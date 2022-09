Lufthansa Group e OMV rafforzano ulteriormente la partnership sul Sustainable Aviation Fuel

Lufthansa Group e il global energy and chemicals group OMV hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per la fornitura di oltre 800.000 tonnellate di SAF per gli anni dal 2023 al 2030. Le società intendono espandere la loro partnership esistente aggiungendo nuove sedi per SAF production e prelievo nonché nuove tecnologie. OMV fornisce SAF alla compagnia aerea di Lufthansa Group Austrian Airlines a Vienna International Airport da marzo 2022.

“Con l’espansione della cooperazione, Lufthansa Group può guidare la disponibilità, il market ramp-up e l’uso di SAF come elemento essenziale per un futuro dell’aviazione a emissioni zero. Lufthansa Group esamina continuamente le opzioni per accordi di acquisto a lungo termine ed è già il più grande cliente SAF in Europa. Per OMV, la prevista partnership di fornitura SAF con Lufthansa Group rappresenta un ulteriore passo verso la riduzione della CO2 intensity del product portfolio e la fornitura di soluzioni per lo sviluppo sostenibile dell’industria aeronautica.

Il SAF è un aviation fuel che viene prodotto senza l’uso di fonti di energia fossile, come petrolio greggio o gas naturale. Esistono vari processi di produzione e diverse materie prime sono disponibili come fonti di energia. L’attuale generazione di SAF, che consente di risparmiare l’80% di CO2 rispetto al cherosene convenzionale, è prodotta principalmente da residui biogenici, ad esempio da oli da cucina usati. Prima di essere trasportato in aeroporto, il SAF è attualmente miscelato con cherosene fossile. A lungo termine, il SAF può consentire una virtually CO2-neutral aviation”, afferma Lufthansa Group.

“Lufthansa Group è stato coinvolto nella ricerca sui SAF per molti anni, ha costruito un’ampia rete di partnership e sta portando avanti l’introduzione in particolare di sustainable next-generation aviation fuels. Particolare attenzione è rivolta alle tecnologie lungimiranti Power-to-Liquid e Sun-to-Liquid, che utilizzano le energie rinnovabili o la solar thermal energy come energy carriers.

Lufthansa Group si è prefissato ambiziosi obiettivi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, il Gruppo intende dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019. A tal fine, Lufthansa Group persegue chiaramente un percorso di riduzione definito, che è stato convalidato dalla Science Based Targets Initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Ciò rende Lufthansa Group il primo gruppo aeronautico in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 scientificamente basato in linea con gli obiettivi del Paris Climate Agreement del 2015.

Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si concentra in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, sull’uso di Sustainable Aviation Fuels e su offerte innovative per i propri clienti, per effettuare un volo o il trasporto cargo in modo CO2-neutral”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)