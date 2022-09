Emirates e United espandono la presenza sul mercato attraverso un nuovo accordo

Emirates e United hanno annunciato oggi uno storico accordo commerciale che migliorerà il network di ciascuna compagnia aerea e consentirà ai propri clienti di accedere più facilmente a centinaia di nuove destinazioni negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Da novembre, i clienti Emirates che volano a Chicago, San Francisco e Houston, tre dei più grandi centri commerciali degli Stati Uniti, potranno collegarsi facilmente ai voli United da e per quasi 200 città delle Americhe con un unico biglietto.

Negli altri otto aeroporti statunitensi serviti da Emirates – Boston, Dallas, Los Angeles, Miami, JFK, Orlando, Seattle e Washington DC – entrambe le compagnie aeree disporranno di un accordo interline.

United lancerà un nuovo volo diretto tra Newark e Dubai a partire da marzo 2023: da lì, i clienti potranno viaggiare con Emirates o la sua compagnia aerea gemella flydubai verso più di 100 città. I biglietti per il nuovo volo United per Dubai sono ora in vendita.

Emirates e United hanno annunciato il loro accordo oggi in una cerimonia al Dulles International Airport, ospitato dal CEO di United Scott Kirby e dall’Emirates President Sir Tim Clark, con aeromobili Boeing 777-300ER di United ed Emirates e equipaggi di volo di ciascun vettore.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Due delle più grandi e famose compagnie aeree del mondo si stanno unendo per far volare meglio le persone in più luoghi, in un momento in cui la domanda di viaggio sta riprendendo. È una partnership significativa che sbloccherà enormi vantaggi per i consumatori e avvicinerà ancora di più gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. Accogliamo con favore il ritorno di United a Dubai il prossimo anno, dove il nostro hub Dubai diventa essenzialmente un gateway per United per raggiungere l’Asia, l’Africa e il Medio Oriente attraverso la rete combinata di Emirates e flydubai. Non vediamo l’ora di sviluppare la nostra partnership con United a lungo termine”.

Scott Kirby, CEO di United Airlines, ha dichiarato: “Questo accordo unisce due iconiche compagnie aeree di bandiera che condividono un impegno comune nel creare la migliore customer experience in volo. Il nuovo volo United per Dubai e le nostre reti complementari renderanno i viaggi globali più facili per milioni di nostri clienti, aiutando a rafforzare le economie locali e i legami culturali. Questo è un momento di orgoglio sia per i dipendenti United che Emirates e non vedo l’ora di iniziare il nostro viaggio insieme”.

I clienti di entrambe le compagnie aeree potranno presto prenotare questi voli in coincidenza con un unico biglietto, rendendo il check-in e il trasferimento dei bagagli più veloci e semplici. Ad esempio, i viaggiatori potranno visitare United.com o utilizzare l’app United per prenotare un volo da New York/Newark a Karachi, in Pakistan, o visitare Emirates.com per prenotare un volo da Dubai ad Atlanta o Honolulu.

Questo accordo offrirà inoltre ai membri dei programma fedeltà di entrambe le compagnie aeree maggiori opportunità di ottenere più premi: i membri Emirates Skywards potranno presto guadagnare miglia quando viaggiano su voli operati da United e i membri United Mileage Plus che volano sul volo United da New York/Newark a Dubai saranno in grado di accumulare e riscattare miglia quando si connettono oltre su Emirates e flydubai.

I clienti idonei che viaggiano su voli in codeshare beneficeranno presto dell’accesso anche alle lounge Emirates e United. Maggiori dettagli su frequent flyer awards e lounge sharing benefits saranno comunicati nelle prossime settimane.

Entrambe le compagnie aeree hanno recentemente annunciato investimenti significativi nella customer experience. Emirates effettuerà il retrofit di oltre 120 aeromobili nell’ambito di uno sforzo da 2 miliardi di dollari che include scelte nel menu elevate, un nuovo menu vegano, una ‘cinema in the sky’ experience, cabin interior upgrades e scelte sostenibili. In United, la compagnia aerea aggiungerà 500 nuovi aeromobili Boeing e Airbus alla sua flotta con un focus su un nuovo interno esclusivo che include seat-back screens in ogni sedile, cappelliere più grandi, connettività Bluetooth e il Wi-Fi più veloce del settore disponibile in volo.

(Ufficio Stampa Emirates – United Airlines – Photo Credits: United Airlines)