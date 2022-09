Incheon Airport diventa il primo al mondo a ottenere il massimo livello di Airport Customer Experience accreditation

In occasione dell’Airports Council International (ACI) Customer Experience Global Summit, ACI World ha annunciato il lancio del nuovo livello più alto del suo Airport Customer Experience Accreditation program, Level 5, con Incheon Airport, Repubblica di Corea, primo aeroporto al mondo a raggiungere questo massimo livello di accreditamento.

L’ACI World Airport Customer Experience (CX) Accreditation program guida l’airport ecosystem a diventare incentrato sul cliente e, in definitiva, a migliorare l’esperienza aeroportuale complessiva. Gli aeroporti partecipanti prendono parte a un processo completo di revisione e formazione che include il coinvolgimento delle parti interessate e dei dipendenti e lo sviluppo del personale.

Da quando ACI ha lanciato nel 2019 il primo Airport Customer Experience Accreditation program al mondo, circa 60 aeroporti in tutto il mondo hanno aderito al programma per migliorare la gestione della customer experience.

Incheon ha completato la pilot phase of Level 5 accreditation nel luglio 2022. Attraverso la verifica remota e in loco, Incheon ha dimostrato con successo una forte cultura incentrata sul cliente, unendo la comunità aeroportuale in un approccio umano e collaborativo.

Il traguardo è stato presentato a Incheon Airport durante una cerimonia di premiazione al Customer Experience Global Summit di Cracovia, Polonia, alla presenza dei leader del settore aeroportuale di tutto il mondo e del Direttore Generale di ACI World. L’aeroporto è stato anche confermato il giorno prima come il prossimo aeroporto ospitante del Summit, che si terrà a settembre 2023.

L’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira, ha dichiarato: “Siamo grati per la partecipazione dell’aeroporto di Incheon al progetto pilota di accreditamento al livello 5 nell’ACI Airport Customer Experience Accreditation program, che rafforza una cultura incentrata sui passeggeri supportata da ACI. Congratulazioni a tutta la comunità aeroportuale di Incheon, che ha dimostrato collettivamente notevole impegno, unità ed entusiasmo nel migliorare l’esperienza del cliente. La direzione dell’aeroporto dovrebbe anche essere elogiata per aver dato l’esempio in termini di livello di coinvolgimento e dedizione all’esperienza del cliente dall’alto. È giusto che l’aeroporto di Incheon ospiti il Customer Experience Global Summit del prossimo anno, il principale evento internazionale dedicato all’esperienza aeroportuale”.

Stefano Baronci, ACI Asia-Pacific Director General, ha dichiarato: “L’aeroporto di Incheon continua ad alzare il livello nella trasformazione delle passenger experiences di fronte alla pandemia COVID-19 e siamo estremamente orgogliosi di questo risultato. Incheon è uno degli aeroporti più trafficati, operativamente avanzati ed efficienti della regione. Mettendo i passeggeri al centro, l’aeroporto di Incheon ha fatto il possibile per comprendere appieno le esigenze dei clienti. L’eccellenza del servizio è sempre stata un segno distintivo dell’aeroporto di Incheon e sono fiducioso che continuerà a fungere da modello per il settore aeroportuale”.

Kyung Wook Kim, presidente e CEO di Incheon International Airport Corporation, ha dichiarato: “È un grande onore per Incheon Airport essere accreditato come primo aeroporto di livello 5, che è il livello più alto del programma. Ciò dimostra che abbiamo fatto molti sforzi per migliorare l’esperienza del cliente e mostra la nostra attenzione per una customer experience eccezionale. Continueremo a fornire valori esperienziali ai nostri passeggeri, andando oltre le loro aspettative. Incheon Airport non vede l’ora di vederti al Customer Experience Global Summit 2023 nella Repubblica di Corea il prossimo anno. È un’opportunità per sperimentare di persona Incheon Airport e un’opportunità per noi di condividere i nostri valori e la nostra visione con tutti voi”.

(Ufficio Stampa ACI World)