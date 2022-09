Bombardier Defense consegna un Global Aircraft all’U.S. Air Force Battlefield Airborne Communications Node (BACN) Program

Bombardier ha annunciato oggi che la sua Defense division, insieme alla sua sussidiaria statunitense Learjet Inc., ha consegnato un Global aircraft in special mission configuration all’U.S. Air Force Battlefield Airborne Communications Node (BACN) program, basato nella Hanscom Air Force Base, Massachusetts.

“Il settore della difesa è un pilastro fondamentale del futuro di Bombardier, poiché le nostre piattaforme ultra affidabili e ad alte prestazioni sono più adatte per ospitare e gestire complex mission equipment”, afferma Éric Martel, President and CEO of Bombardier. “Siamo orgogliosi che i nostri jet e il nostro know-how siano sempre più riconosciuti in tutto il mondo in questo ambito e questa consegna è una pietra miliare, la prima nel suo genere da quando Wichita è stata nominata come home base for Bombardier Defense”.

L’ultima consegna, un aeromobile Global 6000, è il primo mission-configured aircraft ad essere fornito nell’ambito di un contratto per un massimo di sei aeromobili Global 6000 modificati, annunciato nel giugno 2021, che rappresenta un valore totale potenziale fino a USD $464,8 milioni. Bombardier ha già consegnato quattro velivoli Global al BACN program in base a precedenti accordi. In base al contratto del 2021, l’USAF ha confermato ordini fermi per tre aeromobili Global 6000, con le prossime due consegne previste nel 2022 e nel 2023. L’USAF ha annunciato il suo potenziale per l’acquisto di un aereo aggiuntivo ogni anno fino al 2025 in base al contratto del 2021.

“Il BACN program riduce i problemi di comunicazione associati a incompatible systems, adverse terrain, and distance. BACN aumenta l’interoperabilità, che si traduce in forze che operano più velocemente, in modo più affidabile e con meno rischi. La consegna di 21-9045 è il primo passo fondamentale per portare avanti la missione fornita da questo programma”, afferma il Lt Col Eric Inkenbrandt.

Nell’ambito del BACN program, l’aereo Global di Bombardier funge da high-altitude communications gateway, trasmettendo o collegando voce e dati tra le forze aeree e di superficie e superando facilmente ostacoli tradizionali come montagne, terreni accidentati o distanza. Soprannominati “Wi-Fi in the sky” dall’USAF, gli aerei Global equipaggiati con BACN sono indicati come E-11A fleet.

“Siamo orgogliosi di poter mostrare la versatilità dei nostri Global business jets e la nostra esperienza qui negli Stati Uniti per supportare le high-altitude, endurance missions richieste dal programma BACN”, ha affermato Steve Patrick, Vice President, Bombardier Defense. “La nostra piattaforma Global offre il pacchetto completo: affidabilità comprovata, significativa payload capacity, ampia potenza disponibile e il più alto grado di stabilità per supportare apparecchiature sensibili. Questo, insieme all’esperienza di progettazione, produzione e certificazione di prim’ordine richiesta per apportare modifiche, rende gli aerei Bombardier Global la scelta ottimale per la conversione in asset specializzati”.

Nell’aprile 2022 Bombardier ha designato il suo sito di Wichita come nuovo U.S. Headquarters e ha lanciato Bombardier Defense come espansione strategica della sua Specialized Aircraft division esistente.

Ingegneri e tecnici presso Bombardier Defense a Wichita, Kansas, eseguono il complesso lavoro di ingegneria e modifica su velivoli Global 6000 per supportare l’installazione BACN, mentre i team del sito Bombardier a Tucson, Arizona, completano gli interni ed eseguono i lavori di verniciatura esterna.

Più di 550 Bombardier Global, Challenger and Learjet business aircraft stanno attualmente svolgendo missioni specializzate in tutto il mondo.

