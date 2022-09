Lufthansa celebra l’Oktoberfest 2022

A pochi giorni dall’inizio dell’Oktoberfest di Monaco, è di nuovo “take-off” per il Lufthansa dirndl crew. Giovedì sono decollati simultaneamente da Monaco per Rio de Janeiro e San Diego. Boston e New York seguiranno il 26 settembre. La particolarità di quest’anno: dopo cinque anni, i flight attendants si presentano con un nuovo dirndl prodotto in modo sostenibile.

Anche su numerose rotte europee e tedesche da Monaco i dirndl crews sono una tradizione da molti anni. Anche il Lufthansa passenger service staff nel Terminal 2 accoglie i passeggeri in costume tradizionale. Invece della classica uniforme Lufthansa, le donne indossano dirndl e gli uomini indossano lederhosen.

“Siamo lieti di continuare la storia di 16 anni dei dirndl flights e quindi accogliere i visitatori dell’Oktoberfest a terra e a bordo con un tocco bavarese”, afferma il Dr. Stefan Kreuzpaintner, CCO Lufthansa Airlines.

Jost Lammers, Chairman and CEO of Munich Airport, aggiunge: “Nelle prossime settimane, Munich Airport si presenterà ancora una volta come un’attraente porta d’accesso all’Oktoberfest e gli equipaggi di Lufthansa ne faranno parte”.

“Sopra le nuvole, inizia la stagione dell’Oktoberfest, con oltre 800 voli a lungo raggio verso 33 destinazioni da Francoforte e Monaco. Fino al 3 ottobre Lufthansa serve specialità bavaresi in First e Business Class. Gli ospiti riceveranno anche mandorle tostate, cioccolatini dell’Oktoberfest e cuori di pan di zenzero.

Nelle lounge del Terminal 2 e nel satellite building saranno tradizionalmente serviti Leberkäs (polpettone), salatini e Weißwürste. Quest’anno il menu dell’Oktoberfest nel Lufthansa First Class Lounge restaurant, addobbato a festa per l’occasione, inizierà con una zuppa festiva, seguita da un’anatra arrosto in stile tradizionale. Il finale sarà uno strudel di mele fatto in casa con salsa alla vaniglia, mandorle tostate e uva sultanina al rum.

Il nuovo costume tradizionale per i long-haul crew è stato ancora una volta disegnato e confezionato dallo specialista di costumi con sede a Monaco Angermaier. Il flight attendants Wiesn dirndl ha fiori intrecciati in argento con un grembiule in colore coordinato e una chiusura in metallo sulla fascia del grembiule. Gli uomini indossano pantaloni corti in pelle con un gilet dal taglio classico nello stesso tessuto.

Per la prima volta, la collezione è certificata secondo “STANDARD 100 by OEKO-TEX”. Tutti i componenti e i materiali sono stati prodotti e lavorati in modo sostenibile. Per mantenere brevi le distanze di trasporto, sono stati tessuti esclusivamente in Austria e prodotti in Europa”, afferma Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Alex Tino Friedel – ATF Pictures – Lufthansa)