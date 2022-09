News Brevi – 15.09.2022

EMIRATES CELEBRA L’OKTOBERFEST – Per celebrare l’Oktoberfest, tra il 17 settembre e il 2 ottobre Emirates servirà prelibatezze bavaresi a bordo dei voli per Monaco, Amburgo, Düsseldorf e Francoforte, nonché nelle rispettive airport lounges. Servendo la sua base di clienti cosmopolita, Emirates celebra molte occasioni multiculturali a bordo come Diwali, Natale e Capodanno lunare. La celebrazione speciale dell’Oktoberfest vedrà i passeggeri gustare un piatto principale e un dessert della tradizione tedesca in Economy, Business e First Class, spuntini da bistrot nell’iconica lounge dell’A380 a bordo e una varietà di piatti classici dell’Oktoberfest nelle lounge aeroportuali. Inoltre, i gustosi panini e snack Oktoberfest disponibili a bordo includono il panino alla salsiccia Leberwurst con senape dolce, il panino austriaco con Emmental e cetriolino e lo spuntino salato tedesco: i pretzel. Prima dell’atterraggio, i passeggeri riceveranno un regalo: cuori di pan di zenzero confezionati singolarmente. Nelle lounge aeroportuali di Monaco, Amburgo, Düsseldorf e Francoforte una vasta gamma di piatti sarà a disposizione dei clienti. Emirates offre attualmente tre voli giornalieri da Dubai a Francoforte, doppi collegamenti giornalieri per Monaco e voli giornalieri per Dusseldorf e Amburgo. In risposta all’aumento della domanda, l’orario dei voli invernali vedrà ulteriori operazioni di volo pianificate su queste rotte dal 1° ottobre in poi.

ETIHAD AIRWAYS SI CLASSIFICA TRA I VETTOREI PIU’ PUNTUALI DURANTE IL PERIODO ESTIVO – Etihad Airways si è classificata tra i vettori più puntuali in Medio Oriente e nel mondo durante il periodo di punta dell’estate, sulla base dei dati del global aviation analytics group OAG. Da aprile, Etihad ha ottenuto una valutazione dell’on-time arrival performance rating dell’83%. Nel suo Punctuality League ratings da aprile 2022, OAG elenca Etihad come una delle poche compagnie aeree del Medio Oriente che opera costantemente verso una 80% on-time arrival performance e mantiene uno dei cancellation rates più bassi al mondo. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad, ha dichiarato: “Le performance stabili di Etihad durante un’estate estremamente impegnativa dimostrano il nostro impegno incrollabile nel fornire il nostro flight schedule on time e fornire un’esperienza end-to-end di alta qualità ai nostri ospiti. Etihad è costantemente alla ricerca di modi per migliorare l’efficienza operativa e il servizio, utilizzando la tecnologia più recente e mettendo sempre i nostri ospiti al primo posto. I nostri flight and ground operations teams si assicurano che ogni volo Etihad Airways sia operato in modo sicuro, tempestivo e affidabile e che le nostre performance puntuali siano il risultato della loro dedizione”. La puntualità è definita da OAG come un volo che arriva entro 15 minuti dall’orario programmato, una misura standard nel settore aereo, tenendo conto della gamma di fattori variabili che possono influenzare le operazioni.

RYANAIR CHIEDE ALL’UE DI PROTEGGERE GLI OVERFLIGHTS DURANTE LO SCIOPERO DEGLI ATC FRANCESI DI DOMANI – Ryanair oggi ha invitato l’UE ad agire immediatamente per proteggere i sorvoli sullo spazio aereo francese domani, venerdì (16 settembre), mentre il controllo del traffico aereo francese (ATC) intraprenderà uno sciopero di un giorno. “Ryanair si rammarica di essere costretta a cancellare 420 voli che sorvolano principalmente la Francia venerdì (16 settembre) a causa di questo sciopero dell’ATC francese. È inspiegabile che i voli che sorvolano la Francia siano interrotti dagli scioperi dell’ATC francese, ma i voli domestici francesi siano protetti da leggi sui servizi minimi. L’Unione Europea deve intervenire e proteggere i sorvoli in modo che i passeggeri che viaggiano tra Spagna, Italia, Irlanda, Germania, ecc. non siano disturbati solo perché sorvolano la Francia mentre i sindacati ATC francesi scioperano. Tutti gli 80.000 clienti Ryanair interessati sono stati informati questa mattina e informati delle loro opzioni via e-mail/SMS. Ryanair si scusa sinceramente con i suoi clienti per queste interruzioni”, afferma Ryanair.

AEROPORTO MILANO BERGAMO: AVVISO AI PASSEGGERI PER LO SCIOPERO ATC IN FRANCIA – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “A causa di uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo in Francia, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, alcuni voli potranno subire ritardi o cancellazioni. Invitiamo i passeggeri a controllare i siti web della propria compagnia aerea per essere aggiornati sullo stato dei voli”.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER LO SCIOPERO ATC IN FRANCIA – Delta informa: “In preparazione di un’azione sindacale pianificata in Francia, Delta ha emesso un travel waiver per tutti i clienti che viaggiano da e verso tutti gli aeroporti francesi. Questa deroga aiuterà i clienti interessati che viaggiano venerdì 16 settembre, consentendo di apportare una modifica una tantum al loro itinerario di viaggio. I clienti sono incoraggiati a controllare Delta.com o l’app mobile Fly Delta per lo stato del loro volo più recente”.

EUROWINGS: MIGLIA DOPPIE PER I MEMBRI MILES & MORE – Per il booking and departure period a partire dal 15 settembre, i partecipanti al programma bonus Miles & More beneficeranno di miglia premio doppie sull’intera rete di collegamenti Eurowings. Possono partecipare alla promozione tutti i clienti che già aderiscono al programma Miles & More o che si registrano entro il 30 novembre 2022. “Passando a Miles & More, il programma fedeltà di Lufthansa Group, da luglio 2022 i clienti Eurowings beneficiano di numerosi vantaggi, solitamente non disponibili con le compagnie aeree low cost. Inoltre, possono raccogliere e riscattare miglia presso oltre 150 partner nella vita di tutti i giorni, accumulare miglia facendo acquisti in oltre 500 negozi online, riscattare miglia prenotando hotel e auto a noleggio e molto altro ancora. Due volte più velocemente con la promozione che Eurowings e Miles & More stanno lanciando a settembre. Durante il periodo della promozione, i partecipanti Miles & More riceveranno otto miglia invece di quattro per euro sul biglietto aereo, e i partecipanti con status di frequent flyer dieci anziché cinque. Le miglia possono essere accumulate e riscattate comodamente tramite il sito Web o l’app Miles & More. I partecipanti possono anche riscattare i voli premio Eurowings su eurowings.com a partire da 9.000 miglia premio (tariffa BASIC solo andata). Coloro che vogliono utilizzare le miglia per una buona causa possono anche donarle ad help Alliance, l’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro di Lufthansa Group. Sullo sfondo della crescente domanda di voli business, Eurowings ha anche aumentato significativamente la sua offerta per i viaggiatori business e offre circa il 30% di voli in più a settembre rispetto all’anno precedente. Inoltre, la capacità dell’offerta BIZclass è stata ampliata su numerose rotte, ad esempio verso destinazioni d’affari come Vienna, Zurigo, Londra o Milano”, informa Eurowings.

IBERIA: GRANADA SI AGGIUNGE AL PROGRAMMA TRAIN & FLY – Da oggi Granada entra a far parte del programma Iberia e Renfe Train & Fly, che conta già un totale di 15 città che possono beneficiare di un biglietto intermodale per i voli internazionali. Oltre a Granada, il programma Train & Fly comprende Saragozza, Siviglia, Malaga, Córdoba, Valladolid, Valencia, Alicante, León, Palencia, Pamplona, Salamanca, Albacete, Zamora e Ourense. Tutti loro saranno ora collegati alla rete di Iberia di 90 destinazioni internazionali. Train & Fly funziona come viaggio di collegamento, combinando in un unico biglietto il trasferimento dalla città di origine al Terminal T4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e il collegamento con una qualsiasi delle oltre 90 destinazioni internazionali offerte dalla compagnia aerea in Europa e America, principalmente. Questi viaggi in collegamento tra il treno e l’aereo offrono importanti vantaggi ai clienti, come l’organizzazione degli orari per poter rendere compatibili più tratte, l’emissione dell’intero itinerario in un biglietto più economico della somma delle diverse tratte e la garanzia di offrire un’alternativa di viaggio in caso di perdita di uno qualsiasi dei collegamenti. Riguardo all’accordo, Jesús López-Solás, direttore commerciale di Iberia, sottolinea: “Stiamo compiendo un passo molto importante verso l’intermodalità nel nostro paese, perché stiamo ampliando la possibilità che i nostri clienti possano collegare e combinare il loro biglietto del treno Renfe da grandi città spagnole, con il volo internazionale con Iberia e in modo molto efficiente”. Train & Fly è accessibile da iberia.com, renfe.com e dalle agenzie di viaggio per collegare i voli internazionali Iberia via Madrid con le destinazioni Renfe. Attraverso il servizio Train & Fly è possibile prenotare viaggi di sola andata o andata e ritorno.

SIGLATO PROTOCOLLO INAIL-ADR PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – Innovazione e tecnologia al servizio della sicurezza sul lavoro. Il direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, l’amministratore delegato del Gruppo Aeroporti di Roma (ADR), Marco Troncone, e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali del trasporto, rappresentate da Fabrizio Cuscito (Filt Cgil), Monica Mascia (Fit Cisl), Paolo Collini e Franco Lauri (Uil Trasporti), e Francesco Alfonsi (Ugl Trasporti), hanno sottoscritto questa mattina un protocollo d’intesa finalizzato ad avviare una collaborazione strutturata e permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il protocollo avrà durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel 2026, e ha come obiettivo l’esecuzione di attività congiunte per la diffusione della cultura della prevenzione e il miglioramento della gestione di salute e sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei soggetti istituzionali competenti. L’impegno di ADR nell’ambito della salute e sicurezza ha valso agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino numerose certificazioni e riconoscimenti internazionali tra i quali: l’Airport Health Accreditation per gli anni 2020 e 2021, l’Airport Health Measures Audit nel 2020, il Biosafety Trust Certification di RINA nel 2020, al termine di un’attenta istruttoria sulle misure di contenimento della pandemia, e il Covid-19 Skytrax Airport Rating 2020, che ha assegnato al Leonardo da Vinci 5 stelle a livello globale in base all’efficienza delle procedure adottate. Tutte le società del Gruppo hanno ottenuto negli anni e mantengono nel tempo le certificazioni ISO 45001 dei propri Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

ROLLS-ROYCE COMPLETA LA VENDITA DI ITP AERO – Rolls-Royce annuncia il completamento della vendita di ITP Aero a un consorzio di investitori guidato da Bain Capital Private Equity, per un valore d’impresa di circa 1,8 miliardi di euro. Il completamento dell’operazione, annunciato il 27 settembre 2021, fa seguito all’annuncio del 3 agosto 2022 dell’approvazione dell’operazione da parte del governo spagnolo. Il ricavato della vendita è stato di 1,6 miliardi di euro. Inoltre, poco prima del completamento, è stato pagato un dividendo di 0,1 miliardi di euro. Il ricavato sarà utilizzato per ridurre il debito con il rimborso immediato del prestito di £ 2 miliardi, che è supportato da una garanzia dell’80% di UK Export Finance, contribuendo a ricostruire il bilancio di Rolls-Royce, a sostegno dell’ambizione della società di tornare a un profilo creditizio investment grade a medio termine. La vendita di ITP Aero completa il programma di dismissione annunciato il 27 agosto 2020. ITP Aero rimarrà un fornitore strategico chiave e un partner per Rolls-Royce in entrambi i Civil Aerospace and Defence programmes.