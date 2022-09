GE completa gli ultimi adaptive cycle engine tests per l’Adaptive Engine Transition Program

La U.S. Air Force e GE hanno concluso con successo i test sul secondo XA100 adaptive cycle engine di GE presso l’Arnold Engineering Development Complex (AEDC) dell’Air Force. Con il completamento dei test presso l’AEDC, GE ha raggiunto l’ultima importante pietra miliare dell’Air Force’s Adaptive Engine Transition Program (AETP), iniziato nel 2016.

“Questo è il culmine di oltre un decennio di risk reduction e test metodici che GE ha completato con l’Air Force attraverso tre diversi adaptive cycle engine programs”, afferma David Tweedie, GE Edison Works vice president and general manager for Advanced Products. “I dati sulle performance del motore che abbiamo raccolto presso l’AEDC hanno continuato a mostrare la capacità di trasformazione dell’XA100, dimostrando anche un ritorno sul sostanziale investimento dell’aeronautica e dei contribuenti. Ora siamo pronti per passare a un Engineering and Manufacturing Development program e a portare questo motore sul campo con l’F-35 prima della fine di questo decennio”.

L’avvio dei test sul primo three-stream adaptive cycle engine è avvenuto a Evendale, Ohio, nel dicembre 2020, l’inizio del second engine testing a Evendale nell’agosto 2021. L’inizio dei primi test di un AETP engine presso AEDC è avvenuto a marzo 2022, con completamento di AETP testing and data collection presso AEDC nell’agosto 2022.

“Questo motore non è un concetto, una proposta o un programma di ricerca. Si tratta di un flight-weight, highly product-relevant engine che fornirebbe all’F-35 un range maggiore del 30%, un’accelerazione superiore del 20% e una crescita significativa dei mission systems per sfruttare le F-35 full capabilities for Block 4 upgrades, e oltre”, ha continuato Tweedie. “L’XA100 è l’unica F-35 propulsion modernization option che è stata costruita, completamente testata e valutata rispetto agli obiettivi prestazionali dell’Air Force e l’unica opzione che fornisce all’Air Force la capacità di cui ha bisogno per superare i suoi avversari per i decenni a venire”.

“L’XA100 combina tre innovazioni chiave per fornire un cambio generazionale nelle combat propulsion performance:

Un adaptive engine cycle che fornisce sia un high-thrust mode for maximum power che un high-efficiency mode for optimum fuel savings.

Una third-stream architecture che fornisce un cambiamento radicale nella thermal management capability, consentendo ai futuri mission systems una maggiore combat effectiveness.

Ampio uso di advanced component technologies, inclusi ceramic matrix composites (CMC), polymer matrix composites (PMC), additive manufacturing.

Queste innovazioni rivoluzionarie aumentano la spinta di oltre il 10%, migliorano la fuel efficiency del 25% e forniscono una aircraft heat dissipation capacity significativamente maggiore, il tutto all’interno dello stesso envelope fisico degli attuali propulsion systems. Il motore di GE è progettato esclusivamente per adattarsi all’F-35A e all’F-35C senza modifiche al tailhook. La fuel efficiency migliorata dell’XA100 fornisce una significativa riduzione delle emissioni di carbonio, operando con qualsiasi U.S. Air Force-approved Sustainable Aviation Fuel.

L’XA100 è un prodotto di GE Edison Works, una business unit dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di advanced military solutions. Questa unità aziendale ha la piena responsabilità della strategia, dell’innovazione e dell’esecuzione di programmi avanzati”, conclude GE Aviation.

(Ufficio Stampa GE Aviation – Photo Credits: GE Aviation)