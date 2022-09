Boeing rivela la prima delle New Innovative Defense Factories

La Boeing Defence, Space & Security (BDS) business unit ha presentato il 12 settembre il suo nuovo Advanced Composite Fabrication Center, costruito appositamente per produrre advanced composite components per future combat aircraft.

La nuova struttura a Mesa, Arizona, sarà una secure production facility gestita da Phantom Works, BDS proprietary research, development and prototyping division. La fase di costruzione della struttura di 155.000 piedi quadrati è ora completata e il centro dovrebbe essere pienamente operativo questo autunno.

“Boeing ha aperto la strada a una nuova era dell’ingegneria aerospaziale digitale su programmi come T-7, MQ-25 e MQ-28, e ora stiamo nuovamente aprendo la strada trasformando digitalmente il nostro intero sistema di produzione per costruire la prossima generazione di advanced combat aircraft”, afferma Ted Colbert, Defense, Space & Security president and CEO. “Il nuovo Advanced Composite Fabrication Center e le fabbriche che lo seguiranno posizionano Boeing per fornire ai clienti militari i velivoli più avanzati digitalmente, prodotti in modo semplice ed efficiente e supportati in modo intelligente”.

“Sfruttando le migliori pratiche dei recenti programmi di nuova creazione come l’MQ-28 Ghost Bat, l’MQ-25 Stingray, il T-7A Red Hawk e gli sforzi proprietari, l’ACFC consentirà a Boeing di scalare un sistema di produzione digitale indipendente dalla piattaforma, modulare e flessibile su futuri BDS programs, fornendo velocità, agilità ed efficienza sui costi senza precedenti. Ulteriori nuovi stabilimenti a supporto delle successive fasi di produzione sono in costruzione nella regione di St. Louis e dovrebbero entrare in funzione nei prossimi anni”, afferma Boeing.

“L’ACFC sfrutta le ultime novità nell’ingegneria digitale – dall’ideazione e progettazione iniziali alla produzione e al supporto – e le sue capacità sono allineate direttamente con la necessità dei nostri clienti di progettare, costruire e operare advanced combat aircraft con tempistiche notevolmente accelerate”, ha affermato Steve Nordlund, Boeing Phantom Works vice president and general manager. “Ci impegniamo per un futuro in cui le nostre piattaforme saranno più modulari e adattabili, il nostro software più modificabile e scalabile e in cui i nostri clienti avranno un’esperienza comune per tutti i nostri prodotti, fornendo vantaggi dirompenti”.

(Ufficio Stampa Boeing)