Il primo A320neo di Austrian Airlines è atterrato a Vienna

Un team di Austrian ha trasferito il primo Airbus A320neo, con marche di registrazione OE-LZN, dallo stabilimento Airbus di Tolosa alla sua nuova casa. L’aereo è decollato da Tolosa alle 16:12 del 13 settembre 2022, con numero di volo OS1472, ed è atterrato a Vienna Airport alle 18:10. ora locale.

L’ultimo membro della flotta è stato consegnato ad Austrian Technik dopo l’atterraggio. Nelle prossime settimane, il team tecnico effettuerà il refurbishment della cabina e assicurerà la verniciatura del velivolo. Il primo volo commerciale con passeggeri è previsto per metà ottobre.

Altri tre A320neo arriveranno entro la primavera del 2023, infatti Austrian Airlines integrerà un totale di quattro A320neo nella sua flotta esistente.

L’aeromobile “NEO” (“New Engine Option”), che proviene da un ordine Lufthansa e sarà consegnato ad Austrian Airlines, sarà operato principalmente su continental routes.

“Il tipo di aeromobile è più efficiente in termini di consumo di carburante e più silenzioso rispetto al modello precedente, grazie alla moderna tecnologia del motore e all’aerodinamica migliorata. Questo è un passo importante verso un traffico aereo più rispettoso del clima, equipaggiando la nostra flotta per il futuro”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines.

La consegna del secondo Neo per Austrian Airlines è prevista nell’ottobre 2022.

Tuttavia, i nuovi velivoli non solo sono più efficienti in termini di consumo di carburante, più silenziosi ed economici, ma aumentano anche il comfort di viaggio per i passeggeri su rotte a corto e medio raggio. Grazie all’innovativa Airspace cabin, i passeggeri beneficeranno di più spazio personale e fino al 60% in più di capacità per il bagaglio a mano. Inoltre, un nuovo concetto di illuminazione assicura un senso di benessere a bordo.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)