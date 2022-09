News Brevi – 13.09.2022

IL REPARTO SPERIMENTALE VOLO DELL’AERONAUTICA MILITARE AL SANICOLE AIRSHOW IN BELGIO – Si è conclusa domenica 11 settembre 2022, al 40° International Sanicole Airshow (ISA) in Belgio, la stagione delle dimostrazioni tecniche in volo del Reparto Sperimentale di Volo (RSV) che ha visto le donne e gli uomini del Reparto impegnati a rappresentare l’Aeronautica Militare in Italia e in Europa. Continuando a svolgere la quotidiana istituzionale attività di sperimentazione, gli equipaggi del Eurofighter Typhoon, del M-346 e del C-27J sono stati i protagonisti di un programma variegato che li ha visti protagonisti della manifestazione aerea di Rimini, del Royal International Air Tattoo, della manifestazione di Jesolo e del Bucharest International Airshow, mostrando la preparazione tecnica del Reparto e quindi dell’Aeronautica Militare e portando il saluto della Forza Armata in Italia e in Europa. Il premio del Best Individual Flying Display al #RIAT22 è l’esempio di come il virtuoso lavoro di squadra ha permesso il raggiungimento di prestigiosi traguardi. Il Reparto Sperimentale di Volo ha come compito primario quello di studiare e condurre tutte le prove a terra e in volo, relative agli aeromobili e ai loro equipaggiamenti di bordo, compreso lo sviluppo del software di bordo dei velivoli. L’RSV supporta direttamente i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare attraverso la sperimentazione, l’integrazione e la validazione dei nuovi sistemi d’arma o di quelli sottoposti a modifica. La consolidata professionalità del personale, la dotazione di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, la continua cooperazione con importanti istituti di ricerca nazionali ed esteri fanno del Reparto Sperimentale Volo una risorsa di grande valore per l’Aeronautica Militare e, più in generale, per il Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: 24 ORE DI MISSIONE PER UN MQ-9A PREDATOR – Nei giorni scorsi, un velivolo MQ-9A Predator B dell’Aeronautica Militare impiegato presso il Task Group Araba Fenice dell’Italian National Contingent Command Air (IT NCC AIR), per la prima volta durante una missione operativa, ha effettuato un volo ininterrotto di oltre 24 ore consecutive a supporto all’Operazione Inherent Resolve. La missione è iniziata alle prime ore del mattino, per supportare, unitamente agli alti assetti italiani schierati sul territorio kuwaitiano e iracheno, i partner della Coalizione e la Host Nation nella lotta al Daesh. Atterrato la notte del giorno seguente, è stato il primo assetto MQ9 del Contingente Aereo in grado di operare per un periodo così esteso in supporto ad una missione operativa. Il raggiungimento di tale traguardo è frutto dell’impegno costante degli uomini e delle donne impiegati presso il Task Group Araba Fenice dell’IT NCC AIR, che con il loro operato hanno rappresentato la forza motrice necessaria a portare a termine il maggior numero di ore di volo, 15.000, con un solo tipo di velivolo nell’ambito dell’Operazione Inherent Resolve. Il velivolo MQ-9A Predator B è un Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) impiegato dall’Aeronautica Militare per svolgere missioni di ricognizione e sorveglianza nella condotta di missioni ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), sia in ambito marittimo che terreste con una capacità di volo a media ed alta quota, garantendo una grande autonomia di volo, assolvendo ad un’ampia gamma di compiti con elevate doti di flessibilità, versatilità ed efficacia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: PRONTO AL LANCIO IL PRIMO EUROSTAR NEO SATELLITE – Il primo dei next generation geostationary Eurostar Neo satellites di Airbus è pronto per essere spedito a Cape Canaveral per i preparativi per il lancio. HOTBIRD 13F inaugurerà l’era dei satelliti Eurostar Neo, pur beneficiando della forte eredità di Airbus di 80 satelliti della famiglia Eurostar già lanciati. Sarà posizionato a 13 gradi est insieme al suo satellite gemello, HOTBIRD 13G, anch’esso costruito da Airbus e lanciato entro la fine dell’anno. La coppia Eurostar Neo presenta una maggiore payload capacity, power and thermal control systems più efficienti rispetto alla generazione precedente. Sostituirà tre satelliti Eutelsat attualmente in orbita in questa posizione. Francois Gaullier, Head of Telecommunications & Navigation Systems at Airbus, ha dichiarato: “Eutelsat è stato un partner prezioso per molti satelliti Airbus, dal pioniere della precedente Eurostar E3000 generation, all’electric orbit raising o al primo fully flexible payload, e ora con il nostro primo Eurostar Neos. Questa nuova piattaforma è stata sviluppata grazie al supporto dell’ESA, a dimostrazione del potere delle partnership tra industria, agenzie e attori commerciali in Europa”. I satelliti HOTBIRD 13F e 13G avranno entrambi più di due tonnellate di payload, una spacecraft power di 22 kW, con tuttavia una launch mass di soli 4.500 kg, grazie all’Electric Orbit Raising. Miglioreranno la capacità di Eutelsat di servire i suoi 135 milioni di clienti in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. La piattaforma Eurostar Neo di Airbus è stata sviluppata nell’ambito degli European Space Agency’s (ESA) Partnership Projects, insieme all’agenzia spaziale francese CNES, e fortemente supportata dall’UK Space Agency e da altre agenzie in tutta Europa. I satelliti per telecomunicazioni geostazionari di Airbus hanno accumulato più di mille anni di operazioni di successo cumulate e sono in servizio o in costruzione per tutti i principali operatori satellitari geostazionari del mondo.

LUFTHANSA GROUP E AMADEUS ESTENDONO LA PARTNERSHIP NDC – Lufthansa Group e Amadeus stanno ampliando la loro partnership per modernizzare ulteriormente travel distribution and retailing. A partire dal quarto trimestre del 2022, i Lufthansa Group airlines NDC-sourced content saranno disponibili tramite le Amadeus NDC-enabled interfaces: Amadeus Selling Platform Connect, Amadeus Travel API e Cytric Travel & Expense. Ciò include le offerte NDC di Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti ed Eurowings Discover, inclusi continuous pricing e un’ampia gamma di servizi accessori. Oltre alle offerte NDC, i venditori di viaggi continueranno ad avere accesso ai contenuti delle compagnie aeree di Lufthansa Group attraverso la tecnologia EDIFACT esistente. “Lufthansa Group rimane pienamente impegnato a plasmare l’industria aeronautica e a modernizzare le esperienze di viaggio dei nostri passeggeri”, ha affermato Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer and Member of the Management Board of SWISS. “Sono entusiasta del fatto che con la firma di questo rivoluzionario accordo di distribuzione, che consente anche l’introduzione di due modelli NDC, continuiamo il nostro percorso di modernizzazione della vendita al dettaglio delle compagnie aeree insieme al nostro partner a lungo termine Amadeus. Insieme, in qualità di leader del settore, faremo accelerare sostanzialmente la penetrazione dei moderni standard del settore come NDC su scala globale”. “La portata, la scalabilità e le sofisticate capacità di vendita al dettaglio delle nostre NDC-enabled solutions aiuteranno i Lufthansa Group and Amadeus travel sellers a servire meglio i propri clienti con offerte più pertinenti”, ha affermato Decius Valmorbida, President of Travel at Amadeus. Lufthansa Group e Amadeus stanno lavorando per integrare le offerte NDC delle compagnie aeree nella piattaforma di viaggio Amadeus, mirando a un lancio globale graduale nel quarto trimestre 2022 in poi, a partire da mercati europei selezionati, e quindi consentire acquisti, prenotazioni, pagamenti e servizi in una soluzione completamente integrata nell’ecosistema Amadeus. Nei prossimi mesi la gamma di contenuti e funzioni sarà continuamente ampliata.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA 80 ANNI DI OPERAZIONI IN MESSICO – American Airlines celebra questo mese 80 anni di servizio in Messico. Nel 1942 la compagnia aerea lanciò il servizio da Dallas a Città del Messico con un aereo Douglas DC-3, con stop a Monterrey per fare rifornimento. Con questo volo il Messico divenne la seconda destinazione internazionale della compagnia aerea, dopo il lancio di Toronto, Canada, nel 1941. “In qualità di principale compagnia aerea statunitense in Messico, siamo orgogliosi di celebrare 80 anni di collegamento tra i nostri due paesi, offrendo ai nostri clienti una rete imbattibile e il più alto livello di servizio”, ha affermato José A. Freig, Vice President of International. “È importante riconoscere e ringraziare i membri del nostro team con sede in Messico per il loro eccezionale lavoro alla guida della più grande international operation di American, durante un anno di crescita record per noi nel paese”. Il Messico è la più grande international destination di American, dove la compagnia aerea opera più di 500 voli settimanali verso 27 città: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Città del Messico, Cozumel, Culiacan, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, La Paz, León, Loreto, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puerto Vallarta, Querétaro, San José del Cabo, San Luis Potosi, Torreon, Zacatecas, oltre al servizio stagionale per Zihuatanejo e Manzanillo. American ha più di 1.100 membri del team con base in Messico, il maggior numero di dipendenti al di fuori degli Stati Uniti. L’operazione include due Reservations offices a Città del Messico e Monterrey, quattro Ticket Sales Centers a Città del Messico, Monterrey, Guadalajara e León e un Admirals Club presso il Benito Juárez International Airport in Mexico City. Nel 2022 American ha registrato una crescita record in Messico, con un aumento della capacità di oltre il 40% rispetto al 2019. Oltre a operare più rotte strategiche con aeromobili più grandi, la compagnia aerea ha anche lanciato nuovi voli, come da Austin a Cozumel, e, a partire da novembre, il nuovo servizio da Città del Messico e Monterrey a New York.

SITA PRESENTA LA NUOVA PIATTAFORMA “LAUNCHPAD” – SITA, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, ha annunciato il lancio di un programma di collaborazione volto a unire le forze con partner chiave per intraprendere un nuovo percorso di crescita. Attraverso Launchpad, la nuova piattaforma per i partner, SITA ha delineato quattro aree chiave in cui cerca di creare nuove collaborazioni: identità digitale, analisi avanzate e gestione dei dati, sicurezza negli aeroporti e fonti di energia alternative sostenibili. Ognuna di queste aree risponde alle attuali esigenze del trasporto aereo, dove SITA ha già compiuto notevoli passi avanti nell’innovazione e nello sviluppo di tecnologie. Negli ultimi due anni, le compagnie aeree e gli aeroporti hanno affrontato sfide significative e cambiamenti nel comportamento dei passeggeri, che hanno imposto al settore di adattare il proprio modo di operare. L’impennata dei prezzi del carburante e la volatilità della domanda sono aumentate notevolmente, mentre i passeggeri in viaggio chiedono la stessa esperienza digitale che hanno in ogni aspetto della loro vita quotidiana. Per soddisfare questa domanda, SITA sta accelerando gli investimenti in nuove soluzioni che offrono modalità di lavoro più intelligenti e che utilizzano le tecnologie già esistenti e quelle nuove. Allo stesso tempo, SITA sta cercando di collaborare con partner all’interno e all’esterno dell’industria del trasporto aereo per integrare le proprie competenze, promuovere l’innovazione o sperimentare nuove soluzioni sostenibili all’interno delle loro operazioni.

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo schedule internazionale e ha annunciato il suo programma di volo per le rotte da/per l’Europa dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti di quarantena, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Visitare il sito https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/flight-information/international/ per maggiori dettagli sulle operazioni di volo.

QATAR DUTY FREE (QDF): NUOVA APERTURA ALL’HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT – Qatar Duty Free (QDF) lancia il negozio di giocattoli Hamleys all’Hamad International Airport (HIA) di Doha. “Famiglie e bambini sono invitati a entrare in un mondo in cui le fiabe diventano realtà e l’immaginazione di un bambino è libera. Il negozio Hamleys ad HIA offre una vasta gamma di giocattoli e un’esperienza magica. Include anche una selezione di articoli di marchi di fama mondiale, oltre a tutti i classici preferiti della famiglia. Inoltre, il negozio avrà anche una selezione di merchandising originale Hamley, rinomato per la sua qualità eccezionale, come gli iconici orsetti Hamley. L’inaugurazione della boutique Hamleys all’Hamad International Airport è stata un’esperienza emozionante che ha incluso molte attività per adulti e bambini”, afferma Qatar Duty Free. Thabet Musleh, Vice President, Qatar Duty Free, ha dichiarato: “Siamo lieti di aprire il primo negozio Hamleys insieme a un’ampia selezione di lanci in arrivo all’Hamad International Airport. In Qatar Duty Free, ci concentriamo sempre sui brand che offrono ai passeggeri un’esperienza unica ed emozionante; non vediamo l’ora di accogliere famiglie e bambini per costruire ricordi duraturi di divertimento e gioia ad Hamleys, un nome riconosciuto a livello mondiale e una gradita aggiunta al miglior aeroporto del mondo”. L’Hamad International Airport, in collaborazione con Qatar Duty Free, continua a cercare esclusive esperienze di vendita al dettaglio, ospitalità e stile di vita, per soddisfare le esigenze dei suoi milioni di visitatori, offrendo un’opportunità unica per marchi e aziende di connettersi con un pubblico globale.