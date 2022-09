ACI World invita gli Stati ad adottare un environment agreement di vasta portata alla 41a Assemblea ICAO

Alla vigilia della International Civil Aviation Organization (ICAO) 41st Triennial Assembly, Airports Council International (ACI), che rappresenta quasi 2.000 aeroporti del mondo, invita gli Stati ad adottare un ambizioso accordo ambientale.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “L’adozione di un ambizioso accordo ambientale alla ICAO 41st Triennial Assembly, pienamente in linea con l’Accordo di Parigi e gli impegni dell’industria aeronautica, dimostrerebbe la leadership e l’impegno dell’ICAO e dei governi nell’adottare misure coraggiose per combattere il cambiamento climatico”.

“L’intera industria aeronautica aveva concordato nell’ottobre 2021, tramite l’Air Transport Action Group (ATAG), un obiettivo comune riguardo zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Questo obiettivo è ambizioso e realizzabile, ma richiede un forte sostegno da parte dei governi, con una chiara regolamentazione quadro per sostenere i cambiamenti, compresi gli investimenti nello sviluppo di sustainable aviation fuel (SAF).

L’ACI invita tutti gli Stati membri dell’ICAO a:

– Continuare a sostenere il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), come single global market-based mechanism for international aviation emissions.

– Concordare un collective long-term aspirational goal (LTAG) of Net Zero by 2050, e le misure associate; entrambi in conformità con le Assembly Resolutions presentate dall’ICAO Council all’Assemblea per l’adozione”, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha aggiunto: “È essenziale che l’industria aeronautica e gli Stati ICAO collaborino per sostenere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e costruire un quadro sostenibile per lo sviluppo a lungo termine dell’industria aeronautica. L’ICAO ha dimostrato tale leadership in passato e deve dimostrare una leadership simile per il nostro futuro collettivo. L’ACI lavorerà con tutti i partecipanti alla 41a Assemblea per ottenere un risultato ambizioso: il momento è ora”.

