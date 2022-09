Pratt & Whitney celebra la millesima consegna del motore F135

Pratt & Whitney (P&W) ha celebrato la consegna del millesimo F135 production engine per l’F-35 Lightning II di quinta generazione (leggi anche qui), con i Representatives John Larson (CT-01) and Joe Courtney (CT-02), durante un evento con dipendenti e dirigenti aziendali presso il suo East Hartford headquarters.

“Pratt & Whitney è onorata di avere i Representatives John Larson and Joe Courtney con centinaia di nostri dipendenti per celebrare la consegna del millesimo motore F135”, ha affermato Shane Eddy, Pratt & Whitney President. “Questa importante pietra miliare è stata resa possibile dal loro fedele supporto per il motore F135 e dal nostro innovativo Engine Enhancement Program (EEP), progettato per risparmiare i soldi dei contribuenti fornendo al contempo la potenza aggiuntiva richiesta dall’F-35”.

“La presenza di P&W a East Hartford risale alla fine degli anni ’20, con il campus che è cambiato in modo significativo nel corso degli anni per soddisfare la domanda commerciale e militare per i suoi prodotti e servizi. Il campus di East Hartford ospita advanced manufacturing and aftermarket operations per prodotti militari e commerciali, comprese blades and vanes per il motore F135. L’edificio più recente del campus, il 420.000 square-foot state of the art Engineering & Technology Center, è stato inaugurato nel 2017 e funge da world-class engineering facility dell’azienda”, afferma Pratt & Whitney.

“Mi congratulo con Pratt & Whitney e i 27.000 lavoratori in tutto il Connecticut che supportano l’F135 in questo traguardo”, ha affermato il Rep. John B. Larson (CT-01). “L’F135 è il fighter engine più avanzato, affidabile e capace che il mondo abbia mai conosciuto. Nell’ultimo decennio, il motore Pratt & Whitney ha superato le aspettative e ha fatto volare l’aereo F-35 attraverso tre importanti major air vehicle and weapons upgrades. Ora è il momento di investire nella sua modernizzazione e continuare a supportare i lavoratori del Connecticut”.

“È stato un onore celebrare oggi la consegna del millesimo motore F135 con Pratt & Whitney”, ha affermato il Rep. Courtney (CT-02), Chairman of the House Seapower and Projection Forces Subcommittee. “Grazie al duro lavoro svolto da tutti i dipendenti nell’ultimo decennio, il motore F135 ha fornito propulsion capabilities diverse da qualsiasi altro sistema delle nostre forze armate e dei nostri alleati e continua a fornire al nostro fighter jet più capace il motore più sicuro e affidabile della storia dell’aviazione militare. L’F135 fa volare l’F-35 e lavorerò per supportare le donne e gli uomini di Pratt & Whitney che fanno così tanto per la nostra nazione”.

“L’F135 program è uno dei principali motori della crescita economica nello stato del Connecticut e in tutto il paese, supportando oltre 53.000 posti di lavoro in 36 stati. Nel solo Connecticut, il programma supporta oltre 27.000 posti di lavoro diretti e indiretti e quasi 100 fornitori.

Evoluzione del motore F119 che equipaggia l’F-22 Raptor, l’F135 offre un cambio di passo in termini di capacità e affidabilità. Dal 2009, P&W ha ridotto il costo medio di produzione dell’F135 di oltre il 50% e, dal punto di vista del supporto, ha individuato opportunità per ridurre il costo della prima scheduled maintenance visit di circa il 40%.

L’F135 ha anche un ampio margine di progettazione per crescere, per le F-35 missions del futuro. Il block upgrade proposto da P&W per l’F135, noto come Enhanced Engine Package (EEP), offre il percorso più veloce, più efficiente in termini di costi e con il rischio più basso verso fully enabled Block 4 capability per tutti gli operatori dell’F-35, facendo risparmiare 40 miliardi di dollari in lifecycle costs e basandosi su una combat-tested architecture con oltre un milione di flight hours di operazioni affiabili”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)