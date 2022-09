Saab partner della Swedish Electric Aircraft Company Heart Aerospace

Saab si è impegnata a diventare un azionista di minoranza dello Swedish electric aircraft manufacturer Heart Aerospace, con un investimento di 5 milioni di dollari.

Saab e Heart Aerospace hanno anche firmato un accordo di collaborazione per la fornitura di sottosistemi e l’esplorazione di ulteriori aree di collaborazione, tra cui certificazione e produzione. Ciò è in linea con l’ambizione di Saab di sostenere la transizione verso un’aviazione sostenibile.

“Questo sottolinea il nostro impegno per tecnologie e soluzioni innovative per un’aviazione sostenibile. Heart è un pioniere nella commercial electric aviation e non vediamo l’ora di contribuire al futuro dell’aviazione con la nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia nella tecnologia”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

Heart Aerospace sviluppa l’ES-30, un regional electric airplane con una capacità standard di 30 passeggeri alimentato a batterie, che gli consente di operare a bassa rumorosità e con zero emissioni.

Altri investitori di Heart Aerospace includono Breakthrough Energy Ventures, EQT Ventures, European Investment Council, Lower Carbon Capital, Mesa Air Group, United Airlines Ventures e Air Canada.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)