Il C-390 Millennium di Embraer debutta al NATO Days event nella Repubblica Ceca

L’Embraer C-390 Millennium multi-mission aircraft debutterà al NATO Days event, che si svolgerà dal 17 al 18 settembre a Ostrava, Repubblica Ceca. Oltre al velivolo, Embraer rivelerà il suo portafoglio completo per i defense and security markets, con prodotti e soluzioni innovativi presenti in oltre 60 paesi.

Di recente, Embraer ha completato con successo i flight testing per la Modular Airborne Fire Fighting System (MAFFS II) certification campaign (leggi anche qui), che fornisce al C-390 Millennium la capacità richiesta per svolgere missioni antincendio.

“Il C-390 Millennium e la sua aerial refueling configuration, KC-390, sono la nuova generazione di multi-mission military transport, in grado di offrire mobilità e capacità di carico senza rivali, rapida riconfigurazione, elevata disponibilità, maggiore comfort e gestione ottimale di costi operativi ridotti durante tutto il suo ciclo di vita, il tutto su un’unica piattaforma.

Dalla prima consegna alla Brazilian Air Force (FAB), il KC-390 Millennium ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta KC-390 di FAB è di cinque unità. La flotta ha già superato le 6.800 ore di volo in servizio, con un mission completion rate del 99% e oltre l’80% di operational availability, dimostrando un’eccellente disponibilità e produttività nella sua categoria”, afferma Embraer.

“Nel giugno 2022, il Netherlands Ministry of Defense ha annunciato la selezione del C-390 Millennium per sostituire l’attuale flotta C-130 Hercules. I Paesi Bassi, che disporranno di una flotta di cinque C-390, hanno evidenziato le performance dell’aereo e l’ operational output nella selezione.

Le Portuguese Armed Forces e le Hungarian Defense Forces inizieranno le operazioni con il KC-390 rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Le flotte dei due paesi saranno in grado di effettuare aerial refueling e saranno fully NATO compatible, non solo in termini di hardware, ma anche nell’avionica e nelle comunicazioni. La Hungarian Defense Forces fleet sarà la prima al mondo ad avere la Intensive Care Unit configuration, caratteristica essenziale per lo svolgimento di humanitarian missions”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)