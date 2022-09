EVA Air offre ai passeggeri di Economy e Premium Economy una selezione di menu speciali

EVA Air offre una selezione di nuovi menu creativi per i passeggeri di Premium Economy ed Economy Class che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 viaggeranno sui voli da Taipei verso gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e non-stop verso l’Europa.

I passeggeri in possesso di biglietto possono acquistare in anteprima le selezioni gastronomiche a disponibilità limitata accedendo all’area “Gestisci il tuo viaggio” sul sito ufficiale di EVA Air o sull’app EVA Mobile a partire da 21 giorni fino a 24 ore prima delle partenze previste. Maggiori informazioni sulle destinazioni e sui servizi di EVA Air, comprese le opzioni di pre-ordine per un numero limitato di pasti speciali preparati dagli chef, sono disponibili sul sito http://www.evaair.com.

“Queste speciali aggiunte ai menu della Premium Economy e dell’Economy class sono tra i servizi che i passeggeri di EVA Air possono aspettarsi con il fiorire dei viaggi post-pandemia. Prima dei voli, i passeggeri potranno infatti conoscere in anteprima i menu di tutte le classi di volo e preselezionare i pasti principali in Premium Economy, oltre che in Royal Laurel, Premium Laurel e Business. Lo Chef Huang Ching Biao ha creato una selezione di portate tra cui il suo caratteristico halibut al vapore con pasta di peperoncino tritato abbinato a gamberi conditi e vinaigrette al lime, insalata di chayote con pinoli e torta di castagne d’acqua con osmanthus per dessert, il tutto servito nel tradizionale stile Tan-banquet.

Allo stesso tempo, su specifiche rotte, EVA Air offre anche deliziosi assaggi di Taiwan. Ha invitato l’acclamato Shin Yeh Restaurant Group a sviluppare un nuovo piatto, lo Shin Yeh Special Stir-Fried Pork Hock with Garlic, Basil and Three Cups Sauce (stinco di maiale saltato in padella con aglio, basilico e salsa), disponibile anche per i passeggeri di Premium Economy ed Economy Class sui voli in partenza da Taipei verso alcune destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e nella Cina continentale e sui viaggi in arrivo dal Giappone a Taipei”, afferma EVA Air.

“Riconoscendo che il viaggio personalizzato è un’importante tendenza, EVA Air ha utilizzato il tempo a disposizione durante i lockdown, per accelerare la trasformazione digitale. I passeggeri possono ora utilizzare i loro dispositivi personali per fare tutto, dalla prenotazione e acquisto dei biglietti al check-in. EVA Air ha introdotto una selezione di prodotti tariffari flessibili o Fare Family, progettati per soddisfare le esigenze dei diversi passeggeri, tra cui l’accumulo di miglia e la franchigia bagaglio. Il debutto dei menu speciali offre ai passeggeri di Premium Economy ed Economy una scelta di viaggio più personalizzata per tutti i viaggi che hanno in programma, ora che la pandemia passa progressivamente in secondo piano”, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)