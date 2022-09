Qatar Airways sottolinea il suo impegno in Africa all’Aviation Africa Summit

Qatar Airways sottolinea l’impegno della compagnia aerea in Africa, la crescita delle assunzioni e la recente espansione verso nuove destinazioni come Abidjan, Abuja, Accra, Harare, Kano, Luanda, Lusaka e Port Harcourt

Il Qatar Airways Group CEO, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, si è rivolto ai partecipanti all’Aviation Africa Summit a Kigali, Ruanda, sottolineando il presente e il futuro della compagnia aerea in Africa, inclusi argomenti come l’impegno per l’espansione della rete, il reclutamento e la sostenibilità. All’evento era presente anche His Excellency the President of the Republic of Rwanda, Mr. Paul Kagame.

“Qatar Airways sta sottolineando il suo sostegno all’aviazione commerciale in Africa con una solida campagna di reclutamento per integrare i quasi 3.000 dipendenti dall’Africa che già lavorano con la compagnia aerea. Africa, Sud-est asiatico e Asia meridionale sono i mercati dell’aviazione che dovrebbero crescere più rapidamente nei prossimi anni.

La spinta al reclutamento dall’Africa rafforza la strategia di espansione della compagnia aerea nel continente dove attualmente ci sono centinaia di posti vacanti, che vanno da cabin-crew and cabin services, cargo and airport operations, a customer services, engineering, and flight operations. Ciò offre l’opportunità di una carriera entusiasmante e appagante con una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo e aiuta a guidare il ruolo dell’aviazione come motore dello sviluppo globale”, afferma Qatar Airways.

Durante il suo discorso all’Africa Aviation Summit a Kigali, il Qatar Airways Group CEO, Akbar Al Baker ha dichiarato: “Siamo ben posizionati per capitalizzare questa crescita, essendoci impegnati a continuare a volare in Africa durante la pandemia Covid-19 e ampliando le nostre operazioni da allora. Garantiremo che l’aviazione svolga un ruolo importante nel collegare l’Africa, promuovendone l’integrazione sociale, economica e politica e promuovendo il commercio e il turismo all’interno dell’Africa.

Dobbiamo costruire la capacità delle risorse umane dell’Africa e continuare a investire nella forza lavoro dell’aviazione. Inoltre, riconosciamo la necessità di incoraggiare le donne ad avere successo ed eccellere a tutti i livelli del settore, affinché l’aviazione rifletta meglio il pubblico che serviamo”.

Al Baker ha continuato a sottolineare l’importanza di concentrarsi sull’aviazione sostenibile per i prossimi anni.

“Dall’inizio della pandemia, Qatar Airways ha ripreso quattro destinazioni in Africa con Alexandria, Cairo, Khartoum e Luxor, e ha aggiunto otto nuove destinazioni con Abidjan, Abuja, Accra, Harare, Kano, Luanda, Lusaka e Port Harcourt, che si uniscono all’attuale network di un totale di 30 destinazioni nel continente.

La compagnia aerea ha anche visto un aumento del cargo tra gennaio e luglio di quest’anno, con Qatar Airways Cargo. Qatar Airways Cargo ha trasportato oltre 48,5 milioni di kg di chargeable weight.

Questi vantaggi per la crescita sono sostenuti da una forte attenzione alla responsabilità sociale: il programma WeQare del Qatar ha già un solido record di consegna a due anni dall’inizio.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)