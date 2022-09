Embraer sigla un Customer Financing Agreement con Apollo

Embraer ha annunciato di aver firmato un memorandum d’intesa con un’affiliata di Apollo, per conto dei suoi clienti e dei fondi gestiti, in relazione a un US $1.5 billion customer financing program per Embraer’s regional aircraft. Apollo, in collaborazione con Embraer, offrirà una gamma completa di soluzioni innovative e su misura attraverso lo spettro di customer and delivery financing. Il programma include anche opzioni per esplorare i finanziamenti per i progetti incentrati sui criteri ESG dei clienti, come lo sviluppo di tecnologie verdi.

“Le capacità di finanziamento di Apollo comprendono varie debt financing alternatives, insieme al PDP (Progress Delivery Payment) financing e una suite completa di opzioni di leasing. I finanziamenti sarebbero disponibili principalmente attraverso l’Apollo’s aviation business, che comprende dedicated investment funds, la sua aviation lending platform PK AirFinance e la sua leasing and servicing affiliate Merx Aviation. Apollo può anche accedere a additional low-cost capital attraverso la sua più ampia piattaforma di investimento.

Come prima grande transazione nell’ambito della nuova iniziativa, le società hanno anche rivelato che Apollo, per conto dei suoi clienti e dei fondi gestiti, ha stipulato un definitive sale and leaseback agreement, incluso il PDP financing, per sei Porter Airlines E195-E2 la cui consegna è prevista nel 2023″, afferma Embraer.

“Lavorando a stretto contatto con Embraer, Apollo ha creato una gamma di opzioni di finanziamento efficienti ed economiche che offrono ai nostri clienti le modalità flessibili individuali di cui hanno bisogno”, ha affermato Antonio Carlos Garcia, CFO di Embraer.

Martyn Holmes, CCO Embraer Commercial Aviation, ha aggiunto: “Embraer è nota per il suo approccio al mercato orientato al cliente e a soluzioni innovative. L’Apollo’s customer financing program prosegue la spinta di Embraer a fornire ai nostri clienti ancora più soluzioni di finanziamento, alzando continuamente il livello di focalizzazione su ciò di cui il cliente ha veramente bisogno”.

“Questo è un altro momento chiave nelle più ampie ambizioni aerospaziali di Apollo, che già comprendono gli aviation platform brands affermati e rispettati Merx Aviation e PK AirFinance. Apollo può fare la differenza in ogni momento del percorso di customer financing, da PDP e bridge facilities a long-term leasing e debt products, nella più ampia gamma di tipi di asset ed età”, ha affermato Gary Rothschild, CEO di Merx e Head of Aviation presso Apollo. “Siamo entusiasti di lavorare con Embraer per offrire soluzioni di finanziamento efficienti ai nostri clienti delle compagnie aeree e per collaborare ulteriormente su altre opportunità di investimento, compresi green tech developments”.

(Ufficio Stampa Embraer)