Qatar Airways migliora l’esperienza a Londra Heathrow e reintroduce l’A380 per Perth

Qatar Airways migliora l’esperienza dei passeggeri al Terminal 4 di Londra Heathrow e svela una nuova Frequent Flyer Lounge, la prima del suo genere fuori casa, esclusivamente per i membri del Privilege Club e i partner dell’alleanza oneworld.

Situata nel Terminal 4, situata appena un piano sotto la Premium Lounge, la Frequent Flyer lounge è aperta ai membri Privilege Club di Qatar Airways, con accesso esteso ai Joint Business Partner come i membri del British Airways Executive Club e ad altri membri fedeltà dell’Alleanza oneworld. La lounge vanta interni moderni con vista sulle piste. I clienti idonei possono concedersi un menu composto da una selezione di buffet caldo e freddo e una vasta gamma di bevande.

Anche la Premium Lounge di Qatar Airways al Terminal 4, la prima nel network globale della compagnia aerea, ha recentemente riaperto le sue porte ai passeggeri Qatar Airways in First e Business Class. La lounge premium vanta eleganti aree, viste sulle piste, un martini bar, un’area dedicata alle famiglie e diverse opzioni per la ristorazione, tra cui un buffet completo e un menu à la carte servito secondo standard gastronomici raffinati.

Migliorando ulteriormente l’esperienza del cliente a Londra Heathrow, Qatar Airways ha dedicato una nuova Premium Check-in Area esclusivamente per i suoi clienti First e Business Class. All’interno della check-in lobby area, i clienti sono invitati a rilassarsi in un’oasi di tranquillità con bevande rinfrescanti mentre le formalità di check-in vengono espletate. Con la carta d’imbarco e l’invito prioritario in mano, i clienti possono arrivare nella lounge con molto tempo a disposizione prima di imbarcarsi sul volo.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aprire la nostra prima lounge Frequent Flyer fuori Doha, offrendo ai passeggeri del network oneworld Alliance un’oasi di calma e comfort in una delle aeroporti più trafficati. Qatar Airways si impegna a servire i passeggeri che viaggiano da Heathrow con strutture di prim’ordine e speriamo che apprezzeranno la calda ospitalità del Qatar offerta dalla Premium Lounge, dalla FFP Lounge e dall’area Premium Check-in dedicata”.

Rispondendo alla crescente domanda di viaggi internazionali, il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua ad espandere la propria rete, con voli verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport, votato da Skytrax come ‘World’s Best Airport’ per il secondo anno consecutivo.

Qatar Airways opera attualmente da quattro aeroporti del Regno Unito, Londra Heathrow, Londra Gatwick, Manchester, Edimburgo. Oltre alle frequenze dal Regno Unito, la compagnia aerea opera su Dublino.

Qatar Airways reintroduce l’A380 per Perth, Australia, con voli giornalieri a partire dal 6 dicembre 2022

A partire dal 6 dicembre 2022, Qatar Airways aumenterà la capacità passeggeri sui suoi voli da e per Perth. Precedentemente operato dal Boeing B777-300ER, i passeggeri avranno ora la possibilità di viaggiare a bordo dell’A380, caratterizzato da una configurazione a tre classi su due ponti, con una lounge premium a bordo dedicata. L’aereo ospiterà altri 163 passeggeri al giorno aggiungendo fino a 517 posti distribuiti nelle tre cabine: otto posti in First Class, 48 posti in Business Class e 461 posti in Economy Class.

Questo aggiornamento fa parte della recente partnership strategica tra Qatar Airways e Virgin Australia (leggi anche qui). Questo codeshare ampliato espande significativamente le reti, le lounge e i programmi fedeltà di entrambe le compagnie aeree, portando vantaggi sostanziali e nuove destinazioni ai viaggiatori. Lanciata nel settembre 2022, la partnership apre viaggi senza soluzione di continuità verso oltre 150 destinazioni attraverso le estese reti Qatar Airways e Virgin Australia, creando un nuovo gateway di viaggio senza interruzioni tra Australia, Medio Oriente, Europa e Africa, comprese destinazioni popolari come Londra, Parigi, Roma e Atene.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Vogliamo dimostrare il nostro impegno nei confronti dell’Australia continuando il lavoro svolto durante la pandemia per mantenere in contatto gli australiani. È fondamentale che i viaggiatori australiani si sentano i benvenuti nella nostra città sia che stiano transitando o visitando Doha. Durante la tanto attesa FIFA World Cup Qatar 2022™, tutti i voli da e per Perth saranno programmati tenendo conto dei tempi delle partite di calcio, in modo che tutti i fan possano godersi il più grande evento dell’anno”.

Durante la pandemia, Qatar Airways ha mantenuto i suoi servizi in Australia e ha trasportato oltre 330.000 passeggeri dentro e fuori l’Australia tra marzo 2020 e dicembre 2021, tramite voli commerciali e servizi charter speciali. Doha è diventata un importante hub per i passeggeri australiani che viaggiano verso il Medio Oriente e l’Europa, con città come Londra, Manchester, Dublino e Parigi che si sono rivelate estremamente popolari, collegandosi attraverso l‘Hamad International Airport.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)