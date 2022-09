Ryanair annuncia due nuove rotte per la Giordania

Ryanair ha annunciato oggi due nuove rotte per il suo operativo invernale per la Giordania, da Amman e Aqaba per Bruxelles Charleroi e Treviso, a partire dal 30 ottobre. “Il volo da Amman a Treviso sarà operativo due volte a settimana, mentre la rotta da Aqaba a Bruxelles Charleroi opererà una volta alla settimana, portando a 22 il numero totale di rotte di Ryanair da/per la Giordania per l’inverno ‘22.

Con 88 basi e oltre 3.000 voli giornalieri operanti questo inverno, Ryanair sta guidando la crescita del traffico e creando posti di lavoro in tutta Europa”, afferma Ryanair.

Il Direttore Commercial di Ryanair Jason McGuinness ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa, Ryanair è lieta di annunciare 2 nuove rotte da due aeroporti giordani (Amman e Aqaba) verso Bruxelles Charleroi e Treviso. Il nostro operativo invernale per la Giordania offre oltre 85 voli settimanali su 22 rotte, guidando il turismo in entrata da alcune delle più grandi città d’Europa come Madrid, Roma o Vienna, rilanciando l’economia turistica locale della Giordania per la stagione.

Per consentire ai nostri clienti e visitatori siciliani di prenotare la loro vacanza invernale al prezzo più basso, stiamo lanciando una promozione con tariffe disponibili a partire da €24,99 a tratta per viaggi da ottobre ’22 a gennaio ‘23, che devono essere prenotati entro giovedì 15 settembre. Invitiamo i clienti a collegarsi sul sito www.ryanair.com per non perdere questa occasione”.

(Ufficio Stampa Ryanair)