienti. Il numero netto di consegne da inizio anno pari a 380 aeromobili riflette una riduzione di 2 consegne registrate a dicembre 2021 (2 A350-900 di Aeroflot) per le quali non è stato possibile un trasferimento a causa delle sanzioni internazionali.

BOEING: STATEMENT SULLA SCELTA DELL’ELICOTTERO APACHE NELL’AMBITO DEL KRUK ATTACK HELICOPTER PROGRAM POLACCO – Il governo polacco ha annunciato che il Boeing AH-64 Apache è stato selezionato per il suo KRUK Attack Helicopter program. “Boeing è onorata che il governo polacco abbia selezionato l’AH-64E Apache per la nuova Polish Armed Forces attack helicopter fleet. La selezione dell’Apache rafforza i legami militari tra Stati Uniti e Polonia, migliorando l’interoperabilità e la cooperazione tra la Polonia, l’U.S. Army e le nazioni della NATO. Durante il procurement process, Boeing ha stabilito importanti cooperative partnerships tra il governo e l’industria polacchi. La nostra partnership con il Polish Armaments Group, in particolare, continuerà ad espandersi man mano che implementiamo sforzi di formazione e sostegno con l’industria locale”, afferma Boeing.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 51° STORMO – Martedì 6 settembre, presso il sedime aeroportuale “Vittorio Bragadin”, sede del 51° Stormo, ha avuto luogo la cerimonia che ha sancito l’avvicendamento al comando tra il Colonnello Nadir Ruzzon (Comandante uscente) ed il Colonnello Emanuele Chiadroni (Comandante subentrante). Presieduta dal Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, Comandante delle Forze da Combattimento di Milano ed arricchita dalla presenza dei Gonfaloni della Citta di Treviso e dell’Università di Padova (entrambi insigniti di Medaglia D’Oro al Valor Militare) e da quella dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, la cerimonia ha visto la partecipazione di una nutrita presenza di Autorità civili e militari locali che hanno così testimoniato la solida vicinanza che le Istituzioni e la cittadinanza locale riservano agli uomini e alle donne in “Azzurro”. Il 51° Stormo di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle superiori autorità. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivoli AMX e F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AUSTRIAN AIRLINES: 13 NUOVI APPRENDISTI IN MECCATRONICA DECOLLANO CON LA COMPAGNIA – All’inizio di settembre, 13 nuovi mechatronics apprentices presso Austrian Technik hanno iniziato la loro carriera e una nuova fase della loro vita con Austrian Airlines. Per la prima volta, due di loro sono apprendisti che Austrian accoglie nel team in una training cooperation con “Jugend am Werk”. “La formazione degli apprendisti continua ad essere una priorità assoluta per noi, anche dopo 25 anni. Da un lato, formiamo noi stessi i lavoratori qualificati di domani e, dall’altro, portiamo nuove idee e innovazioni nella compagnia con talenti giovani e impegnati e offriamo prospettive di carriera ai giovani”, ha affermato Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines, che ha accolto con favore i nuovi apprendisti oggi. Con l’inizio del 2022 apprenticeship year, Austrian Airlines impiega attualmente un totale di 32 apprendisti di meccatronica. Durante l’apprendistato di 3,5 anni, che può essere combinato con la maturità austriaca, gli apprendisti sono supervisionati e supportati dagli apprentice trainers e dall’intero technical team nell’apprentice workshop della compagnia a Vienna Airport. Oltre al practical training on the job negli specialist workshops e in aircraft maintenance, l’apprendistato comprende anche uno specialist Cat.A training, che prepara gli apprendisti al loro futuro ambiente di lavoro. Sono incluse anche la formazione teorica presso la scuola professionale e seminari specialistici interni ed esterni. Ad aprile 2022, 11 apprendisti hanno completato con successo gli esami finali. Mentre due di loro hanno deciso di studiare dopo il loro apprendistato, i restanti nove continuano a lavorare come fully trained specialists presso Austrian Technik. Per il prossimo anno di apprendistato è prevista l’assunzione di un massimo di 24 apprendisti. Le candidature saranno aperte da fine 2022.

BOEING CONDIVIDE UN MESSAGGIO CON I DIPENDENTI PER LA SCOMPARSA DI HM QUEEN ELIZABETH II – Il presidente e CEO di Boeing David Calhoun e il Boeing International President Sir Michael Arthur hanno condiviso oggi il seguente messaggio con i dipendenti: “Inviamo le nostre più sentite condoglianze al Re, alla Regina Consorte e alla Royal Family per la scomparsa di Her Majesty Queen Elizabeth II. Sua Maestà sarà ricordata per una vita di servizio e devozione al dovere senza precedenti. Ci sarà tempo per la commemorazione e la condivisione dei ricordi nei giorni a venire. In questo momento, i nostri pensieri sono con la Royal Family e il popolo del Regno Unito e del Commonwealth, mentre piangiamo la perdita di uno straordinario monarca e venerato capo di stato. A nome di tutti in The Boeing Company”.

ULTIMA CHIAMATA PER IL NUOVO CUSTOMER PANEL DI RYANAIR – Ryanair invita oggi, con un’ultima chiamata, i clienti che desiderano assicurarsi un posto nel Customer Panel per contribuire a migliorare ulteriormente l’esperienza che la compagnia aerea offre ai clienti. “Fino ad oggi sono pervenute oltre 30.000 candidature, invitiamo quindi i clienti interessati ad accedere a Ryanair.com prima della mezzanotte del 12 settembre per candidarsi ed avere l’opportunità di fare parte dell’ambito panel”, afferma Ryanair. Il Direttore Marketing & Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Le candidature per il nostro nuovo Customer Panel sono arrivate ad un numero incredibile da quando sono state aperte le iscrizioni l’inizio di questa settimana (oltre 30.000 ad oggi). Lanciamo quindi un’ultima chiamata per presentare la propria candidatura. Quindi, se sei un cliente Ryanair e desideri avere l’opportunità di ottenere informazioni esclusive sui nostri piani di crescita, incontrare membri chiave della dirigenza e svolgere un ruolo determinante nel dare forma al programma per migliorare l’esperienza clienti 2023 di Ryanair, accedi a Ryanair.com entro la mezzanotte di lunedì 12 settembre per presentare la tua domanda”.

AIRBUS FORNIRA’ SATELLITE COMMUNICATIONS ALLE FORZE ARMATE DELLA REPUBBLICA CECA A DEI PAESI BASSI – Airbus ha firmato contratti con i Ministeri della Difesa della Repubblica Ceca e dei Paesi Bassi per fornire comunicazioni satellitari per un periodo di 15 anni. Le forze armate della Repubblica Ceca e dei Paesi Bassi utilizzeranno rispettivamente 2 e 3 canali dell’Airbus UHF (Ultra High Frequency) military communications hosted payload a bordo del satellite per telecomunicazioni EUTELSAT 36D previsto per il lancio nel 2024. Con questo nuovo UHF payload, Airbus sarà in grado di offrire un nuovo servizio di comunicazioni UHF alle forze armate, in particolare quelle dei paesi europei e alleati della NATO. Poiché la banda di frequenza UHF è una risorsa orbitale relativamente scarsa, questa offerta compenserà la carenza di capacità in tutto il mondo. Airbus ha già firmato diversi ordini fermi per questa capacità, ben prima del lancio programmato del satellite. L’UHF payload sarà gestito dal Network Operations Center di Airbus a Tolosa. I suoi 18 canali UHF consentiranno fino a 200 comunicazioni simultanee in Europa, Medio Oriente, Africa, gran parte dell’Asia, nonché l’Oceano Atlantico (verso il Brasile orientale) e l’Oceano Indiano (verso l’Australia occidentale). I military UHF satcoms sono utilizzati dalle forze armate per operazioni a terra, in mare e in aria. Hanno un alto livello di interoperabilità e sono quindi molto utili per operazioni multinazionali e di coalizione. La banda UHF è molto flessibile e offre un mezzo di comunicazione leggero, robusto e altamente sicuro. È disponibile un’ampia gamma di terminali per l’utilizzo terrestre, marittimo e aereo, per soddisfare le esigenze delle diverse forze armate. Airbus ha un’esperienza unica nella gestione di UHF milsatcom services. Questo nuovo payload migliorerà il suo portfolio per tutta la vita del satellite. Airbus è l’unico armed forces private satcom operator a coprire l’intero spettro di military (UHF, X, Ka Mil) and commercial (L, C/Ku, Ka) frequency bands and applications. Il satellite EUTELSAT 36D sarà costruito da Airbus sulla base della sua piattaforma Eurostar Neo. Oltre all’UHF payload, sarà dotato anche di 70 Ku-band transponders per TV broadcasting.

NUOVA NOMINA PER KLM – Mathieu Essenberg sarà nominato Senior Vice President Hub Operations a partire dal 1 ottobre. Mathieu Essenberg succede a Maarten Stienen, che è stato nominato COO di KLM dal 1° settembre. Mathieu Essenberg ha lavorato per KLM per 20 anni e ha ricoperto varie posizioni dirigenziali presso KLM Cityhopper e Flight Operations. La sua ultima posizione è stata Senior Vice President Airframe/Operations presso KLM Engineering & Maintenance. Inoltre, Essenberg ha lavorato per 20 anni come pilota presso KLM e KLM Cityhopper, più recentemente come capitano di Boeing 737. Quando il 1° ottobre inizierà come Senior Vice President Hub Operations, terminerà la sua carriera di pilota.

SAAB AUSTRALIA RAFFORZA IL SUO RUOLO COME ROYAL AUSTRIAN NAVY CMS PROVIDER – Saab Australia (Saab) ha consolidato il suo ruolo di nation’s sovereign combat management system (CMS) provider per la Royal Australian Navy’s (RAN) Surface Fleet, dopo la firma della fase finale dell’Enterprise Partnering Agreement (EPA). “La firma dell’EPA dimostra il nostro continuo impegno nei confronti della RAN e della creazione di capacità sovrane, basandosi sul grande lavoro che abbiamo già completato per il Commonwealth”, ha affermato il Saab Australia’s Managing Director, Andy Keough. “Negli ultimi trentaquattro anni, Saab ha stretto una forte partnership con la RAN e non vediamo l’ora che questa partnership duratura continui per decenni per fornire una sovereign CMS capability”.

JETBLUE FOUNDATION PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER I GIOVANI E L’AVIAZIONE – JetBlue ha annunciato l’ultimo round di sovvenzioni della JetBlue Foundation, a sostegno di nove organizzazioni di beneficenza, per continuare i programmi di reclutamento dei giovani e la formazione sulle competenze educative necessarie per ispirare la prossima generazione di aviatori. JetBlue Foundation è la prima airline foundation incentrata esclusivamente sul supporto ad aviation and science, technology, engineering and math (STEM) education. Da quasi un decennio, JetBlue Foundation fornisce sovvenzioni a organizzazioni di beneficenza per sostenere e far progredire i loro programmi di istruzione e tutoraggio. Oltre alle sovvenzioni, JetBlue Foundation fornisce programmi, tutor, stage e supporto per aiutare a spianare la strada a una maggiore accessibilità e inclusività nel settore dell’aviazione. Inoltre, JetBlue ha informato che JetBlue Travel Products, una sussidiaria di JetBlue Airways, ha annunciato oggi l’espansione del suo Insider Experience program per i pacchetti JetBlue Vacations a Nassau, Bahamas. L’esperienza Insider è attualmente inclusa, gratuitamente, in tutti i pacchetti volo + hotel JetBlue Vacations per Aruba, Cancún, Montego Bay e Punta Cana, rendendo Nassau la quinta destinazione a offrire ai clienti che viaggiano verso queste destinazioni concierge services unici.

ESCLUSIVO CONCERTO DISPONIBILE SU DELTA STUDIOS – Delta Air Lines e MSG Entertainment stanno portando un concerto dei Jonas Brothers, girato al Madison Square Garden, su Delta Studios. “Jet Set with the Jonas Brothers” – un film-concerto di 45 minuti prodotto in collaborazione con Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) – arriverà su Delta Studio nelle prossime settimane. Il concerto, che si è tenuto a giugno, è stato aperto a membri SkyMiles selezionati che hanno potuto riscattare miglia per i biglietti. Gli spettatori possono assistere al concerto a bordo di velivoli dotati di seatback entertainment in tutto il mondo. Per un periodo limitato, “Jet Set” si unirà alle oltre 1.000 ore di intrattenimento gratuito di Delta Studio. I contenuti di Delta Studio vengono aggiornati mensilmente e offrono i migliori film, musica e altro ancora durante il volo. Con gli auricolari gratuiti disponibili a bordo, i clienti possono sempre godersi l’ampia gamma di contenuti disponibili su Delta Studio.