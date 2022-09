News Brevi – 16.09.2022

AEROPORTO DI BOLOGNA: RACCOLTA DIFFERENZIATA PIU’ CHE RADDOPPIATA IN UN ANNO – Aeroporto di Bologna taglia il traguardo del 50% di raccolta differenziata, più che raddoppiando i risultati del 2021. Un numero importante per una realtà complessa come il Marconi, che vede il Gestore AdB operare insieme a numerose altre società, partner, subconcessionari di spazi ed Enti di Stato. Questo risultato, che si intende consolidare nei prossimi mesi, è stato raggiunto grazie ad un’attività di sensibilizzazione e di comunicazione effettuata nei confronti di tutti i soggetti presenti all’interno dell’aeroporto, iniziativa prevista all’interno dell’accordo sull’economia circolare siglato un anno fa tra AdB e Gruppo Hera, che ben si colloca nell’ambito delle strategie di sviluppo dello scalo in tema di innovazione e sostenibilità. Per sottolineare la volontà di proseguire in questo percorso e sensibilizzare i passeggeri in fatto di economia circolare, il Marconi ospiterà fino al 31 marzo 2023 le opere di “Scart, il lato bello e utile del rifiuto”, il progetto artistico del Gruppo Hera che recupera i rifiuti trasformandoli in opere d’arte. La raccolta differenziata dello scalo è passata nel 2022 dal 20% al 50%, destinando al riciclo oltre 220 tonnellate di rifiuti, mentre sono 2.000 kg gli oli vegetali esausti che saranno raccolti entro l’anno. La partnership sull’economia circolare, siglata nel 2021, è nata per realizzare progetti indirizzati all’economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alla mobilità sostenibile, riducendo la quantità di rifiuti prodotti nello scalo e potenziando il riciclo dei materiali a fine vita, grazie all’esperienza e competenza messe a disposizione in campo ambientale da Hera e al suo impegno sulle tematiche della sostenibilità.

EUROWINGS: SNEAKERS PER I CREWS DELLA COMPAGNIA – Eurowings informa: “Sneaker alert in Eurowings: gli equipaggi della compagnia aerea tedesca aggiungeranno per la prima volta questo venerdì scarpe sportive bianche con il logo Eurowings alle loro divise. La compagnia aerea, che fa parte di Lufthansa Group, non vuole solo creare un’attrazione alla moda con questo, ma risponde anche al desiderio dei suoi dipendenti di un compagno di viaggio atletico. In segno di apprezzamento per tutte le miglia extra percorse dai dipendenti di Eurowings durante la pandemia, all’inizio di settembre hanno ricevuto scarpe sportive gratuite dal cooperation partner della compagnia aerea Puma. D’ora in poi, i dipendenti potranno indossare le sneakers total white con il logo Eurowings: non solo in privato e in ufficio, ma anche a bordo dei voli Eurowings, in alcuni venerdì, i cosiddetti “Sneaker Flydays”. Il prossimo Sneaker Flyday si svolgerà venerdì 7 ottobre e successivamente il primo venerdì di ogni mese”. “Se in passato sarebbe stato impensabile indossare scarpe sportive nel mondo degli affari, oggi le sneakers sono adatte quasi ovunque nel mondo e per ogni occasione. Come quasi nessun altro capo di abbigliamento, la sneaker simboleggia il cambiamento che combina business e casual con un codice di abbigliamento disinvolto. L’evoluzione delle scarpe sportive bianche è notevole: da “outsider” a “mainstream”, fino alla vera e propria “sneaker mania” di oggi che vede le scarpe sportive scambiate come azioni costose in borsa o vendute al miglior offerente nelle principali case d’asta. Questo dovrebbe dimostrare che le sneakers, come i jeans prima di loro, sono diventate un prodotto affermato dell’industria della moda. Eurowings mira ora a dimostrare che l’outfit sportivo è anche un buon match per il suo riallineamento come compagnia aerea di valore, ben oltre i confini della Germania. Oltre a Eurowings Germany, anche le Eurowings Europe flight operations parteciperanno agli “Sneaker Flydays”, con sports-themed stops nelle Mallorca, Stockholm, Prague, Salzburg and Pristina stations”, conclude Eurowings.

SWISS: RIFIUTATA L’OFFERTA PER IL NUOVO COCKPIT CLA – Swiss informa: “La proposta di nuovo CLA2022 collective labour agreement per lo Swiss International Air Lines (SWISS) cockpit personnel è stata respinta dai membri dell’Aeropers pilots association a fine agosto. Da allora SWISS e Aeropers hanno avviato negoziati sulle modifiche al proposto CLA 2022. Martedì scorso SWISS ha presentato ad Aeropers un’offerta migliorata. Ciò include misure volte a migliorare la compatibilità delle esigenze professionali con la vita privata per un valore di circa 30 milioni di franchi nell’arco di quattro anni del nuovo CLA proposto; un’offerta per il trasferimento parziale delle componenti salariali variabili allo stato di retribuzione fissa o, in alternativa per l’aumento delle componenti salariali variabili se si raggiunge un Adjusted EBIT margin compreso tra il 6 e il 12%; aumenti della retribuzione complessiva dei piloti (compresa la retribuzione variabile e i contributi previdenziali aziendali) compresi tra CHF 3000 e CHF 9000 all’anno, a seconda degli anni di servizio, un’azione che tiene debitamente conto anche degli attuali aumenti del costo della vita. Complessivamente, i miglioramenti della proposta CLA2022 precedentemente respinta offerti da SWISS valgono oltre 60 milioni di franchi per la durata del nuovo CLA pianificato, fatti salvi gli sviluppi commerciali. La nuova offerta rappresenta anche un sostanziale miglioramento rispetto al precedente Cockpit CLA del 2018, e viene realizzata nonostante il maggiore indebitamento della compagnia a seguito della pandemia e nonostante le attuali incertezze nell’economia globale. Per contro, le richieste attualmente avanzate da Aeropers aumenterebbero gli SWISS total cockpit personnel costs, pari a circa 1 miliardo di franchi, di oltre 200 milioni di franchi nel corso dei quattro anni previsti per il nuovo CLA. SWISS si rammarica del rifiuto della sua ultima offerta CLA da parte dell’Aeropers executive committee. SWISS continuerà a perseguire il suo obiettivo di concludere un nuovo Cockpit CLA che sia nel migliore interesse sia dei suoi piloti che della compagnia e rimane aperta a ulteriori negoziati”.

IL LOGO DEL CENTENARIO DEBUTTA SUI VEICOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Il 16 settembre 2022, nel corso di una breve cerimonia organizzata nella suggestiva cornice monumentale di Palazzo Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’AM, ha applicato simbolicamente su un’autovettura militare il primo adesivo che riproduce il logo prescelto per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare e che, nelle prossime settimane, accompagnerà tutti gli automezzi della Forza Armata, sia in Italia sia all’estero. Presenti anche il Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, Comandante Logistico AM, ed il Generale di Brigata Pietro Spagnoli, Capo del Servizio dei Supporti. “Questo gesto piuttosto semplice nella sua ritualità – ha commentato il Generale Goretti – in realtà rappresenta il completamento di una delle numerose predisposizioni organizzative con le quali ci stiamo preparando per onorare quest’importante appuntamento con la storia, che ci porterà a celebrare il centesimo anniversario della costituzione della nostra Forza Armata il prossimo 28 marzo. Il processo di brandizzazione dei mezzi AM avviato stamane – ha poi aggiunto – sarà completato con un wrapping commemorativo destinato ad alcuni veicoli impiegati per il trasporto collettivo, attraverso il quale l’Aeronautica Militare intende richiamare l’attenzione del grande pubblico e valorizzare il suo impegno a favore del Paese”. Nelle prossime settimane l’attività di “brandizzazione” dei mezzi dell’AM proseguirà presso tutti gli enti della Forza Armata per arrivare puntuali all’appuntamento del 28 marzo 2023 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’EASA ANNUAL SAFETY CONFERENCE 2022 SI TERRA’ A PRAGA – La EASA Annual Safety Conference 2022 di quest’anno si terrà presso l’Hotel OREA Pyramida da mercoledì pomeriggio, 30 novembre a giovedì 1 dicembre 2022, a Praga. I dettagli, nonché il link di registrazione, sono disponibili sulla EASA Annual Safety Conference 2022 event page. I dettagli sulla sistemazione presso l’Hotel OREA Pyramida saranno disponibili nella prossima settimana. Durante la 1.5 days Annual Safety Conference 2022, relatori di alto livello della Commissione europea e delle autorità competenti degli Stati membri europei, aeroporti, compagnie aeree, ground handling companies e air navigation service providers, discuteranno in vari panel “Airport Safety & Environmental Sustainability through Innovation” themes, come collaborative decision making tools tra airports, airlines and ground handlers, consentendo la runway safety attraverso innovazioni, nuove tecnologie e automation ideas in ground handling, Vertiports and greener aircraft operations negli aeroporti. La ASC Conference è organizzata dall’EASA insieme alla Czech Presidency of the EU Council.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER L’IMPATTO DELLA TEMPESTA FIONA – Delta informa: “A causa della minaccia meteorologica della tempesta tropicale Fiona verso le destinazioni insulari del Mar dei Caraibi, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere colpiti, in vigore fino al 20 settembre 2022, a St. Maarten (SXM), San Juan, Puerto Rico (SJU), St. Croix, U.S. Virgin Islands (STX), St. Thomas, U.S. Virgin Islands (STT). Con ciò, la differenza tariffaria per i clienti verrà esclusa quando il viaggio riprenotato si verifica entro il 20 settembre 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Se il viaggio viene riprenotato dopo il 20 settembre 2022, l’eventuale differenza di tariffa tra il biglietto originale e il nuovo biglietto verrà riscossa al momento della prenotazione. Il Delta Meteorology team nell’Operation and Customer Center della compagnia continuerà a monitorare il meteo e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail”.

DELTA: IL CEO INVITA I BUSINESS LEADER A UNIRSI ALLA ONETEN COALITION – In una lettera aperta, il CEO di Delta Ed Bastian ha invitato gli Atlanta business leaders a unirsi a OneTen, la coalizione nazionale che mira a colmare il divario di opportunità per i Black talent, adottando un approccio basato sulle competenze per l’assunzione e promozioni. “Milioni di nuovi posti di lavoro aggiunti all’economia statunitense rimangono fuori dalla portata delle persone senza la tradizionale laurea quadriennale”, ha scritto Bastian nella sua lettera. “In particolare, il 76% dei Black talent di età pari o superiore a 25 anni nella forza lavoro non ha una laurea quadriennale, perpetuando ulteriormente un divario che esiste da troppo tempo. In qualità di leader aziendali, spetta a ciascuno di noi assicurarsi di non lasciare il talento alle spalle mentre avanziamo”. Delta è stata un membro fondatore di OneTen nel 2020, unendosi a quasi 40 altre società impegnate a compiere progressi misurabili e significativi verso l’equità razziale e a coltivare opportunità economiche per i Black talent in America.

SAAB PARTECIPA A DX KOREA 2022 – Saab partecipa a Defence and Security Exhibition Korea (DX Korea) 2022, presso il KINTEX II Center di Seoul, dal 21 al 25 settembre. “Siamo molto entusiasti di partecipare a DX Korea 2022. La presenza di Saab nella Repubblica di Corea risale a molti anni fa, con comprovata disponibilità operativa e peformance. Saab ha creato posti di lavoro, trasferito tecnologia ed è stato un vero partner nella difesa e nella sicurezza della Corea del Sud e non vediamo l’ora di migliorare ulteriormente questa cooperazione con il Paese”, afferma Henrik Lönn, President, Saab International Technologies Korea. A DX Korea 2022 Saab esporrà prodotti e soluzioni del suo portfolio, come Advanced Radar Systems, Ground Combat Systems, Countermeasures Dispenser System e Airborne Early Warning & Control, con il velivolo GlobalEye.

QANTAS GROUP MIGLIORA LA CUSTOMER EXPERIENCE IN PREVISIONE DI UN PERIODO DI FORTE TRAFFICO – Qantas e Jetstar si stanno preparando a far volare quasi 450.000 passeggeri a livello domestico e internazionale questo fine settimana, mentre le vacanze scolastiche iniziano nel Victoria e nel Queensland e i fan del football viaggiano da uno stato all’altro per le finali. Il lungo weekend di viaggio vedrà il decollo di 3.700 voli su entrambe le compagnie aeree, con load factor elevati su tutta la rete. Sono stati aggiunti altri voli e sono stati programmati aerei più grandi tra Melbourne e Sydney questo fine settimana per le finali di calcio. Sia Qantas che Jetstar hanno continuato a mettere in atto misure per migliorare le loro operazioni e stanno lavorando con aeroporti e fornitori per ridurre al minimo i ritardi e le interruzioni per i clienti in un periodo estremamente intenso. Qantas ha registrato un miglioramento significativo delle sue performance operative, con una riduzione dei ritardi dei voli, delle cancellazioni e dei bagagli gestiti in modo errato. Ad agosto, la performance puntuale è stata del 67% con il 4% dei voli cancellati, rispetto al 52% e al 6% di luglio. Questo ha continuato a migliorare nel mese di settembre.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL SUO LASER PIU’ POTENTE ALL’U.S DEPARTMENT OF DEFENSE – Lockheed Martin ha consegnato all’Office of the Under Secretary of Defense for Research & Engineering OUSD (R&E) un nuovo benchmark: un tactically-relevant electric 300 kW-class laser, il laser più potente che Lockheed Martin abbia prodotto fino ad oggi. Questo 300 kW-class laser è pronto per integrarsi con i DOD demonstration efforts, incluso l’U.S. Army’s Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL) Demonstrator laser weapon system. L’OUSD (R&E) ha selezionato Lockheed Martin nel 2019 per scalare la sua spectral beam combined high energy laser architecture al 300 kW-class level, come parte dell’High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI), e il team ha recentemente raggiunto questo traguardo prima del previsto. L’HELSI sosterrà gli sforzi dimostrativi con l’IFPC-HEL dell’esercito, che è previsto per laboratory and field testing quest’anno.