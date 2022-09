Virgin Atlantic si unisce a SkyTeam

SkyTeam e Virgin Atlantic hanno annunciato oggi che la compagnia aerea britannica si unirà come nuovo membro di SkyTeam all’inizio del 2023. Virgin Atlantic diventerà la prima e unica compagnia aerea membro di SkyTeam nel Regno Unito, migliorando la rete transatlantica dell’alleanza e i servizi da e per Heathrow e l’aeroporto di Manchester.

I clienti Virgin Atlantic beneficeranno di un’esperienza cliente coerente e senza interruzioni, in oltre 1.000 destinazioni globali. Avranno anche più opportunità di guadagnare e riscattare punti tra le compagnie aeree membri e di accedere a una rete di oltre 750 lounge aeroportuali, in sei continenti.

I membri del Flying Club della compagnia aerea beneficeranno di vantaggi significativi dal giorno dell’adesione, con un’espansione globale della sua offerta fedeltà. I titolari di Virgin Atlantic Silver Card saranno riconosciuti come SkyTeam Elite Member, mentre i membri Gold Card della compagnia aerea diventeranno Elite Plus. I soci Flying Club potranno usufruire dei vantaggi non appena Virgin Atlantic si iscriverà ufficialmente a SkyTeam, per l’inizio del 2023.

L’ingresso di Virgin Atlantic nell’alleanza si basa sul successo della sua partnership transatlantica in joint venture con Delta Air Lines e Air France-KLM, ciascuna già membro SkyTeam di lunga data. I quattro partner sono co-ubicati al Terminal 3 di Londra Heathrow, insieme ai membri SkyTeam esistenti Aeromexico e China Eastern, fornendo ai clienti transiti agevoli e i tempi di collegamento più convenienti possibili.

Walter Cho, presidente di SkyTeam, ha dichiarato: “Virgin Atlantic è sinonimo di innovazione e servizio eccellente, un’iconica compagnia aerea britannica con una prospettiva globale che mette i clienti al centro delle sue operazioni – come SkyTeam e i suoi membri – e siamo lieti di accoglierli nella nostra alleanza”.

Kristin Colvile, CEO di SkyTeam, ha dichiarato: “In qualità di membro di SkyTeam, Virgin Atlantic beneficerà di maggiori opportunità di espandere la propria rete globale attraverso partnership e sinergie: i clienti avranno più modi per guadagnare e spendere miglia mentre usufruiscono del servizio per il quale Virgin Atlantic è rinomata. Virgin Atlantic condivide i valori di SkyTeam, prendendosi cura dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e del mondo in cui vivono, e siamo entusiasti di averli come parte della famiglia SkyTeam”.

Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha commentato: “In Virgin Atlantic ci sforziamo di creare esperienze ponderate che sembrino diverse per i nostri clienti e SkyTeam condivide l’etica del cliente prima di tutto. Il 2022 segna l’anno in cui Virgin Atlantic torna al meglio per i nostri clienti e le persone e l’adesione a SkyTeam rappresenta un traguardo importante. La nostra adesione ci consentirà di rafforzare le relazioni consolidate con i nostri stimati partner di Delta e Air France-KLM, oltre ad aprire opportunità di collaborazione con nuove compagnie aeree. Consentirà un’esperienza cliente senza interruzioni, con una rete ampliata e massimi vantaggi per la fedeltà”.

Sono già in essere accordi di codeshare con Aeromexico e Middle East Airlines, con opzioni per ulteriori codeshare a seguire. Gli accordi interline con tutti i membri SkyTeam sono già in atto, fornendo un punto di contatto per tutti i clienti, creando un viaggio senza interruzioni con un biglietto.

Virgin Atlantic vola verso 12 destinazioni negli Stati Uniti in collaborazione con Delta e Air France-KLM, tra cui New York, Los Angeles, Miami e San Francisco. A maggio la compagnia aerea ha lanciato un nuovissimo servizio per Austin, in Texas, e da novembre inizierà i voli giornalieri per Tampa, in Florida. Virgin Atlantic opera anche un ampio portafoglio caraibico che include Antigua, Barbados, Giamaica e Bahamas. Virgin Atlantic gestisce anche servizi verso la Grande Cina, l’India, Israele, la Nigeria, il Pakistan e il Sud Africa.

I membri di SkyTeam, Delta, Air France e KLM sono già collocati presso la base di Virgin Atlantic al Terminal 3 di Londra Heathrow. Virgin Atlantic opera servizi a lungo raggio dagli aeroporti regionali del Regno Unito, tra cui Edimburgo e Manchester.

(Ufficio Stampa SkyTeam)