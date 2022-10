KLM e Transavia annunciano un reciproco ban di cinque anni per unruly passengers

KLM e Transavia condividono i dati sui passeggeri inseriti nella No Fly List per comportamenti di disturbo a bordo o a terra, dal 29 settembre. Entrambe le compagnie aeree banneranno gli unruly passengers per cinque anni, indipendentemente dalla compagnia aerea che ha operato il volo in questione.

“Questo rende KLM e Transavia le prime compagnie aeree al mondo a condividere dati su unruly passengers. Le due compagnie aeree chiedono inoltre a politici e responsabili politici nei Paesi Bassi e all’estero di consentire la condivisione di tali dati con altre compagnie aeree.

L’estensione del ban di Transavia a KLM e viceversa amplia il campo di applicazione della misura no-fly. Ciò significa che i passeggeri dei voli KLM o Transavia inseriti nella No Fly List hanno meno probabilità di mettere a repentaglio la sicurezza del volo sui voli operati dalle altre compagnie aeree. L’obiettivo è migliorare la sicurezza del volo, con il divieto reciproco che funge anche da deterrente”, afferma KLM.

“C’è un urgente bisogno di questo intervento. La sicurezza a bordo è una priorità assoluta. I passeggeri indisciplinati hanno un forte impatto sugli altri passeggeri e sul nostro personale. Qualsiasi forma di violenza fisica nei confronti dell’equipaggio o dei passeggeri è inaccettabile. Tale comportamento porta anche a ritardi, che sono molto fastidiosi per i passeggeri e costosi per le compagnie aeree”, afferma Paul Terstegge, Executive Vice President Inflight Services KLM.

“Difendiamo i nostri dipendenti e i nostri passeggeri e la sicurezza a bordo è sempre la nostra massima priorità. Quando qualcuno a bordo si comporta male, ti ritrovi in una situazione molto minacciosa in uno spazio molto ristretto, sia che si parli di violenza fisica o che si condividano immagini minacciose. Il divieto di tali individui per cinque anni sia da Transavia che da KLM è una dichiarazione forte e riflette la situazione pericolosa che hanno causato”, afferma Daan Pijzel, VP of Cabin Operations at Transavia.

“Il comportamento inaccettabile durante i voli è un problema crescente. Il numero di denunce di passeggeri indisciplinati è aumentato durante la pandemia. KLM attualmente registra una media di cinque reclami che portano a un divieto ogni mese, mentre Transavia vieta almeno un passeggero al mese. Sebbene il numero di reclami sia diminuito dopo la pandemia, le compagnie aeree stanno assistendo a un altro aumento. Un comportamento indisciplinato ad alta quota può avere un forte impatto sui passeggeri e sull’equipaggio.

KLM e Transavia hanno esaminato in modo approfondito il modo migliore per condividere tra loro le No Fly List. C’è voluto molto tempo perché, nonostante le due compagnie aeree facessero parte dello stesso Gruppo, si sono trovate alle prese con normative complesse e talvolta confuse. Ciononostante, sono riuscite ad allineare le loro politiche e i processi, in modo da poter condividere i banned-passenger data rispettando le norme sulla privacy esistenti. La nuova misura è solo il primo passo verso la condivisione dei No Fly List data. La sfida ora è fare un ulteriore passo avanti nei Paesi Bassi e, forse, in tutta Europa.

Il numero crescente di incidenti, combinato con la loro gravità e impatto, ha spinto Transavia e KLM a valutare se le compagnie aeree possono condividere più dati tra loro per promuovere la sicurezza del volo. Hanno iniziato invitando i politici e le autorità a creare più opzioni legali e di altro tipo per le compagnie aeree per condividere i dati della No Fly List, almeno all’interno dei confini nazionali.

Col tempo, tali sforzi dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di una serie di norme internazionali e sull’armonizzazione. Dopotutto, la questione del comportamento inaccettabile dei passeggeri trascende le compagnie aeree e i confini nazionali ed è fondamentale per migliorare la sicurezza in volo. Sfortunatamente, la legislazione è carente in molti paesi o le normative sono così frammentate che è impossibile condividere i dati in un modo che promuova la sicurezza del volo”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)