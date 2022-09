IATA: Wings of Change Europe si concentrerà sulla ricostruzione di un European Air Transport System competitivo

IATA ha annunciato che la conferenza Wings of Change Europe si concentrerà sulla ricostruzione di un sistema di trasporto aereo europeo competitivo, mentre l’industria guarda al suo futuro post-pandemia.

“L’Europa si sta riprendendo fortemente, ma le sfide permangono. La resilienza del settore è messa a dura prova dai 50 miliardi di dollari di perdite subite dalle compagnie aeree della regione durante il COVID-19 (2020-2022) e da un ritorno alla domanda pre-pandemia che non dovrebbe verificarsi fino al 2024. Nel frattempo, l’ambiente operativo deve affrontare costi crescenti, una proliferazione di iniziative normative e la spinta verso net zero emissions”, afferma IATA.

“L’Europa ha bisogno di una forte connettività aerea ora più che mai. Ma la competitività e la resilienza dell’aviazione europea sono sotto pressione. L’aumento dei prezzi del carburante e dei costi delle infrastrutture sta mettendo sotto pressione il trasporto aereo a prezzi accessibili per i viaggiatori, i mercati turistici e gli esportatori europei. Raggiungere con successo la nostra transizione verso net-zero CO2 entro il 2050 richiederà una stretta cooperazione e supporto tra le autorità di regolamentazione e l’industria. Per garantire che l’economia europea sia ben supportata da un’efficiente connettività regionale e globale, è essenziale che l’agenda normativa perseguita in tutta Europa sia affrontata con grande attenzione e con particolare attenzione alla competitività. A Wings of Change Europe riuniremo i decisori chiave per discutere di queste questioni vitali”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

Wings of Change Europe si svolgerà a Istanbul, Turchia, dall’8 al 9 novembre 2022, ospitato da Pegasus Airlines.

Le questioni in discussione includeranno: European competitiveness and connectivity; Environment and Sustainable Aviation Fuels; Modernizing European Air Traffic Management; Creating a regulatory framework to support sustainability and competitiveness; Diversity and inclusion; Accessibility; Rebuilding tourism.

