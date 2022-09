Lufthansa Group prosegue la formazione degli apprendisti e l’assunzione di cabin crew

Per 310 apprendisti inizierà la formazione professionale presso Lufthansa Group, con 28 professioni classiche in 16 località diverse in Germania, Austria e Svizzera. Lufthansa sta anche formando la prossima generazione di cockpit and cabin crews.

“Le compagnie di Lufthansa Group continuano ad essere estremamente attraenti per i richiedenti, come dimostrano le molte migliaia di candidature ricevute.

I campi professionali dei tirocinanti vanno da hotel specialists a IT specialists, technical professions nelle maintenance operations di Lufthansa Group, e commercial specialists for freight forwarding and logistics services. Ci sono anche vari dual courses of study and trainee programs. La maggior parte dei tirocinanti inizierà la propria formazione a Francoforte e Amburgo, con 134 ubicati principalmente nella metropoli dell’Assia. Con circa 34.000 dipendenti, Lufthansa è il più grande datore di lavoro dell’Assia.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno reclutando anche junior cabin crew: ad esempio, nell’intero anno 2022 saranno assunti circa 1.880 flight attendants”, afferma Lufthansa Group.

“Buone notizie arrivano anche dalla Lufthansa Group flight school: quest’estate è diventata operativa la European Flight Academy e quest’anno inizieranno diversi two-year commercial pilot training. Con la ripresa della scuola di volo, Lufthansa Group rimane impegnato nella propria formazione dei piloti sulla base di uno standard di qualità elevato e riconosciuto a livello mondiale nella selezione dei candidati e nell’attuazione del training.

Lufthansa Group offre numerosi altri interessanti lavori, soprattutto nelle sue varie sedi in Germania e in tutta Europa. Entro la fine del 2023, circa 20.000 persone dovrebbero trovare un nuovo lavoro in Lufthansa Group.

Informazioni dettagliate sulle opportunità e sui requisiti di accesso all'interno di Lufthansa, nonché molte altre informazioni, possono essere trovate dalle parti interessate su be-lufthansa.com.

