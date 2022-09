Air Canada acquisirà 30 ES-30 Electric Regional Aircraft da Heart Aerospace

Air Canada ha annunciato oggi un purchase agreement per 30 ES-30 electric-hybrid aircraft in fase di sviluppo da parte di Heart Aerospace, Svezia. “Il rivoluzionario velivolo regionale, che dovrebbe entrare in servizio nel 2028, genererà zero emissioni volando con alimentazione a batteria e produrrà significativi risparmi e vantaggi operativi. In base all’accordo, Air Canada ha anche acquisito una partecipazione di 5 milioni di dollari in Heart Aerospace”, afferma Air Canada.

“Air Canada ha assunto una posizione di leadership nel settore per affrontare il cambiamento climatico. L’introduzione nella nostra flotta dell’aereo regionale elettrico ES-30 di Heart Aerospace sarà un passo avanti verso il nostro obiettivo per net zero emissions entro il 2050”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Air Canada sta già supportando lo sviluppo di nuove tecnologie, come i carburanti aeronautici sostenibili e la cattura del carbonio, per affrontare il cambiamento climatico. Ora stiamo rafforzando il nostro impegno investendo nella tecnologia rivoluzionaria degli aerei elettrici, sia come clienti per l’ES-30 e come partner azionario in Heart Aerospace”.

“L’ES-30 consentirà ad Air Canada di servire regional and commuter routes in modo più sostenibile, fornendo connettività a basse emissioni alle comunità locali nel medio-lungo termine. Sarà in grado di trasportare 30 passeggeri (in una configurazione 2X1), con un galley e un lavatory. Air Canada ha effettuato un ordine di acquisto per 30 ES-30“, afferma Air Canada.

“Air Canada è un partner strategicamente importante per Heart Aerospace. L’azienda ha uno dei network più grandi al mondo operato da regional turboprop ed è anche una compagnia orientata al futuro”, ha affermato Anders Forslund, founder and CEO of Heart Aerospace. “Con l’ES-30 possiamo iniziare a ridurre le emissioni dei viaggi aerei ben prima della fine di questo decennio”.

“L’aereo sarà alimentato da batterie agli ioni di litio e sarà più silenzioso, avrà parametri operativi migliori e avrà un impatto ambientale inferiore rispetto ai tradizionali turboprop aircraft. Sarà inoltre dotato di reserve-hybrid generators in grado di utilizzare sustainable aviation fuel. A pieno carico, l’ES-30 dovrebbe avere un all-electric, zero-emission range di 200 km. Questo può essere esteso a 400 km con alimentazione integrata dai generatori e fino a 800 km se il carico è limitato a 25 passeggeri. Il tempo di ricarica per l’aereo dovrebbe essere compreso tra 30 e 50 minuti”, conclude Air Canada.

