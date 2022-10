News Brevi – 30.09.2022

IL PRESIDENTE MATTARELLA CONFERISCE ONORIFICENZA A LUCA PARMITANO – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Colonnello Luca Parmitano, astronauta dell’ESA, al quale ha conferito l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. All’incontro erano presenti il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ed il Consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari Militari, Generale di Squadra Aerea Gianni Candotti. Proveniente dalle linee aerotattiche dell’Aeronautica Militare (linea AMX presso il 32° Stormo di Amendola) e poi qualificato pilota collaudatore su numerosi velivoli, il Col. Parmitano è stato successivamente selezionato per diventare astronauta dell’ESA. In tale veste, in particolare, ha preso parte alla missione spaziale ISS Expedition 36/37 Volare (2013), nel corso della quale ha svolto la prima attività extra-veicolare (EVA) effettuata da un astronauta italiano, e successivamente alla ISS Expedition 60/61 (2019), della quale è stato anche comandante. L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) è nato nel 1952 per ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Il grado di Cavaliere di Gran Croce è il più elevato all’interno dell’Ordine, seguito da quelli di Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere della Repubblica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO: NASCE OGGI IL PRIMO LICEO DIGITALE – Sarà l’Istituto Matteucci di Roma a sperimentare, per la prima volta in Italia, il nuovo indirizzo scolastico denominato “Liceo Digitale”. Frutto di una proposta di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, l’iniziativa nasce dalla sinergia di quest’ultima con Leonardo ed il Ministero dell’Istruzione ed è stata presentata oggi nel corso di una cerimonia durante la quale, con un videomessaggio, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha definito il progetto “una vera, grande innovazione per la scuola italiana”. Il nuovo corso di studi risponde a due esigenze: da un lato, per realizzare il Piano Nazionale Scuola Digitale, al quale la didattica deve far riferimento, che richiede espressamente agli istituti di sviluppare in modo integrato le competenze digitali con i curricula disciplinari; dall’altro, la collaborazione di Fondazione Leonardo e Leonardo con l’Istituto Matteucci per favorire il dialogo tra le materie scientifiche, tecniche e umanistiche, fondamentali per garantire un futuro sostenibile. Saranno 30 gli studenti che formeranno la prima classe del liceo digitale – un corso di studi quinquennale – che si propone di offrire ai ragazzi solide competenze in ambito scientifico–tecnologico, non trascurando la formazione filosofico-umanistica. “Il liceo digitale è una importante innovazione nel sistema Education, che ha l’obbiettivo di formare giovani con competenze adeguate al mondo digitale”, ha affermato durante la cerimonia il Presidente di Fondazione Leonardo, Luciano Violante. “Il compito di un’azienda come Leonardo, che ha puntato con forza sulla convergenza tra manifattura e digitale, è oggi quello di sostenere una innovazione condivisa con mondo dell’impresa, centri di ricerca, scuola e università”, ha sottolineato il Presidente di Leonardo, Luciano Carta. “Per supportare la transizione digitale e sviluppare le tecnologie del futuro occorre investire nelle competenze e nel potenziamento della formazione. Un compito a cui Leonardo contribuisce da sempre attraverso la diffusione di una cultura dell’innovazione, che in questo corso si traduce in attività didattiche ed uno stage nella nostra azienda che avranno come filo conduttore l’Intelligenza Artificiale e il linguaggio matematico, e che saranno arricchite da competenze umanistiche. Avvicinare i giovani alle discipline cosiddette STEAM, ossia Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, significa, infatti, effettuare un investimento prezioso nella crescita di competitività del sistema industriale nazionale”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.

KLM: COMMENTO ALLE NUOVE RESTRIZIONI A SCHIPHOL – KLM informa: “L’aeroporto di Amsterdam Schiphol ha annunciato che quest’inverno ridurrà drasticamente il numero di passeggeri in partenza. Questo è semplicemente inaccettabile per KLM. In precedenza, le compagnie aeree dovevano ridurre del 18% il numero di local boarding passengers nel periodo estivo fino alla fine di ottobre. Ora è stato chiesto loro di attuare riduzioni fino al 22% per la stagione invernale, che dura fino alla fine di marzo. Questa situazione disperata, priva di qualsiasi prospettiva, è in vigore da maggio. Schiphol ha ripetutamente invitato KLM e altre compagnie aeree, e quindi i nostri passeggeri, a risolvere questo problema persistente. I continui vincoli all’imbarco dei passeggeri a livello locale stanno danneggiando la nostra reputazione tra i passeggeri desiderosi e disposti a viaggiare dopo l’estesa crisi Covid”. “La situazione a Schiphol ha richiesto troppo per troppo tempo ai nostri clienti e ai nostri colleghi. KLM in precedenza ha affermato che la restrizione del numero di passeggeri non è una soluzione a lungo termine, ma sembra che questa sia la direzione. Le restrizioni recentemente annunciate da Schiphol per la stagione invernale non offrono alcuna prospettiva”, afferma Marjan Rintel, KLM President & CEO. “Questo sta danneggiando la reputazione accuratamente sviluppata di KLM, con danni che già ammontano a oltre 100 milioni di EUR. A causa delle nuove misure invernali di Schiphol, KLM non ha altra scelta che limitare ulteriormente la vendita dei biglietti. Si spera che ciò garantisca di poter ridurre al minimo ulteriori cancellazioni per i clienti e, allo stesso tempo, rimanere entro i limiti che Schiphol ha stabilito per garantire la sicurezza operativa in aeroporto. KLM sta facendo tutto il possibile per garantire che i clienti che hanno già prenotato partano come previsto. Entro i limiti attuali, i nostri colleghi stanno facendo del loro meglio giorno per giorno”, conclude KLM.

AIR CANADA INTRODUCE ‘CHOOSE’ COME NUOVO CARBON OFFSET PARTNER – Air Canada ha presentato CHOOOSE, una global climate technology company come nuovo carbon offset program provider della compagnia aerea. L’opzione per l’acquisto di compensazioni di carbonio verificate è ora integrata nei siti Web di prenotazione canadesi e statunitensi della compagnia aerea. I clienti interessati a saperne di più sulle emissioni di CO2 e a compensare le emissioni di gas serra (GHG) associate ai loro voli possono ora farlo direttamente al momento della prenotazione tramite aircanada.com. “In Air Canada, adottiamo un approccio multiforme per affrontare il cambiamento climatico e la sostenibilità. I fattori ambientali e sociali sono incorporati nelle nostre decisioni strategiche. Compensazioni climatiche di alta qualità rimangono uno dei numerosi strumenti importanti per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette. Le persone sono sempre più interessate a ridurre in modo responsabile l’impronta ambientale associata ai viaggi. Con l’evoluzione del nostro programma di compensazione delle emissioni di carbonio, stiamo introducendo una maggiore comodità e facilità per i clienti che scelgono di contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas serra e a sostenere una serie di progetti climatici globali affidabili che sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”, ha affermato Michael Rousseau, Presidente e CEO di Air Canada.

I CONTENUTI NDC DI IBERIA ORA DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA AMADEUS – Amadeus e Iberia rafforzano il loro impegno per aumentare il travel retail attraverso NDC. A partire da oggi, i contenuti Iberia di NDC saranno disponibili per gli agenti di viaggio in Spagna attraverso la piattaforma di viaggio Amadeus, utilizzando soluzioni abilitate NDC Amadeus. Questa è un’altra pietra miliare nella strategia di Amadeus e International Airlines Group (IAG), che permette di migliorare l’esperienza dell’agente di viaggio e del viaggiatore, accedendo a nuovi contenuti come nuove tariffe (continuous pricing). A seguito dell’annuncio nel 2021 che Amadeus avrebbe distribuito i contenuti di International Airlines Group (IAG) tramite lo standard NDC, entrambe le organizzazioni hanno avanzato la loro visione comune di migliorare l’esperienza di vendita per gli utenti del sistema Amadeus. Le agenzie di viaggio spagnole che si collegano all’NDC di Iberia tramite Amadeus potranno cercare, confrontare, prenotare e servire i propri clienti in un unico ambiente di prenotazione. Allo stesso modo, il contenuto tramite NDC consentirà agli agenti di viaggio di avere informazioni più dettagliate e pertinenti per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Avranno, tra l’altro, più opzioni per tariffe, accessori esclusivi, offerte e campagne solo per NDC o rimborso del 100% nelle prime 24 ore, senza ADM relativi a tariffe, rimborsi o disponibilità. I contenuti di altri operatori IAG, come British Airways, saranno disponibili nei prossimi mesi. Le soluzioni abilitate ai contenuti NDC continueranno a progredire durante questo periodo. Oltre alla Spagna, verranno aggiunti altri mercati e gli agenti di viaggio in Europa e America avranno accesso ai contenuti Iberia su NDC.

AIR FRANCE: NUOVI MENU DA REUNION ISLAND IN BUSINESS CABIN – In partenza dal La Réunion-Roland Garros airport, Air France ha affidato il menu della sua cabina Business allo chef francese Jofrane Dailly. Nato a Reunion Island, lo chef ha creato sei piatti raffinati per i clienti della compagnia aerea, mettendo in risalto il patrimonio culinario dell’isola. Lavorando con prodotti locali e di stagione, propone sapori gourmet e raffinati da gustare a bordo. Su tutti i voli Air France tra Saint-Denis de La Réunion e Parigi-Orly e Parigi-Charles de Gaulle, due dei quattro piatti caldi del menu della cabina Business sono stati creati dallo chef, inclusa una scelta vegetariana. Questi menu verranno rinnovati regolarmente nei prossimi mesi. “È un grande motivo di orgoglio per me aver creato questi piatti per Air France. Scoprire un luogo significa assaporarne la cucina e oggi ho la fortuna di poter offrire ai clienti Air France i sapori dell’Isola della Reunion”, ha affermato Jofrane Dailly. Nell’ambito della lotta allo spreco alimentare, Air France sta implementando la preselezione di piatti caldi nella cabina Business, in particolare sui voli in partenza dall’Isola di Reunion. Questo servizio unisce la garanzia della disponibilità a scelta del cliente con un consumo più equo a bordo. Quest’inverno, Air France opera fino a 21 voli settimanali tra Parigi-Orly e Parigi-Charles de Gaulle e Saint-Denis de La Réunion. I voli sono operati da Boeing 777-300 dotati di nuove cabine di viaggio, per un maggiore comfort a bordo.

AIR CANADA CARGO ADERISCE ALLA PIATTAFORMA CARGOWISE – Air Canada Cargo ha annunciato oggi di essere diventato il primo vettore nordamericano ad aderire alla piattaforma CargoWise, mentre continua a migliorare le proprie capacità digitali. L’integrazione di CargoWise come piattaforma di eBooking consentirà ai clienti di accedere in tempo reale a orari, prezzi e prenotazioni. In qualità di più grande air cargo provider del Canada, Air Canada Cargo ha continuato a investire in tecnologia e infrastrutture per migliorare il servizio per i clienti. Ciò include non solo la continua digitalizzazione delle sue operazioni, ma anche l’apertura di una nuova struttura per la catena del freddo presso il suo hub di Toronto, l’introduzione di container per aeromobili certificati Releye con monitoraggio in tempo reale e temperatura controllata e la crescita della sua flotta cargo, con l’aggiunta di due nuovi Boeing 767 e l’ordine di due Boeing 777.

ANA GROUP: PARTNERSHIP PER IL RICICLO DELLA PLASTICA – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato una nuova partnership con la società leader nel commercio di materie plastiche Sojitz Pla-Net Corporation, per ridurre lo smaltimento della plastica introducendo una nuova closed recycling initiative. Questa partnership renderà ANA la prima compagnia aerea giapponese a intraprendere questo approccio innovativo e sostenibile. Il progetto prevede la raccolta di plastic cargo coverings usate, che verranno poi riutilizzate in recyclable plastic goods utilizzati da ANA Group. “La nostra partnership con Sojitz Pla-Net riflette il profondo impegno e gli sforzi globali di ANA per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità e promuove le nostre iniziative ANA Future Promise”, ha affermato Shinichi Inoue, President and Chief Executive Officer of ANA. “Ci assumiamo la grande responsabilità di essere la prima compagnia aerea giapponese a stabilire un’ampia iniziativa di riciclaggio che riduca lo smaltimento della plastica e speriamo di ispirare gli altri a seguirne l’esempio”.

ETIHAD AIRWAYS OSPITERA’ L’ARAB AIR CARRIERS ORGANIZATION AGM – Etihad Airways ospiterà l’Arab Air Carriers Organization (AACO) 55th Annual General Meeting (AGM), che si terrà ad Abu Dhabi dal 24 al 26 ottobre. La cerimonia di apertura si terrà al Louvre Abu Dhabi, accogliendo senior aviation leaders and decision-makers, con la partecipazione di 34 compagnie aeree di tutta la regione, nonché organizzazioni internazionali e regionali nel settore dell’aviazione. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Ospitare l’imminente AACO AGM conclude un grande anno, quando abbiamo riportato i risultati finanziari di maggior successo per il primo semestre che la nostra compagnia ha ottenuto nella sua storia e siamo stati nominati ‘Environmental Airline of the Year’ per i nostri incessanti sforzi nella spinta alla sostenibilità. L’AGM sarà una piattaforma ideale per lo scambio di conoscenze e competenze e il riconoscimento delle migliori pratiche per stare al passo con i rapidi sviluppi del mondo dell’aviazione”. L’AGM ospiterà sessioni di lavoro e discussioni su questioni e sfide strategiche nel settore dell’aviazione nella regione.

LOCKHEED MARTIN: EOC PRODUCTION PER IL PrSM – L’esercito degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un contratto da 158 milioni di dollari per la produzione di Early Operational Capability (EOC) Precision Strike Missiles (PrSM). Questo è il secondo contratto di produzione ricevuto fino ad oggi e fa seguito a un Manufacturing Readiness Assessment con l’esercito, un passo fondamentale nel programma di sviluppo che porta il PrSM più vicino alla messa in campo. L’esercito degli Stati Uniti ha assegnato i primi EOC production and Engineering and Manufacturing Development (EMD) contracts nel settembre 2021. Lockheed Martin sta attualmente costruendo PrSM per soddisfare il contratto di produzione iniziale dell’esercito e ulteriori round che verranno utilizzati nei prossimi test di qualificazione del sistema. L’EMD si tradurrà in un sistema pienamente qualificato ed è l’ultima fase del programma di sviluppo, prima che nel 2025 venga presa una decisione di produzione a pieno regime. La prossima serie di test di volo inizierà nel 2023. PrSM è il next-generation tactical missile dell’esercito, che supporta le priorità di modernizzazione per i Long-Range Precision Fires (LRPF).

LOCKHEED MARTIN E VERIZONE DIMOSTRANO 5G-POWERED ISR CAPABILITIES – In recenti dimostrazioni, Lockheed Martin e Verizon hanno pilotato droni abilitati al 5G per acquisire e trasferire in modo sicuro high-speed, real-time intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) data da aerei in volo per geolocalizzare obiettivi militari. Le aziende hanno dimostrato due importanti progressi tecnologici in grado di fornire applicazioni critiche per il Dipartimento della Difesa (DOD). In primo luogo, gli ISR radio frequency (RF) and streaming video data sono stati trasmessi su collegamenti a onde millimetriche 5G per consentire l’esecuzione di algoritmi avanzati di elaborazione del segnale. I dati sono stati visualizzati in un feed video livestream. Questa capacità fornirà livelli migliorati di situational awareness and command & control (C2) per comandanti e membri sul campo. In secondo luogo, la tecnologia ha rilevato e geolocalizzato passivamente segnali RF che potrebbero essere utilizzati per comunicazioni, rilevamento o disturbo. Ciò consentirà al DOD di rilevare e prendere di mira adversarial assets in un ambiente militare.