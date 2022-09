Le forze armate brasiliane acquistano 27 elicotteri Airbus H125

Le Brazilian armed forces, attraveraso il Combat Aircraft Programme Coordinating Committee (COPAC), hanno acquistato 27 single engine H125 helicopters per incrementare la training capacity di Brazilian Navy e Air Force.

L’H125 sarà prodotto nella H125 final assembly situata in Itajubá, Brasile, presso la Helibras factory dove vengono assemblati anche gli H225M per le forze armate brasiliane. Questi nuovi elicotteri sostituiranno i vecchi AS350 e Bell 206 attualmente in servizio, rispettivamente con Brazilian Air Force e Brazilian Navy.

“Questo accordo di acquisto congiunto rappresenta la realizzazione di un progetto che doterà sia l’Aeronautica che la Marina brasiliane di velivoli moderni che soddisferanno le esigenze delle Forze Armate per i prossimi 30 anni”, ha dichiarato il Commander of the Air Force, Lieutenant Brigadier Carlos de Almeida Baptista Junior.

“Airbus Helicopters è orgogliosa di vedere l’H125 a supporto dell’addestramento della prossima generazione di piloti delle Brazilian armed forces. L’H125 è un elicottero versatile, ampiamente utilizzato sia nel mercato civile che in quello militare come training platform grazie alla sua robustezza, affidabilità e facilità di manutenzione. È per noi un onore godere della continua fiducia delle forze armate brasiliane dopo oltre 40 anni di collaborazione”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“I nuovi elicotteri H125 avranno un G500H TXi double glass cockpit and VEMD (Vehicle & Engine Multifunction Display) e saranno compatibili con l’uso di night vision goggles (NVG). Includeranno anche diversi tipi di mission equipment, come un verricello e un gancio, in modo che l’addestramento dei futuri piloti sia il più rappresentativo possibile delle loro missioni.

Le Brazilian armed forces operano attualmente un totale di 156 elicotteri Airbus dislocati nelle otto basi del Paese. La flotta spazia dalla light single engine Ecureuil family al multi-purpose heavy H225M helicopter, rispettivamente 67 e 41 elicotteri, per coprire un’ampia gamma di missioni come tactical transport, search and rescue missions, civil population support”, afferma Airbus Helicopters.

“L’H125, il modello più venduto al mondo, ha accumulato più di 37 milioni di ore di volo con oltre 5.350 elicotteri attualmente in servizio. Il modello, noto per la sua robustezza e versatilità, è ampiamente utilizzato in high-performance missions”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Brazilian Air Force – Airbus Helicopters)