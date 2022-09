Bombardier presenterà il focus sulla sostenibilità e le opportunità di carriera al Volaria Airshow

Bombardier è partner dell’inaugurale Volaria Airshow a Mirabel, Québec, dal 24 al 25 settembre 2022. L’evento sarà caratterizzato da esibizioni aeree, esposizioni statiche di aeromobili e informazioni sulla dinamica industria aerospaziale in Québec.

“Bombardier è molto lieta di supportare il Volaria Airshow, un evento in cui le famiglie possono venire a vedere da vicino gli aeroplani e dare un’occhiata al vivace settore aerospaziale del Québec. Non vediamo l’ora di mostrare a un pubblico più ampio l’ingegnosità per cui Bombardier è riconosciuta e le sue azioni di sostenibilità”, ha affermato Ève Laurier, Vice President Communications, Marketing & Public Affairs. “Non si sa mai quando si accenderà una passione, che un giorno potrebbe diventare una carriera affascinante”.

“Il festival Volaria celebra la ricca storia dell’industria aerospaziale del Québec, una storia in cui Bombardier gioca un ruolo essenziale, poiché quest’anno il produttore celebra il suo 80° anniversario. Spinto dallo spirito di innovazione, Bombardier è un leader globale nel settore dell’aviazione, focalizzato sulla progettazione, produzione e manutenzione dei business jet più eccezionali.

Bombardier sostiene con orgoglio l’evento come Gold Partner con diverse iniziative. Il nuovo velivolo Challenger 3500, accompagnato da un equipaggio di condotta, sarà in esposizione statica. In qualità di market leader nel super mid-size business jet segment, gli aerei Challenger vengono assemblati e consegnati a Dorval, Québec. Bombardier è orgogliosa del fatto che il programma Challenger generi centinaia di posti di lavoro ben retribuiti nel cuore del settore aeronautico del Québec e che contribuisca in modo significativo all’economia locale attraverso gli 8.000 dipendenti di Bombardier in Québec e i suoi numerosi fornitori”, afferma Bombardier.

“Il festival Volaria è stato riconosciuto come carbon neutral grazie al supporto di sponsorizzazioni, tra cui Bombardier. Le compensazioni di carbonio verranno utilizzate per compensare le emissioni di gas a effetto serra associate all’evento, a dimostrazione dell’impegno di Bombardier per la sostenibilità e per gli obiettivi ambientali del settore. Per illustrare ulteriormente l’ingegnosità innovativa e lungimirante dell’azienda, Bombardier metterà in evidenza il suo programma di ricerca EcoJet che mira a ridurre l’impronta ambientale dell’aviazione d’affari. Nell’ambito del progetto di ricerca EcoJet, Bombardier presenterà un modello in scala di una integrated wing-fuselage, che rappresenta un intermediate business aircraft. Questo prototipo consente di testare in volo configurazioni di aeromobili non convenzionali che potrebbero ridurre significativamente il consumo di carburante negli anni a venire.

Oltre a mostrare i suoi prodotti e le sue innovazioni a Volaria, Bombardier è anche alla ricerca di persone di talento e appassionate che vogliono progettare e costruire i migliori business jet del mondo. Più di 500 posizioni con vari livelli di qualifica sono disponibili con Bombardier in Canada, di cui gran parte nell’area di Montréal. Come parte dei loro sforzi di reclutamento in corso, i rappresentanti di Bombardier saranno sul posto a una job fair presentata da Aéro Montréal per discutere di opportunità di lavoro e di carriera con i partecipanti a Volaria”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)